Σλοβακία: «Ανοιχτός» στην υποστήριξη νέων κυρώσεων της ΕΕ κατά της Ρωσίας ο Φίτσο

Ο Σλοβάκος πρωθυπουργός Ρόμπερτ Φίτσο στην εκδήλωση για την επέτειο 130 ετών από το άνοιγμα της γέφυγρας Maria Valeria στο Esztergom της Ουγγαρίας, στις 28 Σεπτεμβρίου 2025.

«Ανοιχτή» στο να υποστηρίξει το 19ο πακέτο κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της Μόσχας δηλώνει η Σλοβακία, υπό την προϋπόθεση οι απαιτήσεις της από το μπλοκ να συμπεριληφθούν στα συμπεράσματα της συνόδου κορυφής των ηγετών της ΕΕ αυτή την εβδομάδα, ανακοίνωσε την Τετάρτη (22/10) ο πρωθυπουργός της χώρας, Ρόμπερτ Φίτσο.

Ο Φίτσο, μιλώντας σε κοινοβουλευτική επιτροπή πριν από τη σύνοδο κορυφής, είπε ότι θα συναντηθεί με τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς πριν από τη σύνοδο κορυφής.

«Επομένως, αν δούμε τα συμπεράσματα που προωθήσαμε, θα τα εξετάσω ξανά απόψε και πιθανότατα θα πω στον καγκελάριο Μερτς ότι συμφωνούμε με το 19ο πακέτο», δήλωσε ο Σλοβάκος πρωθυπουργός.

Ο Ρόμπερτ Φίτσο είναι από τους λίγους ηγέτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν διατηρήσει επαφές με τη Μόσχα, και συχνά εκφράζει τη διαφωνία του με τις πιο σκληρές θέσεις της ΕΕ προς τη Ρωσία.

Ο Σλοβάκος πρωθυπουργός συναντήθηκε με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στο Πεκίνο τον Σεπτέμβριο, στις παρυφές της συνόδου κορυφής της Οργάνωσης Συνεργασίας της Σαγκάης.

Ο Ρόμπερτ Φίτσο και ο Βλαντίμιρ Πούτιν στο Πεκίνο της Κίνας στις 2 Σεπτεμβρίου 2025. Sputnik/Alexander Kazakov μέσω Reuters

*Με πληροφορίες από Reuters

