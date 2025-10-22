Πυροβολισμοί και πυρκαγιά έξω από το κοινοβούλιο της Σερβίας

Το περιστατικό σημειώθηκε στις σκηνές μπροστά από το σερβικό κοινοβούλιο.

Πυροβολισμοί ακούστηκαν έξω από το κοινοβούλιο της Σερβίας στο Βελιγράδι την Τετάρτη (22/10), ενώ στο σημείο ξέσπασε και πυρκαγιά, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Ένα άτομο τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια των πυροβολισμών που έλαβαν χώρα σήμερα γύρω στις 10:10 το πρωί (11:10 ώρα Ελλάδος), όταν ξέσπασε πυρκαγιά στις σκηνές μπροστά από την Εθνοσυνέλευση, γνωστό ως «Ćaciland», σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας «Blic».

Οι αρχές συνέλαβαν έναν 70χρονο άνδρα στο σημείο, σύμφωνα με ρεπορτάζ του τηλεοπτικού σταθμού NOVA.

