Σαϊεντολογία: Μέλος της αίρεσης αποκαλύπτει τη σκληρή τιμωρία που λαμβάνει όποιος «κάνει λάθη»

Η Τζένα γεννήθηκε μέσα στη Σαϊεντολογία, καθώς η οικογένειά της ανήκε στην οργάνωση ήδη για τρεις γενιές

Δημήτρης Δρίζος

Σαϊεντολογία: Μέλος της αίρεσης αποκαλύπτει τη σκληρή τιμωρία που λαμβάνει όποιος «κάνει λάθη»
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Τζένα Μισκάβιτζ, ανιψιά του ηγέτη της Σαϊεντολογίας Ντέιβιντ Μισκάβιτζ, αποτελεί μία από τις πιο γνωστές επικριτικές φωνές της οργάνωσης, μετά την αποχώρησή της το 2005. Σήμερα, στα 41 της, συνεχίζει να μιλά ανοιχτά για τις σκοτεινές πτυχές ενός συστήματος που την καθόρισε από τα πρώτα της χρόνια.

Η Τζένα γεννήθηκε μέσα στη Σαϊεντολογία, καθώς η οικογένειά της ανήκε στην οργάνωση ήδη για τρεις γενιές. Σε ηλικία μόλις δύο ετών, εντάχθηκε στις τάξεις της, ενώ στα οκτώ υπέγραψε ένα συμβόλαιο... ενός δισεκατομμυρίου ετών με το «Sea Org», τη σκληροπυρηνική πτέρυγα της Σαϊεντολογίας. Με την υπογραφή της δεσμευόταν να υπηρετεί εφ’ όρου ζωής τα δόγματα και τους κανόνες του κινήματος.

Ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα στοιχεία αυτών των κανόνων είναι ο χωρισμός των παιδιών από τους γονείς τους. Έτσι, η Τζένα μεγάλωσε στο εσωτερικό σχολείο της οργάνωσης, γνωστό ως «The Ranch». Η αποχώρησή της, όπως αποκάλυψε αργότερα στο βιβλίο της Beyond Belief: My Secret Life Inside Scientology and My Harrowing Escape, υπήρξε μια μακρά και επώδυνη διαδικασία.

clipboard10-20-202501.jpg

«Οι τιμωρίες ήταν ακραίες»

Μιλώντας πρόσφατα στο LADbible, η Τζένα αποκάλυψε λεπτομέρειες για τις ποινές που επιβάλλονταν σε μέλη που «έκαναν λάθη». Όπως είπε, όταν ο θείος της, Ντέιβιντ Μισκάβιτζ, αναλάμβανε δράση, τα άτομα αυτά συχνά στέλνονταν στο «RPF» (Rehabilitation Project Force), το οποίο περιέγραψε ως τη «μέγιστη μορφή τιμωρίας» μέσα στη Sea Org.

«Έπρεπε να φοράς μαύρα, να μην μιλάς εκτός αν σου απευθύνονταν τον λόγο, να τρέχεις παντού και να περνάς πέντε ώρες τη μέρα σε εντατικές ανακρίσεις», είπε. «Τον υπόλοιπο χρόνο έκανες βαριές χειρωνακτικές εργασίες».

Σύμφωνα με την ίδια, πολλοί στέλνονταν εκεί για ασήμαντους λόγους — για κακή απόδοση στη δουλειά, χαμηλή παραγωγικότητα ή ακόμη και επειδή θεωρούνταν ότι είχαν «αρνητικές σκέψεις» για την εκκλησία.

1760939313494-652886188-clipboard10-20-202501.jpg

Αποκομμένη από τους γονείς της

Όταν ήταν 16 ετών, ενημερώθηκε ότι οι γονείς της είχαν εγκαταλείψει τη Σαϊεντολογία το 2000. Ωστόσο, της απαγορεύτηκε να τους μιλήσει τηλεφωνικά για έναν χρόνο, ενώ κάθε επιστολή που έστελνε ή λάμβανε περνούσε από λογοκρισία.

Το 2004, η Τζένα και ο τότε σύζυγός της, Ντάλας Χιλ, στάλθηκαν στην Αυστραλία για «ιεραποστολή». Εκεί, για πρώτη φορά, είχαν πρόσβαση στο διαδίκτυο και στην τηλεόραση, γεγονός που τους επέτρεψε να δουν τη δημόσια κριτική κατά της Σαϊεντολογίας. Ένα χρόνο αργότερα, αποφάσισαν να φύγουν οριστικά.

