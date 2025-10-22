Γιατί οι άντρες μετά τα 40 αφήνουν τις γυναίκες τους για νεότερες συντρόφους

Το έχουμε δει όλοι: ένας άντρας μέσης ηλικίας αφήνει τη γυναίκα του για μια νεότερη και πιο εντυπωσιακή. Αγοράζει καινούργιο αυτοκίνητο, φοράει περίεργα sneakers και ξαφνικά ανακαλύπτει το TikTok. Όσοι φίλοι του δεν τον ζηλεύουν, τον κοιτάζουν με απορία, ενώ οι φίλες της συζύγου του ψιθυρίζουν μεταξύ τους ότι «θα το μετανιώσει» και, στατιστικά, έχουν δίκιο.

Μπορεί η εμφάνιση και το σεξ να φαίνονται σαν οι κύριοι λόγοι που οι άντρες πέφτουν με τα μούτρα σε νεότερες συντρόφους, αλλά δεν είναι αυτοί που τους οδηγούν να αφήσουν μια γυναίκα και μια οικογένεια που αγαπούν. Ο πραγματικός λόγος είναι άλλος: ο φόβος.

