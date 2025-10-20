Γάζα: 45 νεκροί από τις ισραηλινές επιθέσεις της Κυριακής

Ισραήλ και Χαμάς αλληλοκατηγορούνται για την παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός

Γάζα: 45 νεκροί από τις ισραηλινές επιθέσεις της Κυριακής
Η υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας της Λωρίδας της Γάζας ανακοίνωσε ότι 45 άνθρωποι σκοτώθηκαν την Κυριακή κατά τη διάρκεια των ισραηλινών επιθέσεων, αναθεωρώντας προς τα επάνω τον προηγούμενο απολογισμό των 33 νεκρών.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι έπληξε κατά τη διάρκεια της χθεσινής ημέρας «δεκάδες στόχους της Χαμάς» σε ολόκληρο τον παλαιστινιακό θύλακα, την ώρα που Ισραήλ και Χαμάς αλληλοκατηγορούνται για την παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός.

«Τουλάχιστον 45 άτομα σκοτώθηκαν από τα ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα σε πολλές περιοχές της Λωρίδας της Γάζας», δήλωσε ο Μαχμούντ Μπασάλ, εκπρόσωπος της υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας που ελέγχεται από τη Χαμάς.

Τέσσερα νοσοκομεία του θύλακα επιβεβαίωσαν αυτόν τον απολογισμό δηλώνοντας ότι υποδέχθηκαν νεκρούς και τραυματίες.

Το νοσοκομείο Αλ-Αουντα στη Νουσεϊράτ καταμέτρησε 24 νεκρούς, το νοσοκομείο Αλ-Ακσα στο Ντέιρ Αλ-Μπάλαχ 12, το νοσοκομείο Νάσερ στη Χαν Γιουνές 5 και το Αλ-Σίφα στην πόλη της Γάζας 4. Παράλληλα, δεκάδες τραυματίες μεταφέρθηκαν στα νοσοκομεία.

Ο ισραηλινός στρατός απάντησε στο AFP ότι «θα επιβεβαιώσει τις πληροφορίες τις σχετικές με τα πλήγματα».

Στα θύματα περιλαμβάνονται, σύμφωνα με τον Μαχμούντ Μπασάλ, έξι άνθρωποι που σκοτώθηκαν από ισραηλινό πλήγμα που έβαλε στόχο «μία ομάδα πολιτών» στην πόλη Ζουάιντα, στον κεντρικό τομέα της Λωρίδας της Γάζας. Ο ίδιος αναφέρθηκε επίσης σε δύο πολίτες, ανάμεσά τους ένας δημοσιογράφος, που σκοτώθηκαν στον δυτικό τομέα της πόλης της Γάζας.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους και παιδιά, σε δύο χωριστές επιθέσεις κοντά στη Νουσεϊράτ και 13 τραυματίσθηκαν.

Σύμφωνα με τον Μαχμούντ Μπασάλ, μία γυναίκα και δύο παιδιά σκοτώθηκαν από επίθεση drone κατά σκηνής που στέγαζε πρόσφυγες βόρεια της Χαν Γιουνές.

Το Ισραήλ επανάφερε την κατάπαυσης του πυρός

Το βράδυ, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι σταματά τις επιθέσεις και επανέρχεται στην εφαρμογή της κατάπαυσης του πυρός.

Εξαιτίας των περιορισμών που έχουν επιβληθεί στα μέσα ενημέρωσης στη Γάζα και τις δυσκολίες πρόσβασης, το AFP δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει κατά ανεξάρτητο τρόπο τις πληροφορίες κάθε πλευράς.

