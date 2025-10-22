Σαρκοζί: Γιατί πήρε μαζί του στη φυλακή τον «Κόμη Μοντε Κρίστο» του Δουμά

Ο Γάλλος πρώην πρόεδρος, Νικολά Σαρκοζί φέρεται να κρατείται σε απομόνωση και έχει μαζί του ένα αντίτυπο του κλασικού μυθιστορήματος του Αλέξανδρου Δουμά «Ο Κόμης Μοντε Κρίστο» 



Απογοητυεμένος ο Νικολά Σαρκοζί κρατά από το χέρι την Κάρλα Μπρούνι η οποία με σκυμμένο το κεφάλι τον συνοδεύει στην φυλακή

Ίσως η πιο θρυλική φυλακή της Γαλλίας, η La Santé - όπου ο Γάλλος πρόεδρος Νικολά Σαρκοζί ξεκίνησε μια πενταετή ποινή για εγκληματική συνωμοσία με σκοπό τη συγκέντρωση κεφαλαίων για την προεκλογική του εκστρατεία από τη Λιβύη - είναι το τελευταίο σωφρονιστικό κατάστημα που έχει απομείνει εντός των ορίων της πόλης του Παρισιού.

Βρίσκεται στη νότια περιοχή Μονπαρνάς της πρωτεύουσας, άνοιξε το 1867 και υπήρξε ο τόπος τουλάχιστον 40 εκτελέσεων, η τελευταία το 1972. Μερικώς κλειστή για ανακαίνιση το 2014, η φυλακή άνοιξε ξανά πέντε χρόνια αργότερα και στεγάζει περισσότερους από 1.100 κρατούμενους.

sante.jpg

Yποστηρικτής τoυ Σαρκοζί έξω από τη φυλακή

Διάσημοι πρώην κρατούμενοι περιλαμβάνουν τον ποιητή Γκιγιόμ Απολινέρ, τον απατεώνα έμπορο Ζερόμ Κερβιέλ, τον δημόσιο υπάλληλο και συνεργάτη των Ναζί Μορίς Παπόν, τον επιχειρηματία και πολιτικό Μπερνάρ Ταπί, τον τρομοκράτη της δεκαετίας του '70 «Κάρλος το Τσακάλι» και τον πράκτορα μοντέλων Ζαν-Λiκ Μπρiνέλ.

Το «VIP δωμάτιο», το γυμναστήριο και η καντίνα

Οι εξέχοντες ή οι κρατούμενοι υψηλού κινδύνου κρατούνται γενικά στην πτέρυγα QB4 της φυλακής για «ευάλωτα άτομα» - τα λεγόμενα «VIP δωμάτια» - σε μονόκλινα κελιά, όχι στις συνηθισμένες μονάδες τριών ατόμων, και μένουν μόνοι κατά τη διάρκεια των υπαίθριων δραστηριοτήτων για λόγους ασφαλείας.

Βρίσκεται στον πρώτο όροφο και διαθέτει 19 πανομοιότυπα κελιά και μια ειδική αυλή άσκησης, έτσι ώστε οι κρατούμενοι να μην είναι υποχρεωμένοι να συναναστρέφονται με άλλους κρατούμενους - αν και εξακολουθούν να δέχονται σφυρίγματα, φωνές και φωτογραφίες smartphone από κοντινά κελιά.

Κυρίως για αυτόν τον λόγο, ο Σαρκοζί φέρεται να κρατείται στο κελί απομόνωσης, το οποίο βρίσκεται σε ξεχωριστό τμήμα. Στην πραγματικότητα, οι συνθήκες είναι σχεδόν ίδιες με αυτές της πτέρυγας QB4: ο πρώην πρόεδρος θα είναι μόνος στο κελί του και θα συνοδεύεται από έναν φρουρό κάθε φορά που θα το εγκαταλείπει.

sante.jpg

«Ο στόχος είναι να αποφευχθούν τυχόν περιστατικά, επομένως πρέπει να τον εμποδίσουμε να συναντήσει οποιονδήποτε κρατούμενο», δήλωσε μια πηγή της φυλακής στην εφημερίδα Le Monde. «Η απλούστερη και πιο αποτελεσματική λύση είναι να στείλουμε τον Νικολά Σαρκοζί απευθείας στην απομόνωση».

