Σαϊεντολογία: Μέλος της αίρεσης αποκαλύπτει τη σκληρή τιμωρία που λαμβάνει όποιος «κάνει λάθη»

Η Τζένα Μισκάβιτζ, ανιψιά του ηγέτη της Σαϊεντολογίας Ντέιβιντ Μισκάβιτζ, αποτελεί μία από τις πιο γνωστές επικριτικές φωνές της οργάνωσης, μετά την αποχώρησή της το 2005. Σήμερα, στα 41 της, συνεχίζει να μιλά ανοιχτά για τις σκοτεινές πτυχές ενός συστήματος που την καθόρισε από τα πρώτα της χρόνια.

Η Τζένα γεννήθηκε μέσα στη Σαϊεντολογία, καθώς η οικογένειά της ανήκε στην οργάνωση ήδη για τρεις γενιές. Σε ηλικία μόλις δύο ετών, εντάχθηκε στις τάξεις της, ενώ στα οκτώ υπέγραψε ένα συμβόλαιο... ενός δισεκατομμυρίου ετών με το «Sea Org», τη σκληροπυρηνική πτέρυγα της Σαϊεντολογίας. Με την υπογραφή της δεσμευόταν να υπηρετεί εφ’ όρου ζωής τα δόγματα και τους κανόνες του κινήματος.

Ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα στοιχεία αυτών των κανόνων είναι ο χωρισμός των παιδιών από τους γονείς τους. Έτσι, η Τζένα μεγάλωσε στο εσωτερικό σχολείο της οργάνωσης, γνωστό ως «The Ranch». Η αποχώρησή της, όπως αποκάλυψε αργότερα στο βιβλίο της Beyond Belief: My Secret Life Inside Scientology and My Harrowing Escape, υπήρξε μια μακρά και επώδυνη διαδικασία.

«Οι τιμωρίες ήταν ακραίες»

Μιλώντας πρόσφατα στο LADbible, η Τζένα αποκάλυψε λεπτομέρειες για τις ποινές που επιβάλλονταν σε μέλη που «έκαναν λάθη». Όπως είπε, όταν ο θείος της, Ντέιβιντ Μισκάβιτζ, αναλάμβανε δράση, τα άτομα αυτά συχνά στέλνονταν στο «RPF» (Rehabilitation Project Force), το οποίο περιέγραψε ως τη «μέγιστη μορφή τιμωρίας» μέσα στη Sea Org.

«Έπρεπε να φοράς μαύρα, να μην μιλάς εκτός αν σου απευθύνονταν τον λόγο, να τρέχεις παντού και να περνάς πέντε ώρες τη μέρα σε εντατικές ανακρίσεις», είπε. «Τον υπόλοιπο χρόνο έκανες βαριές χειρωνακτικές εργασίες».

Σύμφωνα με την ίδια, πολλοί στέλνονταν εκεί για ασήμαντους λόγους — για κακή απόδοση στη δουλειά, χαμηλή παραγωγικότητα ή ακόμη και επειδή θεωρούνταν ότι είχαν «αρνητικές σκέψεις» για την εκκλησία.

Αποκομμένη από τους γονείς της

Όταν ήταν 16 ετών, ενημερώθηκε ότι οι γονείς της είχαν εγκαταλείψει τη Σαϊεντολογία το 2000. Ωστόσο, της απαγορεύτηκε να τους μιλήσει τηλεφωνικά για έναν χρόνο, ενώ κάθε επιστολή που έστελνε ή λάμβανε περνούσε από λογοκρισία.

Το 2004, η Τζένα και ο τότε σύζυγός της, Ντάλας Χιλ, στάλθηκαν στην Αυστραλία για «ιεραποστολή». Εκεί, για πρώτη φορά, είχαν πρόσβαση στο διαδίκτυο και στην τηλεόραση, γεγονός που τους επέτρεψε να δουν τη δημόσια κριτική κατά της Σαϊεντολογίας. Ένα χρόνο αργότερα, αποφάσισαν να φύγουν οριστικά.

Η αποστασία δεν περιορίστηκε μόνο σε εκείνη. Ο παππούς της, Ρον Μισκάβιτζ Σινιόρ, εγκατέλειψε επίσης την εκκλησία το 2012, ύστερα από σχεδόν πέντε δεκαετίες, μαζί με τη γιαγιά της, Μπέκι.

Η απάντηση της Εκκλησίας της Σαϊεντολογίας

Σε επικοινωνία με το LADbible Group, εκπρόσωπος της Εκκλησίας της Σαϊεντολογίας απάντησε σκληρά, συγκρίνοντας τη σχέση της Τζένα με τον Ντέιβιντ Μισκάβιτζ με εκείνη του Μπίλι Κάρτερ με τον τότε πρόεδρο των ΗΠΑ, Τζίμι Κάρτερ. Την κατηγόρησαν ότι «εκμεταλλεύεται επαίσχυντα το οικογενειακό όνομα για δημοσιότητα και χρήματα».

Η Εκκλησία ισχυρίστηκε επίσης ότι η Τζένα αποβλήθηκε πριν από είκοσι χρόνια λόγω «επιθέσεων εναντίον συναδέλφων της», προσθέτοντας πως «η ίδια έχει παραδεχτεί τη συμπεριφορά της, κάτι που αποτελεί δημόσιο αρχείο».

Το δελτίο Τύπου κατέληγε υπονοώντας ότι οι πρόσφατες δηλώσεις της σχετίζονται με τη σχέση της με τον πρώην Σαϊεντολόγο Άαρον Σμιθ-Λέβιν, ο οποίος, σύμφωνα με την Εκκλησία, «συνελήφθη πρόσφατα για έγκλημα μίσους μετά από επίθεση εναντίον μέλους της Εκκλησίας στη Φλόριντα».