Τρίτη νύχτα ταραχών στο Δουβλίνο: Δεκάδες συλλήψεις σε βίαιη διαδήλωση κατά των μεταναστών

Τρίτη νύχτα ταραχών στο Δουβλίνο, καθώς διαδηλωτές στοχεύουν ξενοδοχείο ασύλου, μετά από κατηγορίες που δέχθηκε ένας άνδρας για φερόμενη επίθεση σε 10χρονο

Στις φλόγες το Δουβλίνο

Είκοσι τρία άτομα συνελήφθησαν μετά από αντιπαράθεση με την ιρλανδική αστυνομία, με τα μέλη της να δέχονται επίθεση με φωτοβολίδες, πέτρες και άλλα αντικείμενα στην τρίτη συνεχόμενη νύχτα αναταραχής στο Δουβλίνο. Δύο μέλη της ιρλανδικής αστυνομικής υπηρεσίας, An Garda Síochána, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με τραύματα που υπέστησαν κατά τη διάρκεια συγκρούσεων με διαδηλωτές. Ένας φρουρός χτυπήθηκε στο κεφάλι από ένα μπουκάλι, ενώ ο άλλος υπέστη τραύμα στον ώμο.

Εκατοντάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν κοντά στην είσοδο ενός ξενοδοχείου που φιλοξενεί αιτούντες άσυλο σε μια περιοχή δυτικά της πρωτεύουσας. Είναι η τρίτη νύχτα διαδηλώσεων στο ξενοδοχείο Citywest μετά από φερόμενη σεξουαλική επίθεση σε ένα 10χρονο κορίτσι στην περιοχή του τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας.

Ένας 26χρονος άνδρας, του οποίου το όνομα δεν μπορεί να δημοσιοποιηθεί λόγω των κανόνων που ισχύουν για τις υποθέσεις σεξουαλικής επίθεσης στην Ιρλανδία, εμφανίστηκε στο δικαστήριο την Τρίτη (21/10) κατηγορούμενος για το φερόμενο περιστατικό. Διαδηλωτές κατά των μεταναστών έκαψαν ένα αστυνομικό όχημα και επιτέθηκαν σε αστυνομικούς κοντά στο κτήριο που στεγάζει αιτούντες άσυλο.

Το περιστατικό σημειώνεται δύο χρόνια αφότου διαδηλωτές κατά των μεταναστών πυροδότησαν μεγάλη ταραχή στο κέντρο του Δουβλίνου μετά το μαχαίρωμα τριών μικρών παιδιών. Οι Irish Times, οι οποίοι δημοσίευσαν ένα βίντεο με ένα φλεγόμενο αστυνομικό βαν, ανέφεραν ότι πάνω από 500 άτομα συμμετείχαν στη διαμαρτυρία έξω από το κτίριο στο Δυτικό Δουβλίνο το βράδυ της Τρίτης.

Βίντεο που δημοσιεύτηκαν στο X από ιρλανδικά μέσα ενημέρωσης και ακτιβιστές έδειχναν άτομα να κρατούν ιρλανδικές σημαίες και πλακάτ με αντιμεταναστευτικά συνθήματα. Οι συλλήψεις έγιναν εν μέσω σοβαρών ταραχών το βράδυ της Τρίτης και η αστυνομία δεσμεύτηκε για «ισχυρή αντίδραση» εάν η βία συνεχιστεί.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης, Τζιμ Ο'Κάλαχαν, δήλωσε ότι «πολλοί έχουν συλληφθεί» την Τετάρτη και «θα ακολουθήσουν περισσότεροι». «Η χρήση ενός εγκληματικού όπλου από ανθρώπους που επιθυμούν να σπείρουν διχόνοια στην κοινωνία μας δεν είναι απροσδόκητη», δήλωσε ο υπουργός Δικαιοσύνης Τζιμ Ο'Κάλαχαν. «Αυτό είναι απαράδεκτο και θα οδηγήσει σε δυναμική απάντηση».

Είπε ότι η αστυνομία ανταποκρίθηκε επαγγελματικά στην «βία των τραμπούκων» στην περιοχή και ότι οι συλληφθέντες θα «κατηγορηθούν, θα κατονομαστούν και θα αντιμετωπιστούν αμείλικτα» από το σύστημα ποινικής δικαιοσύνης.

Χθες βράδυ, εκατοντάδες διαδηλωτές αντιμετώπισαν ξανά περίπου 40 ένστολους αστυνομικούς. Μερικοί διαδηλωτές συνέχισαν να πετούν φωτοβολίδες, γυάλινα μπουκάλια και ξύλινες σανίδες στους αστυνομικούς. Σημειώθηκαν επίσης βανδαλισμοί στην περιοχή γύρω από τη στάση του τραμ Saggart Luas, η οποία εκτείνεται παράλληλα με τον δρόμο στον οποίο βρίσκονταν οι διαδηλωτές. Η αστυνομία απώθησε το πλήθος πιο μακριά από το ξενοδοχείο προχωρώντας εναντίον τους με ασπίδες.

Ο επίτροπος της φρουράς, Τζάστιν Κέλι, ο οποίος επισκέφθηκε το σημείο μετά τη βία, δήλωσε στους δημοσιογράφους την Τετάρτη ότι ήταν «αποφασισμένος» ότι και άλλα άτομα θα «προσαχθούν ενώπιον των δικαστηρίων για να αντιμετωπίσουν τη δικαιοσύνη». Η αναταραχή είπε, δεν ήταν μια ειρηνική διαμαρτυρία και πρόσθεσε: «Πρόκειται για βία με σκοπό να καταστραφεί το κτίριο Citywest και να εκφοβιστούν όσοι βρίσκονταν μέσα». Ο πρωθυπουργός, Μίχαλ Μάρτιν, καταδίκασε τις σκηνές βίας και είπε ότι δεν μπορεί να υπάρξει «καμία δικαιολογία» για επιθέσεις εναντίον της αστυνομίας.

