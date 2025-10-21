Γαλλία: Σε δημοπρασία το «υπερόπλο» των ναζί - Η μηχανή κρυπτογράφησης Enigma

Οι μηχανές Enigma ήταν μια σειρά από ηλεκτρο-μηχανικές συσκευές κρυπτογράφησης ρότορα και χρησιμοποιήθηκαν για να αντιμετωπισθούν οι επιθέσεις των συμμάχων κατά των γερμανικών υποβρυχίων.

Μια μηχανή Enigma εκτίθεται στο μουσείο Bletchley Park στην πόλη Bletchley στο Buckinghamshire της Αγγλίας, 15 Ιανουαρίου 2023.

AP
Μια μηχανή Enigma, με την οποία οι Ναζί κρυπτογραφούσαν τις επικοινωνίες των υποβρυχίων τους κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, θα δημοπρατηθεί στο Παρίσι στις 18 Νοεμβρίου.

Η μηχανή, που αποτιμάται στις 200.000 - 300.000 ευρώ, κατασκευάστηκε το 1941 κατ’ απαίτηση του ναυάρχου Καρλ Ντένιτς, «ώστε να αντιμετωπιστούν οι επανειλημμένες επιτυχίες των Συμμάχων εναντίον των γερμανικών υποβρυχίων» ανέφερε ο οίκος δημοπρασιών Christie’s. «Έχοντας τέσσερις ρότορες, το μοντέλο Enigma M4 που θα δημοπρατηθεί διαθέτει περισσότερα εξαρτήματα από όλα τα προηγούμενα.

Τί ήταν οι Enigma

Οι μηχανές Enigma ήταν μια σειρά από ηλεκτρο-μηχανικές συσκευές κρυπτογράφησης ρότορα. Αναπτύχθηκαν και χρησιμοποιούνταν έως τα μέσα του εικοστού αιώνα για την προστασία της εμπορικής, διπλωματικής και στρατιωτικής επικοινωνίας.

Η Enigma εφευρέθηκε από τον Γερμανό μηχανικό Arthur Scherbius στο τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Τα πρώτα μοντέλα είχαν χρησιμοποιηθεί για εμπορικούς σκοπούς από τις αρχές της δεκαετίας του 1920 και εγκρίθηκαν από τις στρατιωτικές και κυβερνητικές υπηρεσίες πολλών χωρών, κυρίως της ναζιστικής Γερμανίας πριν και κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Πολλά διαφορετικά μοντέλα του Enigma παράχθηκαν, αλλά τα γερμανικά στρατιωτικά μοντέλα, τα Wehrmacht Enigmas, ήταν τα πιο πολυσυζητημένα, γιατί είχαν plugboard, ήταν τα πιο πολύπλοκα. Ωστόσο, ιαπωνικά και ιταλικά μοντέλα ήταν επίσης σε χρήση.

Οι μηχανές Enigma αποκωδικοποιήθηκαν από τη βρετανική αντικατασκοπεία χάρη στο έργο του Άλαν Τούρινγκ και του Τζο Ντες, αλλά και τις πληροφορίες που έλαβαν από την πολωνική αντικατασκοπεία που ήταν η πρώτη που έσπασε τον κωδικό των ναζί, το οποίο οδήγησε στην ανάπτυξη του πρώτου προγραμματίσιμου ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Τα υπόλοιπα εκθέματα

Στις 18 Νοεμβρίου θα δημοπρατηθεί επίσης ένα εκκρεμές με κινούμενη αστρονομική σφαίρα της εποχής του Λουδοβίκου ΙΕ΄. Η αξία του αποτιμάται στις 400.000 - 600.000 ευρώ.

Την επομένη, πάντα στο Παρίσι, είναι προγραμματισμένη η δημοπρασία μιας από τις εννέα εναπομείνασες «Πασκαλίνες», τις πρώτες αριθμομηχανές που κατασκεύασε το 1642 ο Γάλλος μαθηματικός Μπλεζ Πασκάλ. Εκτιμάται ότι θα πουληθεί έναντι 2-3 εκατομμυρίων ευρώ.

