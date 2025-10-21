Οι πρώτες ώρες του Σαρκοζί στην φυλακή: Η υποδοχή των συγκρατούμενών του και το κελί των 9 τ.μ.

Απογοητυεμένος ο Νικολά Σαρκοζί κρατά από το χέρι την Κάρλα Μπρούνι η οποία με σκυμμένο το κεφάλι τον συνοδεύει στην φυλακή

Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας, Νικολά Σαρκοζί, ξεκίνησε την πενταετή ποινή φυλάκισής του, σηματοδοτώντας ιστορική στιγμή στη γαλλική πολιτική σκηνή.

Τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης, ο Σαρκοζί αποχαιρέτησε τους υποστηρικτές του έξω από την κατοικία του στο Παρίσι, πριν μεταφερθεί συνοδεία ισχυρής αστυνομικής δύναμης στη φυλακή La Santé, στο νότιο Παρίσι. Η συνοδεία περιελάμβανε πολλά αστυνομικά οχήματα και μοτοσικλέτες που διασφάλισαν την ασφαλή μεταφορά του.

C’est quand même du délire, cette communication indécente qui tente de nous faire passer ce multi condamné de Sarkozy pour un martyr…#Sarkozy #sarkozyenprison pic.twitter.com/Optx7udKKr — PLAN B (@zairker) October 21, 2025

Μόλις ο Νικολά Σαρκοζί βγήκε έξω από την κατοικία του, το συγκεντρωμένο πλήθος φώναζε συνθήματα όπως «Νικολά, Νικολά, είμαστε μαζί σου», ενώ ακουγόταν και το γνωστό γαλλικό τραγούδι La bohème. Κάποιοι μάλιστα φορούσαν μπλουζάκια με το πρόσωπο του πρώην προέδρου της Γαλλίας.

?? Des agents pénitenciers manifestent devant la prison de la Santé à Paris avant l'arrivée de Nicolas Sarkozy.



❗️Ils dénoncent la surpopulation carcérale et leurs conditions de travail❗️



Par @LucAuffret pic.twitter.com/2AkYotE0gE

— Press TV Français (@fr_presstv) October 21, 2025



Το πρωί της Τρίτης πέρασε την πόρτα των ιστορικών φυλακών La Santé του Παρισιού για να εκτίσει την ποινή που του επιβλήθηκε πρωτόδικα τον περασμένο Σεπτέμβριο για την παράνομη χρηματοδότηση από τον Καντάφι.

Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, οι κρατούμενοι από τα κελιά τους φώναξαν «καλώς ήρθες Σαρκοζί!» μόλις τον αντίκρισαν.

Ο Σαρκοζί, λόγω και του υψηλού προφίλ, θα κρατηθεί στη VIP πτέρυγα της φυλακής, όπου οι κρατούμενοι απολαμβάνουν ιδιαίτερης μεταχείρισης. Βρίσκονται σε μονόκλινα κελιά, των 9-12 τετραγωνικών μέτρων, τα οποία διαθέτουν τηλέφωνο, ντους και ενοικιαζόμενη τηλεόραση προς 14 ευρώ την ημέρα.

«Είμαι αθώος, δεν θέλω χάρη», δήλωσε μεταξύ άλλων ο Νικολά Σαρκοζί, ο οποίος βγήκε χέρι - χέρι από το σπίτι του με την Κάρλα Μπρούνι, στην οποία είχε δώσει αποχαιρετιστήριο φιλί.

https://www.instagram.com/reel/DQEg-PfCUXI/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Όσον αφορά το καθεστώς απομόνωσης στο οποίο θα υπόκειται ο Νικολά Σαρκοζί, ο εκπρόσωπος του υπουργείου Δικαιοσύνης, Σάσα Στράουμπ-Καν, δήλωσε ότι «στοχεύει στη διασφάλιση της ασφάλειας και της τάξης εντός της φυλακής». «Δεν θα έρχεται σε επαφή με κανέναν άλλο κρατούμενο προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλειά του. Δεν πρόκειται για ένα εξαιρετικό ή προνομιακό καθεστώς, αλλά για ένα καθεστώς προσαρμοσμένο στις απειλές που τον βαρύνουν», δήλωσε.

Le régime d’isolement a pour objectif d’assurer la sécurité de Nicolas Sarkozy et le bon ordre au sein de l’établissement pénitentiaire. Il ne croisera aucun autre détenu afin de garantir sa sécurité.

Il ne s’agit pas d’un régime dérogatoire ou de faveur mais d’un régime adapté… https://t.co/FnX9PpqJKR

— Porte-parole du ministère de la Justice (@Porte_parole_MJ) October 21, 2025



Ο γιος του Σαρκοζί δήλωσε στο Instagram ότι η συγκέντρωση που έχει προγραμματιστεί για αυτήν την Τρίτη στο 16ο διαμέρισμα της πρωτεύουσας δεν είναι σε καμία περίπτωση πολιτική διαδήλωση. Επιμένει ότι είναι απλώς μια ένδειξη υποστήριξης πριν από την είσοδο του Νικολά Σαρκοζί στις φυλακές Λα Σαντέ.

