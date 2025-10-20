Μεγάλη Βρετανία: Θα επιτρέπεται στον στρατό να καταρρίπτει «απειλητικά drones»

Οι Ένοπλες Δυνάμεις του Ηνωμένου Βασιλείου θα αποκτήσουν νέες εξουσίες για να καταρρίπτουν drones που απειλούν στρατιωτικές βάσεις στη χώρα, σύμφωνα με όσα αναμένεται να ανακοινώσει ο υπουργός Άμυνας, Τζον Χίλι, όπως μεταδίδει το Sky News.

Ο Χίλι θα προειδοποιήσει για την αυξανόμενη απειλή των μη επανδρωμένων αεροσκαφών, μετά την εισβολή 19 ρωσικών drones στον πολωνικό εναέριο χώρο τον Σεπτέμβριο και την κλιμάκωση των επιθέσεων κατά στόχων στην Ουκρανία από τη Ρωσία.

«Στην πατρίδα μας, συνεχίζουμε να αμυνόμαστε καθημερινά από απειλές που προέρχονται από το βυθό της θάλασσας μέχρι τον κυβερνοχώρο», θα αναφέρει στην ομιλία του με τίτλο «Διάλεξη για την Άμυνα και την Ασφάλεια», σύμφωνα με αποσπάσματα που δημοσίευσε το υπουργείο Άμυνας. Τα αποσπάσματα δημοσιεύτηκαν πρώτα στην Telegraph.

«Θα κάνουμε πάντα ό,τι είναι απαραίτητο για να διατηρήσουμε την ασφάλεια του βρετανικού λαού. Αυτήν τη στιγμή, αναπτύσσουμε νέες εξουσίες –που θα θεσπιστούν με νόμο μέσω του νομοσχεδίου για τις Ένοπλες Δυνάμεις– για να καταρρίπτουμε μη αναγνωρισμένα drones πάνω από στρατιωτικές εγκαταστάσεις του Ηνωμένου Βασιλείου».

Ο στρατός θα έχει τη δυνατότητα να ανοίξει πυρ σε περίπτωση σοβαρής απειλής για κάποια από τις βάσεις του, σύμφωνα με αξιωματούχο του υπουργείου Άμυνας. Η κίνηση του κ. Χίλι έχει στόχο την ενίσχυση αυτών των εξουσιών, ώστε οι στρατιώτες να μπορούν να αντιδρούν ταχύτερα σε απειλές από drones, χωρίς να ανησυχούν για γραφειοκρατικές διαδικασίες σε καιρό ειρήνης.

Κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, οι στρατιωτικές βάσεις ήταν σε επιφυλακή για επιθέσεις που στόχευαν τη βρετανική ηπειρωτική χώρα. Ωστόσο, αυτή η αίσθηση ετοιμότητας για πόλεμο έχει εξασθενήσει μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης, όταν οι διαδοχικές κυβερνήσεις δεν πίστευαν πλέον ότι υπήρχε σοβαρή απειλή για το Ηνωμένο Βασίλειο που να απαιτεί άμεση έτοιμη άμυνα.

Αυτό, όμως, τώρα αλλάζει. Η νέα στρατηγική εθνικής ασφάλειας της κυβέρνησης, που δημοσιεύθηκε τον Ιούνιο, προειδοποιεί. «Για πρώτη φορά έπειτα από πολλά χρόνια, πρέπει να προετοιμαστούμε ενεργά για την πιθανότητα το Ηνωμένο Βασίλειο να βρεθεί υπό άμεση απειλή, ενδεχομένως σε σενάριο πολέμου».

Η πιθανότητα άμεσης σύγκρουσης μεταξύ της Ρωσίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς και των συμμάχων στο ΝΑΤΟ, αυξήθηκε τον περασμένο μήνα με τις επιθέσεις ρωσικών drones στην Πολωνία, αλλά και τις αποκαλύψεις για παραβίαση του εναέριου χώρου της Εσθονίας από ρωσικά πολεμικά αεροσκάφη.

Drones άγνωστης προέλευσης προκάλεσαν, επίσης, χάος στη Δανία, το Βέλγιο και τη Γερμανία τις τελευταίες εβδομάδες. Επιπλέον, πριν από έναν χρόνο, εντοπίστηκαν πολλά drones πάνω από διάφορες αμερικανικές αεροπορικές βάσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ο κ. Χίλι θα περιγράψει πώς το Ηνωμένο Βασίλειο έχει κινητοποιηθεί για να υποστηρίξει τους συμμάχους στο ΝΑΤΟ μετά τις παραβιάσεις του εναέριου χώρου από ρωσικά drones και αεροσκάφη. Αυτό περιλαμβάνει την επέκταση της αποστολής αεροσκαφών της RAF για την υπεράσπιση του εναέριου χώρου της Πολωνίας έως το τέλος του έτους.

Επιπλέον, η Μεγάλη Βρετανία απέστειλε τον περασμένο μήνα ειδικούς της Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας στη Δανία για την αντιμετώπιση drones, εξοπλισμένους με προηγμένα εργαλεία για την ανίχνευση, τον εντοπισμό, την αναγνώριση και –αν απαιτηθεί– την κατάρριψη αυτών.

Ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει οδηγήσει σε μεγάλη αύξηση των επιθέσεων με drones και από τις δύο πλευρές. Μόνο τον Σεπτέμβριο, περίπου 5.500 μη επανδρωμένα αεροσκάφη μίας χρήσης εκτοξεύθηκαν από τη Ρωσία στην Ουκρανία, πάνω από 1.000 περισσότερα από όσα εκτοξεύτηκαν τον Αύγουστο, σύμφωνα με την τελευταία εκτίμηση της Υπηρεσίας Πληροφοριών Άμυνας.

Μέχρι στιγμής, τον Οκτώβριο, έχουν ήδη εκτοξευτεί πάνω από 3.000 drones μίας χρήσης.