Η αποστασία δεν περιορίστηκε μόνο σε εκείνη. Ο παππούς της, Ρον Μισκάβιτζ Σινιόρ, εγκατέλειψε επίσης την εκκλησία το 2012, ύστερα από σχεδόν πέντε δεκαετίες, μαζί με τη γιαγιά της, Μπέκι.

Η απάντηση της Εκκλησίας της Σαϊεντολογίας

Σε επικοινωνία με το LADbible Group, εκπρόσωπος της Εκκλησίας της Σαϊεντολογίας απάντησε σκληρά, συγκρίνοντας τη σχέση της Τζένα με τον Ντέιβιντ Μισκάβιτζ με εκείνη του Μπίλι Κάρτερ με τον τότε πρόεδρο των ΗΠΑ, Τζίμι Κάρτερ. Την κατηγόρησαν ότι «εκμεταλλεύεται επαίσχυντα το οικογενειακό όνομα για δημοσιότητα και χρήματα».

Η Εκκλησία ισχυρίστηκε επίσης ότι η Τζένα αποβλήθηκε πριν από είκοσι χρόνια λόγω «επιθέσεων εναντίον συναδέλφων της», προσθέτοντας πως «η ίδια έχει παραδεχτεί τη συμπεριφορά της, κάτι που αποτελεί δημόσιο αρχείο».

Το δελτίο Τύπου κατέληγε υπονοώντας ότι οι πρόσφατες δηλώσεις της σχετίζονται με τη σχέση της με τον πρώην Σαϊεντολόγο Άαρον Σμιθ-Λέβιν, ο οποίος, σύμφωνα με την Εκκλησία, «συνελήφθη πρόσφατα για έγκλημα μίσους μετά από επίθεση εναντίον μέλους της Εκκλησίας στη Φλόριντα».

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:04ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ληστεία στο Λούβρο: Επική ανακοίνωση Πιερικού, δίνει… άλλοθι στον διαιτητή - «Έκλεβε τον ιδρώτα μας»

10:02ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννινα: Πατέρας δώρισε τον νεφρό για να σώσει τον γιο του

09:56ΚΟΣΜΟΣ

Guardian: Η ΕΕ ετοιμάζει δάνειο για την Ουκρανία με «εγγύηση» τα παγωμένα ρωσικά κεφάλαια

09:55ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Περιστέρι: Έρευνες για τον άγνωστο άνδρα που μαχαίρωσε θανάσιμα τον 37χρονο έξω από νυχτερινό κέντρο

09:48ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Αγωνία για τον 35χρονο ψαροντουφεκά που χάθηκε στην θάλασσα του Ρίου – Συνεχίζονται και σήμερα οι έρευνες

09:47ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League, Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός: Με Στρεφέτσα και Ταρέμι, αλλά χωρίς Ροντινέι

09:47ΚΟΣΜΟΣ

Λούβρο: Τα 8 ανεκτίμητα κοσμήματα που «έκαναν φτερά» - Το διαμαντένιο κολιέ και η μαργαριταρένια τιάρα, «σύμβολα» της Γαλλίας

09:46ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιθέα: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός διοργανώνει δράση ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

CUPRA: Το Formentor το εκατομμυριοστό αυτοκίνητο μιας μάρκας που αναπτύσσεται ταχύτατα

09:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης: Σε κανένα κράτος δεν οικειοποιείται μια μερίδα εθνικό σύμβολο όπως ο Άγνωστος Στρατιώτης

09:33ΕΛΛΑΔΑ

Καματερό: Περιπολικό μεταφέρει… ψυγείο στο πορτ μπαγκάζ – Το viral βίντεο

09:23ΕΛΛΑΔΑ

«Ήλθα να δώσω και όχι να λάβω εντολή»: Οι χειρισμοί Κόδριγκτον με Δεριγνί και Χέιδεν στη ναυμαχία στο Ναυαρίνο στις 20 Οκτωβρίου 1827 και η καταστροφή του τουρκικού στόλου

09:22ΚΟΣΜΟΣ

«Ροζ Πάνθηρες»: Ο φόβος και ο τρόμος των μουσείων και των κοσμηματοπωλείων της Ευρώπης

09:21ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσίπρας για εκλογές Τουρκοκυπρίων: Προσδοκίες για επανέναρξη συνομιλιών για το Κυπριακό

09:20ΕΛΛΑΔΑ

Διάσωση 110 μεταναστών ανοιχτά των Καλών Λιμένων στην Κρήτη

09:06ΕΛΛΑΔΑ

Φρίκη στην Ηλεία: Κακοποιούσε σεξουαλικά την κόρη και απείλησε να κάψει στο φούρνο τη γυναίκα του

