Σλοβακία: Βίντεο ντοκουμέντο κατέγραψε τον ήχο της σύγκρουσης των δύο τρένων

Οι τραυματίες είναι 100, με τουλάχιστον 3 να είναι σε σοβαρή κατάσταση

Μιλτιάδης Τσεκούρας

Σλοβακία: Βίντεο ντοκουμέντο κατέγραψε τον ήχο της σύγκρουσης των δύο τρένων
Facebook/Hasičský a záchranný zbor
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Δύο τρένα ταχείας κυκλοφορίας συγκρούστηκαν στην περιοχή του χωριού Γιαμπλόνοβ νατ Τουρνιού στη Σλοβακία το πρωί της Δευτέρας.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων της Σλοβακικής Υπηρεσίας Επειγόντων Περιστατικών ανέφερε ότι το ατύχημα συνέβη κοντά στο χωριό Jablonov nad Turňou, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες οι τραυματίες είναι 100, με τουλάχιστον 3 να είναι σε σοβαρή κατάσταση.

Η αστυνομία του Κόσιτσε έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι ο μηχανοδηγός ενός από τα τρένα υποβλήθηκε σε αλκοτέστ και σε τεστ για την παρουσία ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών στο σημείο. Το αποτέλεσμα ήταν αρνητικό.

Λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων του, ο δεύτερος μηχανοδηγός μεταφέρθηκε με ελικόπτερο στο νοσοκομείο, όπου θα ληφθεί βιολογικό υλικό για να διαπιστωθεί η παρουσία αλκοόλ και ναρκωτικών.

Βίντεο και φωτογραφίες από τον τόπο της σύγκρουσης εμφανίζονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά η Κεντρική Λέσχη Αυτοκινήτου της Σλοβακικής Δημοκρατίας δημοσίευσε ένα βίντεο του τρένου πριν από τη σύγκρουση.

Το βίντεο κατέγραψε επίσης τον ήχο της σύγκρουσης:

Η εκπρόσωπος του Κέντρου Επιχειρήσεων, Πέτρα Κλιμέσοβα, ανέφερε ότι 7 ασθενοφόρα εδάφους και τρία ελικόπτερα διάσωσης και 2 λεωφορεία βρίσκονται στο σημείο.

Ο πρόεδρος της αυτοδιοικούμενης περιοχής του Κόσιτσε, Ραστισλάβ Τρνκα, αντέδρασε επίσης στη σύγκρουση δύο τρένων ταχείας κυκλοφορίας κοντά στο Γιαμπλόνοβ νατ Τούρνοου τη Δευτέρα. Επεσήμανε ότι το ατύχημα, στο οποίο τραυματίστηκαν δεκάδες άνθρωποι, αποκαλύπτει βαθιά προβλήματα με τους σλοβακικούς σιδηροδρόμους.

«Πώς είναι δυνατόν δύο τρένα που ταξιδεύουν σε αντίθετες κατευθύνσεις στην ίδια γραμμή να συγκρουστούν στη Σλοβακία το 2025;» αναρωτιέται ο Τρνκα. Σύμφωνα με τον ίδιο, το ερώτημα είναι αν απέτυχε το άτομο, το σύστημα, η τεχνολογία ή όλα αυτά.

Το Επιχειρησιακό Κέντρο της Υπηρεσίας Έκτακτης Ιατρικής Βοήθειας της Σλοβακικής Δημοκρατίας ενημέρωσε μέσω Facebook ότι οι επιβάτες αποβιβάζονται σταδιακά από τα τρένα, ενώ δεν έχει ακόμη καθοριστεί η σοβαρότητα των τραυματισμών.

Παράλληλα, έχουν ξεκινήσει οι έρευνες για τα αίτια της σύγκρουσης.

Η σιδηροδρομική εταιρεία της Σλοβακίας (ZSSK) ανακοίνωσε ότι δύο τρένα Gemeran (R 913 και R 914) συγκρούστηκαν λίγο μετά τις δέκα. «Τα τρένα συγκρούστηκαν στο σημείο όπου οι γραμμές διασταυρώνονται – μεταβαίνουν σε μονή γραμμή», ανέφερε σε δελτίο τύπου, προσθέτοντας ότι η αιτία της σύγκρουσης αποτελεί αντικείμενο έρευνας. «Στη διαδρομή έχει εξασφαλιστεί αντικατάσταση με λεωφορεία», πρόσθεσε.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:30ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Νέος Οικοδομικός Κανονισμός: Νόμιμο με παρατηρήσεις το προεδρικό διάταγμα

15:26ΚΟΣΜΟΣ

Το ISW προειδοποιει: Η Ρωσία στη «φάση μηδέν» του Γ' Παγκοσμίου Πολέμου - Σε θέση μάχης τα «μικρά πράσινα ανθρωπάκια»

15:23ΕΛΛΑΔΑ

Hellenic Train: Αναστολές δρομολογίων λόγω της 24ωρης απεργίας

15:21ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Στη φυλακή ο 43χρονος που κάρφωσε με πιρούνι την έγκυο σύντροφο του πάνω από 100 φορές

14:54ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Ομολόγησε ο ταξιτζής που παρέσυρε τους αξιωματικούς της ΕΛ.ΑΣ. και τους εγκατέλειψε

14:50ΚΟΣΜΟΣ

Στάρμερ: Δεσμεύεται για 20 εκατ. λίρες για την ανοικοδόμησης της Γάζας

14:47ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Ξαφνικές πλημμύρες από την καταιγίδα Άλις - Στα καταφύγια εκατοντάδες άνθρωποι

14:45ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague: Πότε και πού παίζουν Παναθηναϊκός AKTOR κι Ολυμπιακός τη δεύτερη «διαβολοβδομάδα»

