Όταν η εξουσία περνά τα κάγκελα: Πολιτικοί ηγέτες που κατέληξαν στη φυλακή

Ο Σαρκοζί δεν είναι ο μόνος ηγέτης που είδε την εξουσία του να τελειώνει πίσω από τα κάγκελα μιας φυλακής

Άγγελος Βουράκης

Όταν η εξουσία περνά τα κάγκελα: Πολιτικοί ηγέτες που κατέληξαν στη φυλακή
Στη Γαλλία, ο άλλοτε πανίσχυρος πρόεδρος Νικολά Σαρκοζί πέρασε νωρίς το πρωί της Τρίτης, 21 Οκτωβρίου, την πόρτα της φυλακής Σαντέ, όπου θα εκτίσει την ποινή του. Η δικαιοσύνη τον καταδίκασε σε πέντε χρόνια κάθειρξη για εγκληματική συνωμοσία και παράνομη χρηματοδότηση της προεκλογικής του εκστρατείας από τη Λιβύη του Μοαμάρ Καντάφι.

Όμως ο Σαρκοζί δεν είναι ο μόνος ηγέτης που είδε την εξουσία του να τελειώνει… πίσω από τα κάγκελα μιας φυλακής, καθώς αρκετοί είναι οι πολιτικοί ηγέτες ανά την υφήλιο η πτώση των οποίων προκάλεσε θόρυβο και βρέθηκαν στο κελί - συνήθως για περιπτώσεις διαφθοράς. Πρόκειται για περιπτώσεις που δείχνουν πως η εξουσία δεν προσφέρει πάντα ασυλία - η δικαιοσύνη, έστω και με καθυστέρηση, αγγίζει ακόμη και τους πιο ισχυρούς.

Βραζιλία: Ο Λούλα ντα Σίλβα από την προεδρία στο κελί και πίσω στην προεδρία

Το 2018, στη Βραζιλία, ο τότε πρώην πρόεδρος Λούλα ντα Σίλβα, σύμβολο της αριστεράς, καταδικάστηκε για διαφθορά και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Έμεινε στη φυλακή 580 ημέρες, προτού το Ανώτατο Δικαστήριο ακυρώσει τις καταδίκες του, κρίνοντας τη δίκη μεροληπτική. Το 2022 επέστρεψε πανηγυρικά στην προεδρία της Βραζιλίας.

Λούλα

Ο πρόεδρος της Βραζιλίας Λουίζ Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα

REUTERS

Νότια Κορέα: Οι περιπτώσεις Παρκ Γκεούν και Χιε Λι Μιουνγκ Μπακ

Στη Νότια Κορέα, η Παρκ Γκεούν Χιέ, πρώτη γυναίκα πρόεδρος της χώρας,
καθαιρέθηκε το 2017 και καταδικάστηκε για διαφθορά, κατάχρηση εξουσίας και δωροδοκία. Η ποινή της έφτασε τα 22 χρόνια φυλάκισης, από τα οποία εξέτισε σχεδόν 5 χρόνια, πριν της δοθεί προεδρική χάρη το 2021.

Λίγο νωρίτερα, το 2018, ο επίσης πρώην πρόεδρος της Νότιας Κορέας Λι Μιουνγκ Μπακ καταδικάστηκε για διαφθορά και υπεξαίρεση. Η ποινή του ήταν 17 χρόνια κάθειρξη. Έμεινε περίπου δύο χρόνια στη φυλακή, πριν αποφυλακιστεί προσωρινά για λόγους υγείας και λάβει χάρη το 2022.

Περού: Ο Αλμπέρτο Φουτζιμόρι στη φυλακή για 15 χρόνια

Στο Περού, ο πρώην πρόεδρος Αλμπέρτο Φουτζιμόρι καταδικάστηκε το 2007
για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και διαφθορά. Καταδικάστηκε σε 25 χρόνια κάθειρξη και εξέτισε περίπου 15 χρόνια, πριν αποφυλακιστεί το 2023 για λόγους υγείας.

Ισραήλ: Εχούντ Ολμέρτ, ο πρώτος πρωθυπουργός της χώρας που βρέθηκε στη φυλακή

Το 2016, στο Ισραήλ, ο πρώην πρωθυπουργός Εχούντ Ολμέρτ καταδικάστηκε για διαφθορά και δωροδοκία. Ήταν ο πρώτος πρωθυπουργός στην ιστορία της χώρας που φυλακίστηκε. Έμεινε 16 μήνες στη φυλακή, προτού αποφυλακιστεί το 2017 για καλή διαγωγή.