08:57ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Η παρέλαση και ο Γκαφό-φσκι - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

08:53ΚΟΣΜΟΣ

Σαϊεντολογία: Μέλος της αίρεσης αποκαλύπτει τη σκληρή τιμωρία που λαμβάνει όποιος «κάνει λάθη»

08:47ΚΟΣΜΟΣ

Το μεγαλείο ψυχής του ανθρώπου πίσω από το πιο viral meme όλων των εποχών – Το εκπληκτικό ποσό που έχει μαζέψει για φιλανθρωπικό σκοπό

08:43ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο με εγκλωβισμό στο Ρέθυμνο: Τραυματίστηκε ο 30χρονος οδηγός

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:06ΕΛΛΑΔΑ

Φρίκη στην Ηλεία: Κακοποιούσε σεξουαλικά την κόρη και απείλησε να κάψει στο φούρνο τη γυναίκα του

08:53ΚΟΣΜΟΣ

Σαϊεντολογία: Μέλος της αίρεσης αποκαλύπτει τη σκληρή τιμωρία που λαμβάνει όποιος «κάνει λάθη»

06:55ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Έρχονται τρία νέα εντάλματα σύλληψης - Ποια πρόσωπα είναι στο μικροσκόπιο

08:08ΚΟΣΜΟΣ

Βιρτζίνια Τζιούφρε: «Με βίασε γνωστός πρωθυπουργός» – Το νέο απόσπασμα από το βιβλίο της

08:14ΚΟΣΜΟΣ

Η «ληστεία του αιώνα» στο Λούβρο: Τα κενά ασφαλείας στο μεγαλύτερο μουσείο του κόσμου - Μυστήριο με την αξία των οκτώ κλοπιμαίων

07:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέες ταυτότητες: Τι πρέπει να κάνετε αν δεν βρείτε ραντεβού - Το σχέδιο της ΕΛΑΣ

08:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Θερμή εισβολή στα τέλη Οκτωβρίου – Καλοκαίρι στην καρδιά του φθινοπώρου!

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 20 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

08:02ΚΟΣΜΟΣ

Ξεσπά ο πρώην σύζυγος της Τζένιφερ Λόπεζ: «Είσαι άπιστη, μην το παίζεις θύμα»

06:16ΕΛΛΑΔΑ

«Μαϊμού» πλαστικός χειρουργός ο 40χρονος που ξυλοκόπησε γυναίκα στον δρόμο – «Μαύρο» χρήμα και παράνομες επεμβάσεις

07:02ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγρια δολοφονία 37χρονου έξω από νυχτερινό κέντρο στο Περιστέρι

08:00ΚΟΣΜΟΣ

Έφτασε η ώρα της φυλακής για τον Σαρκοζί: Από τα σαλόνια της εξουσίας στην πτώση ο μικρός «Ναπολέων»

08:31ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Πότε λήγει η προθεσμία - Πόσο κοστίζει η έκδοσή τους - Τι ισχύει με τα ραντεβού

09:23ΕΛΛΑΔΑ

«Ήλθα να δώσω και όχι να λάβω εντολή»: Οι χειρισμοί Κόδριγκτον με Δεριγνί και Χέιδεν στη ναυμαχία στο Ναυαρίνο στις 20 Οκτωβρίου 1827 και η καταστροφή του τουρκικού στόλου

07:49ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΝΦΙΑ: Ποιοι θα πληρώσουν λιγότερα εφέτος – Πότε εκδίδεται το εκκαθαριστικό

06:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Η σιωπή του Δένδια, ο ανασχηματισμός που αργεί, ο ρόλος του Βενιζέλου στο ΠΑΣΟΚ, τα σκονάκια για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, φωτογραφία για Euronext, τα θέλγητρα της Βουλγαρίας, το θαύμα της ΕΛΛΑΚΤΩΡ και ο αρχιτέκτονας και τα πονταρίσματα στη ΔΕΗ

08:10ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος: Ποιος είναι ο Τουφάν Ερχιουρμάν που νίκησε τον εκλεκτό του Ερντογάν στα Κατεχόμενα

07:33ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αναδρομικά έως 4.527 ευρώ για δώρα και επικουρικές συντάξεις με τόκους 7 ετών

11:00ΕΛΛΑΔΑ

Δωρεάν διόδια: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι - Τα απαραίτητα δικαιολογητικά

23:06ΚΟΣΜΟΣ

Ληστεία à la Arsène Lupin στο Λούβρο: Καρέ καρέ τα 7 λεπτά, το βίντεο, το στέμμα που χάθηκε στο δρόμο - Βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