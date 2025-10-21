Iαπωνία: Το «Takaichi Trade» της πρώτης γυναίκας πρωθυπουργού προκάλεσε ρεκόρ στον δείκτη Nikkei

Οι ιαπωνικές μετοχές ανεβαίνουν καθώς η Σανάε Τακαΐτσι αναλαμβάνει πρωθυπουργός Το «εμπόριο Takaichi» αντανακλά την αισιοδοξία ότι ο κυβερνητικός συνασπισμός θα αυξήσει τις αμυντικές δαπάνες και θα μειώσει ορισμένους φόρους.

Iαπωνία: Το «Takaichi Trade» της πρώτης γυναίκας πρωθυπουργού προκάλεσε ρεκόρ στον δείκτη Nikkei

H Σανάε Τακάιτσι

Το κοινοβούλιο της Ιαπωνίας εξέλεξε την Σανάε Τακαΐτσι ως την πρώτη γυναίκα πρωθυπουργό της χώρας και οι μετοχές στο Τόκιο κατέγραψαν άνοδο ρεκόρ λόγω της αισιοδοξίας των επενδυτών για τις πολιτικές της κυβέρνησής της. Ο δείκτης αναφοράς Nikkei 225 σημείωσε άνοδο έως και 1,5%, φτάνοντας τις 49.900 μονάδες, σε απόσταση αναπνοής από το ορόσημο των 50.000 μονάδων. Ο δείκτης έχει αυξηθεί κατά περισσότερο από 26% φέτος.

Η Τακαΐτσι κέρδισε 237 ψήφους από τους βουλευτές στην κάτω βουλή των 465 εδρών την Τρίτη, έπειτα από μια σημαντική συμφωνία συνασπισμού στην οποία κατέληξε το Φιλελεύθερο Δημοκρατικό κόμμα της 24 ώρες νωρίτερα. Ο νέος κυβερνητικός συνασπισμός της αναμένεται να συζητήσει την αύξηση των αμυντικών δαπανών, πιθανές μειώσεις φόρων και να εξετάσει το ενδεχόμενο επανεκκίνησης των πυρηνικών σταθμών της Ιαπωνίας που έχουν ανασταλεί.

Πηγές κοντά στο Φιλελεύθερο Δημοκρατικό Κόμμα δήλωσαν ότι η Τακαΐτσι, πρώην τηλεοπτική παρουσιάστρια και οπαδός της Μάργκαρετ Θάτσερ, αναμένεται να διορίσει τη Σατσούκι Καταγιάμα, πρώην υπουργό οικονομικής αναζωογόνησης, ως την πρώτη γυναίκα υπουργό Οικονομικών της χώρας. Η Τακαΐτσι είναι επίσης πιθανό να συγκροτήσει υπουργικό συμβούλιο με αριθμό ρεκόρ γυναικών

Το γεν συνέχισε να διαπραγματεύεται ασθενώς έναντι του δολαρίου ΗΠΑ, υποχωρώντας κάτω από το επίπεδο των 151 γιεν εν μέσω στοιχημάτων ότι η Τράπεζα της Ιαπωνίας ενδέχεται να καθυστερήσει την αύξηση των επιτοκίων στη συνεδρίαση της επόμενης εβδομάδας. Η ευφορία της χρηματιστηριακής αγοράς ακολούθησε την υπογραφή συμφωνίας συνασπισμού τη Δευτέρα μεταξύ του Φιλελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματος, το οποίο κυβερνά την Ιαπωνία για το μεγαλύτερο μέρος των τελευταίων 70 ετών, και του Κόμματος Καινοτομίας της Ιαπωνίας, το οποίο έχει καταλάβει σημαντικό αριθμό κοινοβουλευτικών εδρών γύρω από την Οσάκα.

Ο Χιροφούμι Γιοσιμούρα, κυβερνήτης της Οσάκα και συμπρόεδρος του κόμματος, δήλωσε μετά την κοινοβουλευτική ψηφοφορία ότι «η ένθερμη επιθυμία της πρωθυπουργού Τακαΐτσι να βελτιώσει πραγματικά την Ιαπωνία φάνηκε πολύ καθαρά... Δεν είμαστε με μισή καρδιά στην προσέγγισή μας και αυτή η κοινή πεποίθηση μας έχει ενώσει». Ο σχηματισμός του συνασπισμού LDP-JIP ακολούθησε την κατάρρευση αυτόν τον μήνα του 26ετούς συνασπισμού του LDP με το κόμμα Komeito. Το τελευταίο είχε πολλούς κοινούς πολιτικούς στόχους με το LDP, αλλά συχνά λειτουργούσε ως τροχοπέδη σε σημαντικές πρωτοβουλίες. O επικεφαλής στρατηγικής μετοχών της Nomura Securities, Toμοτσίκα Κιτάοκα δήλωσε ότι ενώ οι ιαπωνικές μετοχές ήταν μέρος ενός παγκόσμιου ράλι μετοχών, η λεγόμενη συναλλαγή Takaichi ήταν ένα ισχυρό προωθητικό στοιχείο.

Είπε ότι το JIP ευθυγραμμίζεται σε γενικές γραμμές με το LDP σχετικά με την ανάγκη να δαπανηθούν περισσότερα για την άμυνα και να αρχίσουν ξανά να λειτουργούν οι πυρηνικοί αντιδραστήρες της Ιαπωνίας, οι περισσότεροι από τους οποίους έχουν κλείσει μετά το τσουνάμι και την πυρηνική καταστροφή του 2011 στη Φουκουσίμα. Οι συναλλαγές Takaichi, δήλωσαν οι αναλυτές, έχουν εξελιχθεί τις τελευταίες εβδομάδες και τώρα τροφοδοτούνται από τις προσδοκίες για σταθερή διοίκηση και οικονομικές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, εκτός από τις δαπάνες τόνωσης.

Το JIP «θεωρείται φίλα προσκείμενο στις επιχειρήσεις, όπως και η Τακάϊτσι», δήλωσε ο Kιτάοκα. «Θα υπάρξει μια δύσκολη ισορροπία δυνάμεων για να διαχειριστεί στο μέλλον, αλλά στην άμυνα και την ενέργεια, η νέα πρωθυπουργός πιθανότατα θα βρει ευκολότερο να εφαρμόσει πολιτικές με αυτόν τον νέο συνασπισμό από ό,τι με τον Komeito» λέει

