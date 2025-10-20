Ο Μακρόν δέχτηκε στο Ελιζέ τον Σαρκοζί λίγες ώρες πριν μπει στη φυλακή

Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, δέχτηκε την Δευτέρα στο Ελιζέ τον προκάτοχό του, Νικολά Σαρκοζί, λίγες ώρες πριν ο πρώην πρόεδρος οδηγηθεί στη φυλακή για πενταετή ποινή κάθειρξης.

Η καταδίκη αφορά στη χρηματοδότηση της προεκλογικής του εκστρατείας το 2007 από το καθεστώς Μουάμαρ Καντάφι. Ο Μακρόν χαρακτήρισε την επίσκεψη «φυσιολογική» και «ανθρώπινη», επισημαίνοντας πως ήταν σημαντικό να υποδεχτεί έναν από τους προκατόχους του.

Ο 70χρονος Σαρκοζί αναμένεται να εκτίσει την ποινή του στην απομόνωση της φυλακής «La Santé» στο Παρίσι. Σύμφωνα με πληροφορίες, θα κρατηθεί σε κελί 9-11 τετραγωνικών μέτρων, χωρίς δικαίωμα τηλεφώνου, αλλά με περιορισμένη πρόσβαση σε τηλεόραση και ελεγχόμενες επικοινωνίες με συγγενείς και δικηγόρους. Παράλληλα, η κράτησή του πραγματοποιείται χωρίς προνόμια, ενώ αναμένεται η αίτηση αποφυλάκισης από τους δικηγόρους του.

«Ήμουν ανέκαθεν, δημοσίως, σαφής για την ανεξαρτησία της δικαστικής αρχής», είπε σήμερα ο Μακρόν. «Αλλά ήταν φυσιολογικό και ανθρώπινο να δεχτώ έναν από τους προκατόχους μου, σε αυτό το πλαίσιο», πρόσθεσε ο Γάλλος πρόεδρος.

Ο Σαρκοζί δεν ελπίζει «σε καμία περίπτωση» να του δοθεί χάρη

Ο Σαρκοζί είχε δηλώσει στα τέλη Σεπτεμβρίου ότι δεν ελπίζει «σε καμία περίπτωση» να του δοθεί χάρη. Η προεδρική χάρη εφαρμόζεται μόνο εάν υπάρχει τελεσίδικη απόφαση και επομένως δεν αφορά τη δική του περίπτωση, προς το παρόν, δεδομένου ότι έχει ασκήσει έφεση στην καταδίκη του.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης, Ζεράλντ Νταρμανέν, στενός συνεργάτης του Σαρκοζί, δήλωσε πως θα τον επισκεφθεί στη φυλακή και εξέφρασε ανησυχία για τις «συνθήκες ασφαλείας» του πρώην προέδρου. Το περιστατικό σηματοδοτεί ένα ιστορικό γεγονός για τη Γαλλία και την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς ποτέ στο παρελθόν πρώην πρόεδρος κράτους δεν είχε φυλακιστεί.

Ο Σαρκοζί, που αρνείται τις κατηγορίες και χαρακτηρίζει την υπόθεση ως πολιτική βεντέτα, δήλωσε ότι θα αντιμετωπίσει τη φυλάκιση «με το κεφάλι ψηλά», έχοντας μαζί του προσωπικά αντικείμενα όπως βιβλία και οικογενειακές φωτογραφίες, προσθέτοντας μια ανθρώπινη διάσταση σε αυτό το σημαντικό κεφάλαιο της πολιτικής του ζωής.

Νικολά Σαρκοζί: Η ώρα της φυλακής

Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας, Νικολά Σαρκοζί το πρωί της Τρίτης 21 Οκτωβρίου θα περάσει την πόρτα των ιστορικών φυλακών La Santé του Παρισιού για να εκτίσει την ποινή που του επιβλήθηκε πρωτόδικα τον περασμένο Σεπτέμβριο για την παράνομη χρηματοδότηση από τον Καντάφι.

Ο Σαρκοζί, λόγω και του υψηλού προφίλ, θα κρατηθεί στη VIP πτέρυγα της φυλακής, όπου οι κρατούμενοι απολαμβάνουν ιδιαίτερης μεταχείρισης. Βρίσκονται σε μονόκλινα κελιά, των 9-12 τετραγωνικών μέτρων, τα οποία διαθέτουν τηλέφωνο, ντους και ενοικιαζόμενη τηλεόραση προς 14 ευρώ την ημέρα.

Για την προστασία τους, ορισμένοι κρατούμενοι είναι ομαδοποιημένοι στο λεγόμενο τμήμα των «ευάλωτων ατόμων» ή «QB4» («Κάτω Συνοικία 4»), περίπου είκοσι κελιά εκατέρωθεν ενός διαδρόμου, πάνω από τους δύο ορόφους που προορίζονται για τους νεοαφιχθέντες.



Γαλλικά μέσα ενημέρωσης δίνουν μία άποψη του κελιού, όπου θα περάσει τον χρόνο του ο πρώην Γάλλος πρόεδος, άγνωστο για πόσο, καθώς οι δικηγόροι του σχεδιάζουν να καταθέσουν αύριο Τρίτη αίτημα αποφυλάκισης, το οποίο βάσει νόμου πρέπει να εξεταστεί εντός δύο μηνών. Ο Σαρκοζί θα μπορεί επίσης να επισκέπτεται το γυμανστήριο, να προαυλίζεται μία ώρα καθημερινά και να πηγαίνει στη βιβλιοθήκη.

Η ιστορική φυλακή La Santé

Οι φυλακές La Santé χαρακτηρίζονται από υπερππληρότητα, με το ποσοστό να ανέρχεται στο στο 191%, διπλάσιο από τις προγραμματισμένες 757 θέσεις.

Χτισμένη στο τέλος της Δεύτερης Αυτοκρατορίας, η φυλακή έχει φιλοξενήσει θρυλικούς κρατούμενους του κοινού δικαίου, όπως τον Ζακ Μεσρίν, τον Φρανσουά Μπες, τον Μπρούνο Σουλάκ, τον «Αρσέν Λουπέν της δεκαετίας του '80» και τον Αλμπέρ Σπαγκιάρι, τον εγκέφαλο της «ληστείας του αιώνα» που έλαβε χώρα στη Société Générale στη Νίκαια το 1976.

Αποδράσεις

Το 1978, ο δημόσιος εχθρός νούμερο 1, Ζακ Μεσρίν, και ο συνεργός του, Φρανσουά Μπες, ντυμένοι ως φύλακες ασφαλείας, δραπέτευσαν πολύ πιο βίαια αφού εξουδετέρωσαν 14 άτομα. Οκτώ χρόνια αργότερα, το 1986, ο Μισέλ Βοζούρ πέταξε μακριά το 1986 με το ελικόπτερο το οποίο πιλοτάριζε η σύζυγός του. Έκτοτε έχει εγκατασταθεί δίχτυ.

