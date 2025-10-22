Γάζα: Έκκληση ΗΑΕ για αποφυγή των μαξιμαλιστικών απόψεων στα παλαιστινιακά ζητήματα

Ο Ανουάρ Γκάργκας, διπλωματικός σύμβουλος του προέδρου των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων κάλεσε σε αποφυγή των μαξιμαλιστικών απόψεων, ενώ ζήτησε να κηρυχθεί άμεσα εκεχειρία στο Σουδάν

Γάζα: Έκκληση ΗΑΕ για αποφυγή των μαξιμαλιστικών απόψεων στα παλαιστινιακά ζητήματα

Εναέρια φωτογραφία της καταστροφής σε γειτονιά της πόλης της Γάζας, στις 21 Οκτωβρίου 2025. 

REUTERS/Dawoud Abu Alkas
Ο Ανουάρ Γκάργκας, διπλωματικός σύμβουλος του προέδρου των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, δήλωσε σήμερα ότι οι μαξιμαλιστικές απόψεις για τα παλαιστινιακά ζητήματα δεν μπορούν πλέον να είναι βάσιμες, ενώ υπογράμμισε την ανάγκη το Ισραήλ να συνυπάρχει με ασφάλεια δίπλα σε ένα βιώσιμο παλαιστινιακό κράτος.

«Θα συνεχίσουμε με αυτού του είδους τις μαξιμαλιστικές απόψεις για το πώς θα αντιμετωπίσουμε το παλαιστινιακό ζήτημα, (οι οποίες προέρχονται) για παράδειγμά από την ισραηλινή δεξιά που πρέπει να κατανοήσει ότι το ζήτημα δεν θα εξαφανιστεί;», διερωτήθηκε ο Γκάργκας σε συνέντευξή του στη σύνοδο κορυφής Reuters NEXT που διεξάγεται στο Αμπού Ντάμπι.

«Η άμεση αντιπαράθεση δεν έχει αποφέρει αποτελέσματα ούτε για τους Ισραηλινούς ούτε για τους Παλαιστίνιους», εκτίμησε ο Γκάργκας, ο οποίος διετέλεσε υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων από το 2008 ως το 2021.

Ο ίδιος, ο οποίος το 2020 διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στις συμφωνίες εξομάλυνσης των σχέσεων αραβικών χωρών με το Ισραήλ που υπογράφηκαν υπό την αιγίδα των ΗΠΑ, σημείωσε ότι οποιαδήποτε προσάρτηση παλαιστινιακών εδαφών θεωρείται «κόκκινη γραμμή».

Άμεση εκεχειρία στο Σουδάν

Αναφορικά με τον πόλεμο στο Σουδάν ο Γκάργκας ζήτησε να κηρυχθεί αμέσως εκεχειρία και δήλωσε ότι το μέλλον της χώρας θα πρέπει να περιλαμβάνει μια πολιτική κυβέρνηση και όχι μια στρατιωτική χούντα.

Ο διπλωματικός σύμβουλος των ΗΑΕ κατήγγειλε επίσης ότι το Σουδάν δεν επιτρέπει στη χώρα του να αναλάβει τον ανθρωπιστικό ρόλο που διαδραματίζει για τη Γάζα, αλλά υπογράμμισε ότι το Αμπού Ντάμπι είναι έτοιμο να ενισχύσει τις ανθρωπιστικές του προσπάθειες εφόσον του επιτραπεί.

Σουδάν-επίθεση

Γραφείο σε σχολείο όπου διέμεναν πρόσφυγες στην Ελ-Φασέρ του Σουδάν έπειτα από επίθεση, στις 7 Οκτωβρίου 2025.

REUTERS/Mohyaldeen M Abdallah

Το Σουδάν έχει βυθιστεί σε εμφύλιο πόλεμο από τον Απρίλιο του 2023, όταν ξέσπασαν συγκρούσεις μεταξύ του στρατού και των παραστρατιωτικών Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (RSF), με αποτέλεσμα να προκληθεί στη χώρα η χειρότερη ανθρωπιστική κρίση παγκοσμίως, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

Αυτή την περίοδο οι μάχες επικεντρώνονται στην πόλη ελ Φάσερ, προπύργιο του σουδανικού στρατού στο Νταρφούρ, την οποία πολιορκούν οι παραστρατιωτικοί εδώ και μήνες.

Ο σουδανικός στρατός κατηγορεί τα ΗΑΕ ότι παρέχουν υποστήριξη στις RSF, περιλαμβανομένων προηγμένων όπλων και μισθοφόρων, κάτι που το Αμπού Ντάμπι διαψεύδει.

Παράλληλα οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών έχουν επιδεινωθεί περαιτέρω πρόσφατα καθώς τα ΗΑΕ επέβαλαν ντε φάκτο εμπάργκο στο σουδανικό χρυσό, προκαλώντας ισχυρό πλήγμα στην οικονομία του Σουδάν.

