Σαρκοζί: Οι πανίσχυροι φίλοι που τον στηρίζουν παρά την καταδίκη του

Ο Νικολά Σαρκοζί διατηρεί την εμπιστοσύνη των ισχυρών φίλων του, παρά την καταδίκη του για εμπλοκή στην υπόθεση παράνομης χρηματοδότησης από τον πρώην δικτάτορα της Λιβύης, Μουαμάρ Καντάφι. Από το 2012, ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας είναι σύμβουλος σε εταιρείες πολυτελών ειδών και αμειβόμενο μέλος των διοικητικών συμβουλίων μεγάλων εισηγμένων εταιρειών. Καμία από αυτές δεν σχεδιάζει να επανεξετάσει τη συνεργασία τους, παρά το γεγονός ότι σήμερα πέρασε τις πύλες της φυλακής.



Στα 70 του χρόνια, ο Νικολά Σαρκοζί μπήκε στη φυλακή Le Sante την Τρίτη 21 Οκτωβρίου. Πριν από την κράτησή του, είχε σχεδόν ένα μήνα για να τακτοποιήσει τις υποθέσεις του. Έχοντας καταδικαστεί στις 25 Σεπτεμβρίου σε πέντε χρόνια φυλάκιση με προσωρινή εκτέλεση στην υπόθεση της Λιβύης, ο πρώην αρχηγός του κράτους, νυν ομιλητής επί πληρωμή και σύμβουλος πολυτελών ειδών, δεν πρόκειται να δει τις επιχειρηματικές του υποθέσεις να επηρεάζονται υπερβολικά από την απόφαση του δικαστηρίου, ενάντια στην οποία έχει ασκήσει έφεση.

Οι πολυάριθμοι πελάτες του – οι Natixis, Axian, η διοίκηση του τουριστικού ομίλου Marietton και η εταιρεία Compagnie Chargeurs Invest, η οποία τον Ιούλιο άνοιξε τις πόρτες του διοικητικού της συμβουλίου στη σύζυγο του κ. Σαρκοζί, Κάρλα Μπρούνι – καθώς και οι όμιλοι Lagardère, Accor στους οποίους είναι διευθυντής, δεν έχουν καμία πρόθεση να τον εγκαταλείψουν. Ενώ η φυλάκισή του θα μπορούσε να είναι βραχυπρόθεσμη εάν το αίτημά του για αποφυλάκιση γίνει δεκτό από το εφετείο εντός δύο μηνών, ο δικηγόρος του, Κριστόφ Ινγκρέν τονίζει ότι δεν εκδόθηκε «απαγορευση διαχείρισης» εναντίον του Νικολά Σαρκοζί στις 25 Σεπτεμβρίου.

To αποχαιρετιστήριο φιλί στην Κάρλα REUTERS

Παρόλο που έχασε ορισμένες επικερδείς συμφωνίες λίγο πριν από την παραπομπή του σε δίκη στην υπόθεση της Λιβύης το 2023 – στο διοικητικό συμβούλιο του ομίλου Barrière, στο συμβούλιο της Corsair, το οποίο τερμάτισε τη σύμβασή του με την αεροπορική εταιρεία –ο πρώην αρχηγός κράτους «έχει συμφωνήσει να συμβουλεύει την οικογενειακή εταιρεία χαρτοφυλακίου, μέτοχο του ομίλου Sucres et Denrées, εδώ και αρκετά χρόνια» , όπως επιβεβαίωσε η εταιρεία στην Le Monde .

Στην απόφαση για την υπόθεση της Λιβύης στις 25 Σεπτεμβρίου, οι δικαστές του 32ου τμήματος του Ποινικού Δικαστηρίου του Παρισιού απαρίθμησαν τις πηγές εισοδήματος του Σαρκοζί. Εκτός από τη «σύνταξη» του ως πρώην αρχηγός κράτους -περίπου 6.000 ευρώ το μήνα- ως πρώην τοπικός αιρετός αξιωματούχος και βουλευτής - δεν λαμβάνει μισθό από το Συνταγματικό Συμβούλιο, στο οποίο δεν συμμετέχει - λαμβάνει όμως μερίσματα και τέλη παρουσίας, καθώς και δικαιώματα».