Ο Λουί Σαρκοζί δήλωσε μέσω Instagram ότι αυτή η κινητοποίηση «δεν έχει τίποτα πολιτικό» και αποτελεί «μια χειρονομία υποστήριξης». Κοινοποίησε στο Instagram μια φωτογραφία του ίδιου από τα παιδικά του χρόνια και του πρώην αρχηγού του γαλλικού κράτους.

https://www.instagram.com/p/DP-wL7oiDgD/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

«Είμαι περήφανος γι' αυτόν», λέει ο αδελφός του Νικολά Σαρκοζί

Μιλώντας στο BFMTV, ο Γκιγιόμ Σαρκοζί, αδελφός του Νικολά, δήλωσε ότι ήταν «περήφανος γι' αυτόν» και «περήφανος που πηγαίνει στη φυλακή με το κεφάλι ψηλά». «Είμαι πεπεισμένος για την αθωότητά του», συνέχισε, χαρακτηρίζοντας τη συγκέντρωση που διοργάνωσαν οι γιοι του πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας ως «πολύ συγκινητική».

Οι φυλακές

Το κτίριο εκτείνεται παράλληλα με τη λεωφόρο Arago, την οδό Jean Dolent και την οδό de la Santé, όπου βρίσκονται η κύρια είσοδος και η ιστορική αυλή.

Για λόγους ασφαλείας, είναι απίθανο ο Νικολά Σαρκοζί να εισέλθει από την κύρια πύλη, αλλά μάλλον από μια πιο διακριτική είσοδο, όπως αυτή που χρησιμοποιούν οι οδηγοί διανομών. Το αυτοκίνητο που τον μεταφέρει αναμένεται να εισέλθει στο συγκρότημα.

Η φυλακή la Sante όπου θα κρατηθεί ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας ,Νικολά Σαρκοζί REUTERS

Αρκετός κόσμος έχει συγκεντρωθεί έξω από τη φυλακή προκειμένου να συμπαρασταθεί στον πρώην πρόεδρο, Νικολά Σαρκοζί REUTERS

Δέκα και πλέον χρόνια μετά τη θητεία του στο μέγαρο των Ηλυσίων, ο κάποτε παντοδύναμος «Σαρκό» βιώνει το άδοξο φινάλε μιας μυθικής ζωής, βυθισμένης κάποτε στη χλιδή και τα προνόμια. Η γαλλική δικαιοσύνη τον έκρινε ένοχο για τη συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης και συνωμοσία σε μία υπόθεση παράνομης χρηματοδότησης της εκστρατείας του από τον τότε ηγέτη της Λιβύης, Μουαμάρ Καντάφι, από το 2005 έως το 2007. Καταδικάστηκε σε πέντε χρόνια φυλάκιση, αλλά ενδέχεται να αποφυλακιστεί με αναστολή πριν από τη λήξη της ποινής του.

Το αίτημα αποφυλάκισης του Νικολά Σαρκοζί

Ο δικηγόρος Κριστόφ Ινγκρέιν επιβεβαιώνει ότι το αίτημα αποφυλάκισης του Νικολά Σαρκοζί θα κατατεθεί σήμερα. «Το αίτημά του θα εξεταστεί εντός του μέσου χρονικού πλαισίου για αυτό το είδος αιτήματος αποφυλάκισης, ενός μήνα, σε κάθε περίπτωση», δηλώνει. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα περάσει επομένως τουλάχιστον «τρεις εβδομάδες, έναν μήνα υπό κράτηση».

Χέρι - χέρι με την Κάρλα Μπρούνι

Λίγο μετά τις 10 το πρωί ο Νικολά Σαρκοζί εξήλθε από την κατοικία του και υπό τις επευφημίες του πλήθους επιβιβάστηκε στο αυτοκίνητο που θα τον οδηγήσει στις φυλακές.

Force à Nicolas Sarkozy, victime des Juges Rouges ! ✊?#Sarkozy pic.twitter.com/u9gdTmhsmV

— Bleu Blanc Rouge ! ?? (@LBleuBlancRouge) October 21, 2025



Σαρκοζί: «Είμαι αθώος, δεν ζητώ κανένα πλεονέκτημα»

Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας Νικολά Σαρκοζί έκανε μία ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, την ώρα που περνούσε τις πύλες της φυλακής, διακηρύσσοντας για μία ακόμη φορά την αθωότητά του.

«Τη στιγμή που ετοιμάζομαι να περάσω τους τοίχους της φυλακής Santé, οι σκέψεις μου στρέφονται προς τις Γαλλίδες και τους Γάλλους όλων των κοινωνικών τάξεων και όλων των απόψεων. Θέλω να τους πω με την αταλάντευτη δύναμη που με διακατέχει ότι αυτός που φυλακίζεται σήμερα το πρωί δεν είναι ένας πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας, αλλά ένας αθώος.

Θα συνεχίσω να καταγγέλλω αυτό το δικαστικό σκάνδαλο, αυτόν τον Γολγοθά που υφίσταμαι εδώ και πάνω από 10 χρόνια. Να λοιπόν μια υπόθεση παράνομης χρηματοδότησης χωρίς την παραμικρή χρηματοδότηση! Μια δικαστική έρευνα που ξεκίνησε με βάση ένα έγγραφο του οποίου τα ψέματα έχουν πλέον αποδειχθεί.

Διαβάστε επίσης