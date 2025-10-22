Η πτώση των σταρ: Γιατί οι πρωταγωνιστές του Χόλιγουντ αποτυγχάνουν πλέον στο box office;

Αυτή τη σεζόν, αστέρες όπως η Margot Robbie, ο Dwayne Johnson, η Julia Roberts και ο Keanu Reeves απέτυχαν να προσελκύσουν το κοινό στις κινηματογραφικές αίθουσες

Επιμέλεια - Μιλτιάδης Τσεκούρας

Η πτώση των σταρ: Γιατί οι πρωταγωνιστές του Χόλιγουντ αποτυγχάνουν πλέον στο box office;

Ο Ντουέιν τζόνσον στην ταινία «The Smashing Machine»

3'
Το φθινόπωρο του 2025 η κινηματογραφική βιομηχανία αντιμετωπίζει ένα εμφανές πρόβλημα στην προσέλκυση κοινού σε νέες παραγωγές που περιλαμβάνουν μεγάλα ονόματα του Χόλιγουντ.

Ταινίες με αστέρες όπως η Μάργκοτ Ρόμπι, ο Κόλιν Φάρελ, ο Ντουέιν Τζόνσον, η Τζούλια Ρόμπερτς και ο Κιάνου Ριβς, μεταξύ άλλων, δεν σημειώνουν εμπορική επιτυχία. Η εξαίρεση αποτελεί η ταινία «One Battle After Another» με πρωταγωνιστή τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο, η οποία αναμένεται να προσεγγίσει τα 200 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως, παρόλο που δεν προβλέπεται να έχει καθαρά κέρδη από την κυκλοφορία στα σινεμά.

Αυτή η τάση αποτυπώνει την αυξανόμενη δυσκολία που αντιμετωπίζουν οι κινηματογραφιστές να προσελκύσουν κοινό στις αίθουσες, επιβεβαιώνοντας μια ριζική αλλαγή στον τρόπο παρακολούθησης και αξιολόγησης των ταινιών. Στο παρελθόν, τα μεγάλα ονόματα σε ένα καστ λειτουργούσαν ως εγγύηση επιτυχίας. Ωστόσο, πλέον το κοινό φαίνεται πιο απαιτητικό, επιφυλακτικό και επιλεκτικό, με τον θεατή να δίνει μεγαλύτερη βαρύτητα σε παράγοντες όπως οι κριτικές, το είδος της ταινίας και τη γενικότερη προώθηση του έργου.

robit.jpg

Η Μάργκοτ Ρόμπι και ο Κόλιν Φάρελ στο A Big Bold Beautiful Journey

Στροφή στις πλατφόρμες και το streaming

Ακόμη και παραγωγές με αξιοσημείωτο καλλιτεχνικό περιεχόμενο δεν βρήκαν χώρο στις κινηματογραφικές αίθουσες, στοιχείο που επιβεβαιώνει την τάση της αγοράς να στρέφεται στην παρακολούθηση μέσω ψηφιακών πλατφορμών και streaming υπηρεσιών.

Η Warner Bros., αντιλαμβανόμενη την αλλαγή, υιοθέτησε μια διαφορετική στρατηγική το 2025, εστιάζοντας σε πρωτότυπες ταινίες χωρίς σύνδεση με προϋπάρχοντες τίτλους ή σίκουελ, όπως τα «Sinners», «Weapons» και «F1». Η συγκεκριμένη κίνηση απέδωσε εμπορικά, αναδεικνύοντας την ανάγκη για καινοτόμες παραγωγές και νέα αφηγηματικά πρότυπα πέρα από τα franchise που κυριαρχούν εδώ και χρόνια. Ωστόσο, η επιτυχία αυτή γενικά καθιστά σαφές πως μια ταινία που δεν ανήκει σε γνωστή σειρά ή δεν διαθέτει επιθετική προώθηση πρέπει να συνδυάζει καλές κριτικές και ευνοϊκές συνθήκες στην αγορά για να προσελκύσει κοινό.

Η μεταβολή αυτή φαίνεται να συνδέεται με τη γενικότερη ωρίμανση και ενίσχυση της κριτικής του κοινού, που δεν ικανοποιείται πλέον από την αγάπη του προς τους κινηματογραφικούς αστέρες. Παράλληλα, οι νέες γενιές στρέφονται σε influencers, δημιουργούς περιεχομένου στο διαδίκτυο και youtubers. Έτσι ένα λαμπερό καστ δεν εγγυάται πλέον εισπρακτική επιτυχία στις κινηματογραφικές αίθουσες.

tatoum.jpg

Κίρστεν Ντανστ και Τσάνινγκ Τέιτουμ στην ταινία «Roofman»

Tο παράδειγμα του Άνταμ Σάντλερ

Παρ’ όλα αυτά, οι κινηματογραφικοί αστέρες προσπαθούν και αρκετοί καταφέρνουν να προσελκύουν θεατές, κυρίως μέσω ψηφιακών πλατφορμών όπου, για παράδειγμα, ο Άνταμ Σάντλερ έχει καταφέρει να διατηρήσει σταθερή δημοφιλία με παραγωγές για το Netflix.

sadller.jpg

Ο Άνταμ Σάντλερ στην ταινία «Άκοπο διαμάντι»

Επιπλέον, ταινίες που χαρακτηρίζονται από σύνθετους, ενδιαφέροντες χαρακτήρες επιλέγονται και εκτιμώνται από το κοινό, που αποζητά μια διαφορετική κινηματογραφική εμπειρία, μακριά από το χολιγουντιανό υπερθέαμα.

Η γενικότερη αίσθηση που μεταφέρεται από τις τάσεις της χρονιάς είναι πως ο συνδυασμός παράγοντων —καλή κριτική, ευρύ μάρκετινγκ, χαμηλός ανταγωνισμός— παραμένει κρίσιμος προκειμένου μια μη-φραντσάιζ ταινία να προσελκύσει θεατές σε ικανοποιητικούς αριθμούς. Παράλληλα, η τάση μείωσης των τακτικών επισκέψεων στα σινεμά οδηγεί πολλούς στις ψηφιακές πλατφόρμες, κάτι που άλλαξε οριστικά τον τρόπο με τον οποίο το κοινό αλληλεπιδρά με τις νέες παραγωγές.

Αυτές οι εξελίξεις έχουν δημιουργήσει μια περίοδο προσαρμογής για τα κινηματογραφικά στούντιο, που καλούνται να επανεξετάσουν τις στρατηγικές τους και να βρουν νέους τρόπους προσέλκυσης κοινού, είτε μέσω ενίσχυσης της ποιότητας του περιεχομένου είτε με καινοτόμους τρόπους μάρκετινγκ που να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες τάσεις.

Με πληροφορίες από The Guardian

