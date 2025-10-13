Σλοβακία: Βίντεο ντοκουμέντο κατέγραψε τον ήχο της σύγκρουσης των δύο τρένων

Δύο τρένα ταχείας κυκλοφορίας συγκρούστηκαν στην περιοχή του χωριού Γιαμπλόνοβ νατ Τουρνιού στη Σλοβακία το πρωί της Δευτέρας.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων της Σλοβακικής Υπηρεσίας Επειγόντων Περιστατικών ανέφερε ότι το ατύχημα συνέβη κοντά στο χωριό Jablonov nad Turňou, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες οι τραυματίες είναι 100, με τουλάχιστον 3 να είναι σε σοβαρή κατάσταση.

Η αστυνομία του Κόσιτσε έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι ο μηχανοδηγός ενός από τα τρένα υποβλήθηκε σε αλκοτέστ και σε τεστ για την παρουσία ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών στο σημείο. Το αποτέλεσμα ήταν αρνητικό.

Λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων του, ο δεύτερος μηχανοδηγός μεταφέρθηκε με ελικόπτερο στο νοσοκομείο, όπου θα ληφθεί βιολογικό υλικό για να διαπιστωθεί η παρουσία αλκοόλ και ναρκωτικών.

Βίντεο και φωτογραφίες από τον τόπο της σύγκρουσης εμφανίζονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά η Κεντρική Λέσχη Αυτοκινήτου της Σλοβακικής Δημοκρατίας δημοσίευσε ένα βίντεο του τρένου πριν από τη σύγκρουση.

Το βίντεο κατέγραψε επίσης τον ήχο της σύγκρουσης:

Η εκπρόσωπος του Κέντρου Επιχειρήσεων, Πέτρα Κλιμέσοβα, ανέφερε ότι 7 ασθενοφόρα εδάφους και τρία ελικόπτερα διάσωσης και 2 λεωφορεία βρίσκονται στο σημείο.

Ο πρόεδρος της αυτοδιοικούμενης περιοχής του Κόσιτσε, Ραστισλάβ Τρνκα, αντέδρασε επίσης στη σύγκρουση δύο τρένων ταχείας κυκλοφορίας κοντά στο Γιαμπλόνοβ νατ Τούρνοου τη Δευτέρα. Επεσήμανε ότι το ατύχημα, στο οποίο τραυματίστηκαν δεκάδες άνθρωποι, αποκαλύπτει βαθιά προβλήματα με τους σλοβακικούς σιδηροδρόμους.

«Πώς είναι δυνατόν δύο τρένα που ταξιδεύουν σε αντίθετες κατευθύνσεις στην ίδια γραμμή να συγκρουστούν στη Σλοβακία το 2025;» αναρωτιέται ο Τρνκα. Σύμφωνα με τον ίδιο, το ερώτημα είναι αν απέτυχε το άτομο, το σύστημα, η τεχνολογία ή όλα αυτά.

Το Επιχειρησιακό Κέντρο της Υπηρεσίας Έκτακτης Ιατρικής Βοήθειας της Σλοβακικής Δημοκρατίας ενημέρωσε μέσω Facebook ότι οι επιβάτες αποβιβάζονται σταδιακά από τα τρένα, ενώ δεν έχει ακόμη καθοριστεί η σοβαρότητα των τραυματισμών.

Παράλληλα, έχουν ξεκινήσει οι έρευνες για τα αίτια της σύγκρουσης.

Η σιδηροδρομική εταιρεία της Σλοβακίας (ZSSK) ανακοίνωσε ότι δύο τρένα Gemeran (R 913 και R 914) συγκρούστηκαν λίγο μετά τις δέκα. «Τα τρένα συγκρούστηκαν στο σημείο όπου οι γραμμές διασταυρώνονται – μεταβαίνουν σε μονή γραμμή», ανέφερε σε δελτίο τύπου, προσθέτοντας ότι η αιτία της σύγκρουσης αποτελεί αντικείμενο έρευνας. «Στη διαδρομή έχει εξασφαλιστεί αντικατάσταση με λεωφορεία», πρόσθεσε.