Ehud Olmert,Benjamin Netanyahu

Φωτογραφία αρχείου, Τετάρτη, 1 Απριλίου 2009: Ο τότε απερχόμενος πρωθυπουργός Εχούντ Όλμερτ, κάθεται με τον νέο Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου κατά τη διάρκεια τελετής παράδοσης-παραλαβής στην προεδρική κατοικία στην Ιερουσαλήμ

Reuters

Πακιστάν: Ο Ναουάζ Σαρίφ πέρασε έναν χρόνο στη φυλακή

Στο Πακιστάν, ο τρεις φορές πρωθυπουργός Ναουάζ Σαρίφ καταδικάστηκε το 2018 για διαφθορά και παράνομη κατοχή περιουσίας στο εξωτερικό. Έμεινε περίπου ένα χρόνο στη φυλακή, μέχρι που αποφυλακίστηκε για ιατρικούς λόγους και έφυγε στο εξωτερικό.

Ελλάδα: Άκης Τσοχατζόπουλος, Γιάννος Παπαντωνίου και Βασίλης Παπαγεωργόπουλος

Στην Ελλάδα, ο πρώην υπουργός Εθνικής Άμυνας Άκης Τσοχατζόπουλος καταδικάστηκε το 2013 για ξέπλυμα μαύρου χρήματος και διαφθορά στις αμυντικές προμήθειες. Η ποινή που του επιβλήθηκε ήταν 20 χρόνια κάθειρξη. Έμεινε στη φυλακή περίπου 5 χρόνια, έως την αποφυλάκισή του το 2018 για λόγους υγείας.

Άκης Τσοχατζόπουλος

Ο πρώην υπουργός Ακης Τσοχατζόπουλος στα δικαστήρια της οδού Ευελπίδων, την Τετάρτη 11 Ιουλίου 2018. Μόλις είχε απολογηθεί για κατηγορία που αφορούσε ποσό 700 χιλιάδων ελβετικών φράγκων που επενδύθηκαν σε ασφαλιστήριο συμβόλαιο ζωής και προέρχονταν από μίζες σε εξοπλιστικό πρόγραμμα. Στην ίδια υπόθεση κατηγορούμενοι ήταν η σύζυγός του Βίκυ Σταμάτη και ο εξάδελφός του Νικόλαος Ζήγρας. Ο Ακης Τσοχατζόπουλος έχει ήδη καταδίκη 19 χρόνων κάθειρξης για μίζες σε εξοπλιστικά και άλλες καταδίκες για το πόθεν έσχες.

Eurokinissi

Στη φυλακή βρέθηκε για σύντομο διάστημα, προφυλακισμένος και ο άλλοτε πανίσχυρος υπουργός Οικονομικών Γιάννος Παπαντωνίου. Στη συνέχεια όμως το δικαστήριο τον απάλλαξε από τις κατηγορίες, λόγω αμφιβολιών.

Ο πρώην δήμαρχος Θεσσαλονίκης Βασίλης Παπαγεωργόπουλος καταδικάστηκε το 2013 για υπεξαίρεση εκατομμυρίων ευρώ από τα ταμεία του δήμου. Αρχικά καταδικάστηκε σε ισόβια, τελικά του επιβλήθηκε ποινή κάθειρξης 12 ετών. Έμεινε περίπου 3 χρόνια στη φυλακή, ώσπου αποφυλακίστηκε το 2015.

Η περίπτωση της Χρυσής Αυγής

Το 2020, η ελληνική δικαιοσύνη χαρακτήρισε τη Χρυσή Αυγή «εγκληματική οργάνωση με πολιτικό μανδύα». Ο αρχηγός Νίκος Μιχαλολιάκος και κορυφαία στελέχη όπως ο Ηλίας Κασιδιάρης καταδικάστηκαν σε ποινές φυλάκισης από 13 έως 15 χρόνια.
Οι περισσότεροι φυλακίστηκαν το φθινόπωρο του 2020 και παραμένουν έγκλειστοι,
μετά την απόρριψη των περισσότερων αιτήσεων αποφυλάκισης.

ΔΙΚΗ ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ / ΑΠΟΛΟΓΙΑ Ν. ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΥ (EUROKINISSI/ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ)

Η απολογία του επικεφαλής του κόμματος Νίκου Μιχαλολιάκου στην δίκη της Χρυσής Αυγής την Τετάρτη 6 Νοεμβρίου 2019, στην αίθουσα του Εφετείου Αθηνών. Ο Ν. Μιχαλολιάκος απολογήθηκε ενώπιον των δικαστών και των παραγόντων της δίκης για το αδίκημα της ένταξης σε εγκληματική οργάνωση που βαρύνει όλα τα πολιτικά στελέχη της Χ.Α. που είχαν εκλεγεί βουλευτές το 2012. (EUROKINISSI/ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ)

Eurokinissi

Σχόλια

