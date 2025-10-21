Νότια Κορέα: Γυναίκα έβαλε φωτιά στο διαμέρισμά της ενώ προσπαθούσε να σκοτώσει μια κατσαρίδα

Η αστυνομία της Νότιας Κορέας δήλωσε ότι θα ζητήσει ένταλμα σύλληψης για μια γυναίκα που έβαλε φωτιά στο διαμέρισμά της ενώ προσπαθούσε να σκοτώσει μια κατσαρίδα με ένα αυτοσχέδιο φλογοβόλο, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Ένας από τους γείτονες της γυναίκας πέθανε αφού έπεσε στο έδαφος σε μια αποτυχημένη προσπάθεια να διαφύγει από ένα παράθυρο.

Η γυναίκα, η οποία είναι περίπου 20 ετών, δήλωσε στην αστυνομία ότι προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα με έναν αναπτήρα και ένα εύφλεκτο σπρέι, προσθέτοντας ότι είχε χρησιμοποιήσει την ίδια μέθοδο και στο παρελθόν. Ωστόσο, τη Δευτέρα, αντικείμενα στο σπίτι της πήραν φωτιά.

Η αστυνομία της βόρειας πόλης Οσάν δήλωσε ότι η γυναίκα ενδέχεται να κατηγορηθεί για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια και για ανθρωποκτονία εξ αμελείας.

Η θανάτωση των κατσαρίδων - με φλόγιστρα ή αυτοσχέδια φλογοβόλα - έχει αναδειχθεί ως ένας καινοτόμος - και επικίνδυνος - τρόπος για την εξόντωση των παρασίτων του σπιτιού, ο οποίος έχει γίνει δημοφιλής χάρη σε βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το 2018, ένας Αυστραλός άνδρας έβαλε φωτιά στην κουζίνα του ενώ προσπαθούσε να σκοτώσει κατσαρίδες με ένα αυτοσχέδιο φλογοβόλο κατασκευασμένο από εντομοκτόνο σπρέι.

Νεκρή 30χρονη μητέρα

Η 30χρονη γυναίκα που πέθανε στην πυρκαγιά στην πόλη Οσάν ζούσε στον πέμπτο όροφο του κτιρίου με τον σύζυγό της και το δύο μηνών μωρό τους.

Όταν συνειδητοποίησαν ότι είχε ξεσπάσει πυρκαγιά, το ζευγάρι άνοιξε το παράθυρο του σπιτιού τους και ζήτησε βοήθεια.

Έδωσαν το μωρό τους από το παράθυρο σε έναν γείτονα στο διπλανό κτίριο, πριν προσπαθήσουν να διαφύγουν οι ίδιοι.

Ο σύζυγος της γυναίκας κατάφερε να σκαρφαλώσει στο διπλανό κτίριο. Εκείνη προσπάθησε να κάνει το ίδιο, αλλά έπεσε από το παράθυρο. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και λίγες ώρες αργότερα διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Η αστυνομία δήλωσε πως πιστεύει ότι το ζευγάρι προσπάθησε να διαφύγει από το παράθυρο καθώς ο πυκνός καπνός από τη φωτιά είχε μπλοκάρει τη σκάλα, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Το κτίριο στεγάζει εμπορικά καταστήματα στον πρώτο όροφο και 32 κατοικίες από τον δεύτερο έως τον πέμπτο όροφο.

Οκτώ άλλοι κάτοικοι υπέστησαν εισπνοή καπνού λόγω της φωτιάς.

*Με πληροφορίες από BBC