Εγγεγραμμένος στον δικηγορικό σύλλογο του Παρισιού από το 1981, είναι «κάτοχος μετοχών [34%] στην δικηγορική εταιρεία» Realyze την οποία συνίδρυσε το 1987, (6,8 εκατομμύρια ευρώ σε κύκλο εργασιών το 2024), με εξειδίκευση στο εμπορικό δίκαιο. Ο Δικηγορικός Σύλλογος του Παρισιού έχει ανακοινώσει οτι αναμένει μια οριστική απόφαση στην υπόθεση της Λιβύης πριν επαληθεύσει, εάν είναι απαραίτητο, εάν το εν λόγω πρόσωπο διέπραξε σφάλμα κατά την άσκηση αυτού του επαγγέλματος.

Τι αναζητούν οι πελάτες του Σαρκοζί όταν χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του; Ενώ κανένα από τα άτομα με τα οποία επικοινώνησε η Le Monde δεν απάντησε επίσημα σε αυτή την ερώτηση, το βιβλίο διευθύνσεων και η «διαμεσολάβηση» του πρώην προέδρου εκτιμώνται. Μερικές φορές χρησιμεύει ως «γέφυρα» μεταξύ των μικρών επιχειρήσεων και του κόσμου του CAC 40.

Στην πραγματικότητα, οι δραστηριότητες του Σαρκοζί τον καθιστούν έναν εύπορο άνθρωπο. Σύμφωνα με υπολογισμούς που έγιναν το 2020 από τους ερευνητές στην υπόθεση της Λιβύης με βάση τους τραπεζικούς λογαριασμούς των εμπλεκόμενων ατόμων, ο πρώην αρχηγός του κράτους και η σύζυγός του, Κάρλα Μπρούνι, «μπόρεσαν να επωφεληθούν από ένα μέγιστο ποσό 19,41 εκατομμυρίων ευρώ που θα μπορούσε να θεωρηθεί εισόδημα» από τον Μάΐο του 2013 μέχρι τον Απρίλιο του 2019, συμπεριλαμβανομένων 6,06 εκατομμυρίων ευρώ το 2018. Όσον αφορά έναν «απλό τρεχούμενο λογαριασμό» του κ. Σαρκοζί, η αστυνομία κατά της διαφθοράς εκτίμησε, κατά την περίοδο, «τις συνολικές πιστωτικές ροές στα 8,67 εκατομμύρια ευρώ, η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων αποτελούνταν από καταθέσεις επιταγών».

Ο Σαρκοζί αντλεί επί του παρόντος μέρος αυτού του εισοδήματος από τις αμοιβές του ως διευθυντής μεγάλων εισηγμένων ομίλων που διοικούνται από τους φίλους του Arnaud Lagardère και Sébastien Bazin. Από το 2021, είναι διευθυντής του ομίλου Lagardère, ο οποίος ανήκει στην οικογένεια του φίλου του Vincent Bolloré, ο οποίος, μέσω της Vivendi, επιβλέπει την Hachette Livres, την κορυφαία γαλλική εκδοτική εταιρεία. Σύμφωνα με την ετήσια οικονομική έκθεση της Lagardère – η οποία συνδέεται συμβατικά με την εταιρεία Realyze του Σαρκοζί – η ακαθάριστη αμοιβή του ως διευθυντή ανήλθε σε 118.750 ευρώ το 2024 και σε 88.760 ευρώ το 2025.

Ο εκπρόσωπος του ομίλου Lagardère δήλωσε σήμερα ότι «τίποτα δεν αλλάζει για τον Νικολά Σαρκοζί». Είναι ο μόνος διευθυντής του ομίλου Lagardère που βλέπει τα βιβλία του να εκδίδονται επίσης από τον όμιλο. Εντάχθηκε στον οίκο Fayard το 2023, αφού έφυγε από τον L'Observatoire (Humensis) όπου είχε τη φήμη ότι διαπραγματευόταν ένα πολύ σημαντικό ποσοστό, σχεδόν 20%, επί της πώλησης κάθε έργου του. Από το 2013 έως το 2019, ο κ. Σαρκοζί έλαβε 646.446 ευρώ για τις πωλήσεις των βιβλίων του.