14:37ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Πάντρεψα την κόρη μου με Εβραίο...» Το ευχαριστώ στον Τζάρεντ Κούσνερ και το φιλί από την κόρη του

14:32ΚΑΙΡΟΣ

Τσατραφύλλιας: Έρχεται οργανωμένη κακοκαιρία με βροχές και θυελλώδεις ανέμους

14:27ΚΟΣΜΟΣ

Επεισόδιο μέσα στην Κνεσέτ κατά την διάρκεια της ομιλίας του Τραμπ - Βίντεο

14:18ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Μαρία Σάκκαρη: Ήττα με ανατροπή από την Κρούγκερ στην Οσάκα

14:15ΚΟΣΜΟΣ

Αλήθειες και μύθοι για τους πιο σκληρά εργαζόμενους και τους «τεμπέληδες» - Αποτελέσματα έκπληξη

14:13ΚΟΣΜΟΣ

Σλοβακία: Βίντεο ντοκουμέντο κατέγραψε τον ήχο της σύγκρουσης των δύο τρένων

14:11ΚΟΣΜΟΣ

Tραμπ στην Κνεσέτ: «Αυτή είναι η ιστορική αυγή μιας νέας Μέσης Ανατολής»

14:03ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία στον Εύοσμο: Μαθήματα σε υπόγεια δίπλα σε λέβητες - Ζητούν υπεύθυνη δήλωση από γονείς

13:54ΚΟΣΜΟΣ

Οι συμφωνίες του Αβραάμ: Τι είναι και γιατί την επικαλέστηκε στην Κνεσέτ ο Νετανιάχου

13:53ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Καθηγήτρια κατέρρευσε μπροστά στους συναδέλφους της και κατέληξε λίγο αργότερα

13:42ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αποτάχθηκαν ο αστυνομικός της Βουλής και η σύζυγός του που κατηγορούνται για βιασμό των παιδιών τους

13:39ΕΛΛΑΔΑ

Κωνσταντίνος Κυρανάκης: Το τελευταίο «αντίο» στη μητέρα του - Ποιοι έδωσαν το «παρών»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το σκηνικό αλλάζει ραγδαία από τις 20 Οκτωβρίου - Ανοίγει η «πύλη του Ατλαντικού»

06:17ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Τι σημαίνει αν βλέπετε ένα διπλό σύμβολο Wi-Fi στην οθόνη του τηλεφώνου σας;

13:13ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Ελεύθεροι οι 20 Ισραηλινοί όμηροι - Ζωντανοί στις οικογένειές τους μετά από δύο χρόνια

09:03ΚΟΣΜΟΣ

Οι τελευταίες στιγμές της Νταϊάν Κίτον: Η ανατριχιαστική κλήση στο 911

13:53ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Καθηγήτρια κατέρρευσε μπροστά στους συναδέλφους της και κατέληξε λίγο αργότερα

14:13ΚΟΣΜΟΣ

Σλοβακία: Βίντεο ντοκουμέντο κατέγραψε τον ήχο της σύγκρουσης των δύο τρένων

14:32ΚΑΙΡΟΣ

Τσατραφύλλιας: Έρχεται οργανωμένη κακοκαιρία με βροχές και θυελλώδεις ανέμους

14:27ΚΟΣΜΟΣ

Επεισόδιο μέσα στην Κνεσέτ κατά την διάρκεια της ομιλίας του Τραμπ - Βίντεο

13:02ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Ο μυστηριώδης άνδρας-κλειδί στη διπλή δολοφονία - Θέμα χρόνου οι συλλήψεις

15:26ΚΟΣΜΟΣ

Το ISW προειδοποιει: Η Ρωσία στη «φάση μηδέν» του Γ' Παγκοσμίου Πολέμου - Σε θέση μάχης τα «μικρά πράσινα ανθρωπάκια»

09:51ΚΟΣΜΟΣ

Στο Ισραήλ ο Τραμπ - Καταχειροκροτούμενος στην Κνεσέτ: «Είναι μεγάλη μου τιμή»

14:54ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Ομολόγησε ο ταξιτζής που παρέσυρε τους αξιωματικούς της ΕΛ.ΑΣ. και τους εγκατέλειψε

15:21ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Στη φυλακή ο 43χρονος που κάρφωσε με πιρούνι την έγκυο σύντροφο του πάνω από 100 φορές

13:21ΕΘΝΙΚΑ

«Για αυτό εγκατέλειψα την Πολεμική Αεροπορία για τα εργοστάσια της Ολλανδίας» - Κύμα παραιτήσεων τεχνικών «για μια καλύτερη ζωή» - Αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του Newsbomb

10:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το ECMWF «κλειδώνει» διαδοχικές κακοκαιρίες - Η πρώτη εικόνα για την παρέλαση της 28ης

10:45ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε η ηθοποιός Άννα Κυριακού

13:39ΕΛΛΑΔΑ

Κωνσταντίνος Κυρανάκης: Το τελευταίο «αντίο» στη μητέρα του - Ποιοι έδωσαν το «παρών»

12:38ΕΛΛΑΔΑ

Δράμα: O 14χρονος που σκοτώθηκε στο τροχαίο είχε πάρει το ΙΧ από συγχωριανό του - Πώς έγινε το δυστύχημα

13:42ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αποτάχθηκαν ο αστυνομικός της Βουλής και η σύζυγός του που κατηγορούνται για βιασμό των παιδιών τους

13:11ΕΛΛΑΔΑ

Ο Μητροπολίτης Κιέβου και πάσης Ουκρανίας Επιφάνιος στο Άγιο Όρος: Οι μονές που επισκέφθηκε, τα δώρα και οι συμβολισμοί - Τι είπε για το «πρωτείο» του Οικουμενικού Πατριάρχη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