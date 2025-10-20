Σερβία: Πέθανε ο καταδικασμένος για εγκλήματα πολέμου, πρώην στρατηγός Νεμπόισα Πάβκοβιτς

Ο Σέρβος πρώην στρατηγός του Γιουγκοσλαβικού Στρατού, Νεμπόισα Πάβκοβιτς, που είχε καταδικαστεί από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης για εγκλήματα πολέμου, απεβίωσε σε ηλικία 79 ετών στο Βελιγράδι.

Ως διοικητής της 3ης Στρατιάς του Γιουγκοσλαβικού Στρατού, ο Πάβκοβιτς είχε καταδικαστεί σε 22 χρόνια κάθειρξη για εγκλήματα κατά του αλβανικού πληθυσμού στο Κόσοβο το 1999. Εξέτιε την ποινή του σε φυλακή της Φινλανδίας, απ’ όπου αφέθηκε πρόωρα ελεύθερος στις 28 Σεπτεμβρίου 2025, κατόπιν αιτήματος της σερβικής κυβέρνησης, λόγω σοβαρών προβλημάτων υγείας.

Το 2005, το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για την πρώην Γιουγκοσλαβία εξέδωσε κατηγορητήριο εναντίον του και άλλων ανώτατων αξιωματικών. Ο Πάβκοβιτς παραδόθηκε οικειοθελώς τον Απρίλιο του ίδιου έτους προκειμένου να δικαστεί στη Χάγη.

Το 2009 κρίθηκε ένοχος για απελάσεις, βίαιο εκτοπισμό, δολοφονίες και διώξεις Αλβανών πολιτών από το Κόσοβο κατά το πρώτο εξάμηνο του 1999, ενώ η πρωτόδικη απόφαση επιβεβαιώθηκε το 2014.

Κατά τη διάρκεια των νατοϊκών βομβαρδισμών της Γιουγκοσλαβίας το 1999, το Κόσοβο βρισκόταν στον τομέα ευθύνης της 3ης Στρατιάς, υπό τη διοίκησή του. Μετά την πτώση του καθεστώτος Μιλόσεβιτς, διετέλεσε Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού της Γιουγκοσλαβίας από το 2000 έως το 2002.