Η καταδίκη του κ. Σαρκοζί στην υπόθεση της Λιβύης δεν έχει αλλάξει ούτε την πορεία του ομίλου ξενοδοχείων Accor, όπου είναι ένας από τους αμειβόμενους «ανεξάρτητους» διευθυντές (82.582 ευρώ το 2024) από το 2017. Προεδρεύει επίσης στην επιτροπή διεθνούς στρατηγικής, «που δημιουργήθηκε ειδικά για αυτόν» , όπως θυμούνται οι Etienne Girard και Laurent Valdiguié στο Le Parrain (Seuil, 2023).

Η γραμμή της διοίκησης της Accor παραμένει η εξής: «Καμία από τις τελικές ποινές που επιβλήθηκαν δεν έχει ως αποτέλεσμα την απαγόρευση κατοχής θέσης διευθυντή ή διαχείρισης εταιρείας». Η εγγύτητα μεταξύ του Σαρκοζί και του διευθύνοντος συμβούλου της Accor, Σεμπαστιάν Μπαζέν, παρουσιάζει επίσης μεγάλο ενδιαφέρον για τους ανακριτές που έχουν αναλάβει να ρίξουν φως στην ανάθεση του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2022 στο Κατάρ. Στην υπόθεση αυτή, ο Μπαζέν ανακρίθηκε το 2022 ως «ελεύθερος κατηγορούμενος» αφού είχε ερευνηθεί τρία χρόνια νωρίτερα.

O Vincent Bollore AP

Ένας άλλος φίλος του Σαρκοζί, ο οποίος το 2020 άνοιξε τις πόρτες του εποπτικού συμβουλίου της εταιρείας χαρτοφυλακίου του LGI – Lov Group Invest για τον πρώην πρόεδρο, είναι ο επιχειρηματίας Stéphane Courbit . Ο παραγωγός οπτικοακουστικών μέσων είναι συνεργάτης του Σαρκοζί στην αγορά ενός οινοποιείου στο Bouches-du-Rhône το 2020. Για τα συμφέροντα του Courbit, ο «Σαρκό» έπαιξε επίσης ρόλο λομπίστα στην Αφρική (Ακτή Ελεφαντοστού, Σενεγάλη, Μπενίν, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό) για τον γίγαντα των διαδικτυακών στοιχημάτων Betclic, που ανήκει στον επιχειρηματία, το 2022 και το 2023, όπως έγραψε η ερευνητική ιστοσελίδα Africa Intelligence .

Ο δισεκατομμυριούχος Vincent Bollore από τη Βρετάνη παραμένει ένας από τους πιο ένθερμους υποστηρικτές του . Όταν ρωτήθηκε, αρνήθηκε επίσης να σχολιάσει τα ενδιαφέροντα και τους επαγγελματικούς του δεσμούς με τον γείτονά του στη Villa Montmorency, στο 16ο διαμέρισμα του Παρισιού. Πολύ κοντά σε αυτό το πολυτελές οικοδομικό τετράγωνο βρίσκεται η ιδιωτική έπαυλη που απέκτησε ο πρώην αρχηγός του κράτους και η Κάρλα Μπρούνι μέσω της Société civile CN.

Αρκετές πηγές έχουν μιλήσει στην Le Monde για τον ρόλο του Σαρκοζί ως «μεσολαβητή» - στην υπηρεσία του Bolloré» - το 2024 μεταξύ του Canal+, θυγατρικής της Vivendi, και του καταριανού καναλιού BeIN Sports, κατά τη διάρκεια των τεταμένων διαπραγματεύσεων για την παραχώρηση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων στο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου της Γαλλίας.

Με πληροφορίες από τη Le Monde

Διαβάστε επίσης