Τόσο τα κελιά απομόνωσης όσο και τα VIP είναι πανομοιότυπα με εκείνα σε άλλα σημεία της φυλακής, με μέσο εμβαδόν περίπου 10 τετραγωνικά μέτρα, με καλύμματα παραθύρων σχεδιασμένα να περιορίζουν την επικοινωνία, ένα κρεβάτι, ένα μικρό γραφείο, ένα ντους, μια τουαλέτα και ένα σταθερό τηλέφωνο με προ-επιλεγμένους αριθμούς.

Στον Σαρκοζί θα σερβίρονται κανονικά γεύματα, αλλά θα έχει επίσης πρόσβαση στην καντίνα, όπου μπορεί να αγοράσει φαγητό, καθώς και σε μια μικρή μοναχική αυλή άσκησης, ένα γυμναστήριο και τη βιβλιοθήκη. Μπορεί να νοικιάσει ένα ψυγείο για 7,50 € το μήνα και μια τηλεόραση για 14,15 €.

Εκτός από τρεις επιτρεπόμενες επισκέψεις την εβδομάδα, θα είναι κυρίως μόνος του - μια πολυτέλεια στη La Santé, η οποία παρά την πρόσφατη ανακαίνισή της λειτουργεί με περίπου διπλάσια χωρητικότητα από την προβλεπόμενη, δηλαδή 657 κρατούμενους. Οι φυλακές της Γαλλίας είναι οι τρίτες πιο υπερπλήρεις στην ΕΕ.

Ο συμβολισμός με τον «Κόμη Μοντε Κρίστο»

Ο Σαρκοζί, ο οποίος έχει επανειλημμένα διακηρύξει την αθωότητά του, έχει δηλώσει ότι θα πάρει μαζί του μια βιογραφία του Ιησού και ένα αντίτυπο του «Κόμη Μόντεχρίστο», μία... αρχετυπική ιστορία εκδίκησης.

Η ιστορία του «Κόμη Μοντε Κρίστο» ξεκινά στις 24 Φεβρουαρίου του 1815, δηλαδή δύο ημέρες πριν από την απόδραση του Ναπολέοντα από την Ελβα και την έναρξη της περιόδου των Εκατό Ημερών, καθώς ο Αλέξανδρος Δουμάς θέλει εξαρχής να θέσει το ιστορικό πλαίσιο. Ο ήρωάς του, ο νεαρός ναυτικός Εδμόνδος Νταντές, συκοφαντείται από τρεις ζηλόφθονους ανθρώπους του περιβάλλοντός του ως φιλοναπολεοντικός και φυλακίζεται με συνοπτικές διαδικασίες σε ένα απομονωμένο ξερονήσι.

montecristo.jpg

Επειτα από 14 χρόνια καταφέρνει να αποδράσει, βρίσκει έναν μυθικό θησαυρό και επιστρέφει στη Μασσαλία μεταμορφωμένος στον μυστηριώδη και παντοδύναμο Κόμη Μοντεχρίστο για να εκδικηθεί τους ανθρώπους που κατέστρεψαν τη ζωή του. Το όνομα του ήρωα, Νταντές, παραπέμπει πιθανότατα στον Δάντη και την πορεία του απ’ την Κόλαση μέχρι τον Παράδεισο, ενώ το όνομα που υιοθετεί στη συνέχεια, Μοντεχρίστος, δημιουργεί μια ευνόητη αντιστοιχία με τον Χριστό που σταυρώθηκε και αναστήθηκε.

Ο δικηγόρος του Σαρκοζί, Ζαν-Μισέλ Νταρουά, δήλωσε ότι παίρνει επίσης ωτοασπίδες επειδή η φυλακή μπορεί να είναι θορυβώδης τη νύχτα, και αρκετά πουλόβερ, επειδή τα κελιά μπορεί να είναι κρύα. Ο Σαρκοζί έχει δηλώσει ότι δεν φοβάται να περάσει χρόνο στη φυλακή και σχεδιάζει να τον χρησιμοποιήσει για να γράψει ένα βιβλίο.

Δεν είναι σαφές, ωστόσο, πόσο καιρό θα παραμείνει στην πραγματικότητα στη φυλακή: οι δικηγόροι του έχουν ήδη υποβάλει αίτηση για την πρόωρη απελευθέρωσή του, και ένας εφέτης θα πρέπει να αποδείξει τον κίνδυνο διαφυγής, υποτροπής της παραποίησης μαρτυρίας για να δικαιολογήσει τη συνεχιζόμενη κράτησή του. Γάλλοι νομικοί εμπειρογνώμονες έχουν υπονοήσει ότι θα μπορούσε να αφεθεί ελεύθερος μέσα σε ένα μήνα.



