Τεχνητή Νοημοσύνη: «Διπλοβάρδιες» και εξαντλητικά ωράρια στη Σίλικον Βάλεϊ

Οι εργαζόμενοι στην τεχνητή νοημοσύνη εργάζονται μέχρι και 100 ώρες την εβδομάδα για να κερδίσουν την κούρσα των νέων τεχνολογικών εξοπλισμών. Με φόντο την έλλειψη εξειδίκευσης στον τομέα, τα στελέχη στη Σίλικον Βάλεϊ πιέζουν τους εαυτούς τους στα άκρα μέρα με τη μέρα.

Ο Τζος Μπάτσον δεν έχει πλέον χρόνο για μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο ερευνητής της Τεχνητής Νοημοσύνης αυτές τις μέρες το μόνο που κάνει είναι να αλληλεπιδρά στα κανάλια ανταλλαγής μηνυμάτων του Slack, στο χώρο εργασίας του στην εταιρεία Anthropic, όπου εξερευνά συζητήσεις σχετικά με τις θεωρίες και τα πειράματα συναδέλφων σε μεγάλα γλωσσικά μοντέλα και αρχιτεκτονική.

Ο Τζος Μπότσον της Anthropic

Ανήκει σε μια ομάδα βασικών ερευνητών και στελεχών τεχνητής νοημοσύνης που αντιμετωπίζουν μια αδιάκοπη δοκιμασία, αγωνιζόμενοι να συμβαδίσουν με έναν φαινομενικά ατελείωτο κύκλο αναταραχής στην αναζήτηση συστημάτων με υπεράνθρωπη νοημοσύνη. Μέσα στα μεγαλύτερα εργαστήρια τεχνητής νοημοσύνης της Σίλικον Βάλεϊ, κορυφαίοι ερευνητές και στελέχη εργάζονται τακτικά 80 έως 100 ώρες την εβδομάδα. Αρκετοί κορυφαίοι ερευνητές συνέκριναν τις συνθήκες με τον πόλεμο.

Συμπυκνώνουμε 20ετή επιστημονική πρόοδο σε 2 χρόνια

«Ουσιαστικά προσπαθούμε να επιταχύνουμε την 20ετή επιστημονική πρόοδο σε δύο χρόνια», δήλωσε ο Μπάτσον, ερευνητής στην Anthropic. Απίστευτες εξελίξεις στα συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης συμβαίνουν «κάθε λίγους μήνες», είπε. «Είναι το πιο ενδιαφέρον επιστημονικό ερώτημα στον κόσμο αυτή τη στιγμή».

Στελέχη και ερευνητές στους κολοσσούς Microsoft, Anthropic, Google, Meta Platforms , Apple και OpenAI της Alphabet δήλωσαν ότι θεωρούν το έργο τους κρίσιμο για μια καθοριστική στιγμή στην ιστορία, καθώς μονομαχούν με τους αντιπάλους τους και αναζητούν νέους τρόπους για να κάνουν την Τεχνητή Νοημοσύνη προσβάσιμη στο ευρύ κοινό. Μερικοί από αυτούς είναι πλέον εκατομμυριούχοι πολλαπλάσιοι, αλλά αρκετοί δήλωσαν ότι δεν είχαν καν χρόνο να ξοδέψουν τη νέα τους περιουσία.

Ο ανταγωνισμός για ταλέντα στην Τεχνητή Νοημοσύνη εντάθηκε όταν ο Μαρκ Ζάκερμπεγκ προσπάθησε να «κλέψει» κορυφαίους εργαζόμενους στην Τεχνητή Νοημοσύνη από τους ανταγωνιστές του, προσφέροντας πακέτα αμοιβών πολλών εκατομμυρίων δολαρίων. Αυτό έδειξε πώς η εργασία μιας σχετικά μικρής ομάδας ερευνητών και στελεχών ήταν ένας από τους πιο πολύτιμους πόρους στον κόσμο. Τώρα, οι εταιρείες και οι ίδιοι οι εργαζόμενοι επιδιώκουν να αποσπούν όσο το δυνατόν περισσότερη εργασία από αυτά τα άτομα κάθε μέρα.

«Όλοι εργάζονται συνεχώς, είναι εξαιρετικά έντονο και δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιο σημείο διακοπής», δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή της η Madhavi Sewak, διακεκριμένη ερευνήτρια στο DeepMind της Google. Ορισμένες νεοφυείς επιχειρήσεις έχουν συμπεριλάβει την εργασία άνω των 80 ωρών στις συμβάσεις εργασίας τους, ανέφεραν πηγές που γνωρίζουν το θέμα. Ωστόσο, πολλές εταιρείες δεν χρειάστηκε να το κάνουν, καθώς οι κορυφαίοι υπάλληλοι της Τεχνητής Νοημοσύνης παρακινούνται από τον έντονο ανταγωνισμό με τους αντιπάλους και τη δική τους περιέργεια για τις δυνατότητες νέων μοντέλων.

Στην Meta, μέλη του TBD Lab -νέοι υπάλληλοι που έχουν αναλάβει την ανάπτυξη μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης της εταιρείας- εργάζονται πυρετωδώς κοντά στο γραφείο του Zάκερμπεργκ στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας στο Mένλο Παρκ της Καλιφόρνια. Ενώ τα ωράρια εργασίας όλο το εικοσιτετράωρο ήταν συνηθισμένα μεταξύ των νεοφυών επιχειρήσεων κατά τη διάρκεια διαφόρων περιόδων άνθισης στην ιστορία της Σίλικον Βάλεϊ η ανάγκη για ακραίες ώρες εργασίας σε ορισμένες από τις μεγαλύτερες εταιρείες του κόσμου ήταν σχετικά σπάνια.

«Από το 9-9-6 στο 0-0-2»

Οι πιο έντονες περίοδοι για πολλούς έρχονται κατά την εργασία σε μοντέλα ή νέα προϊόντα, όταν ο χρόνος εργασίας εκτείνεται πέρα ​​από το πρόγραμμα «9-9-6». Αυτό σημαίνει 9 π.μ. έως 9 μ.μ., έξι ημέρες την εβδομάδα. Ένα στέλεχος νεοφυούς επιχείρησης αναφέρθηκε αστειευόμενος στο πρόγραμμα ως «0-0-2», που σημαίνει από μεσάνυχτα έως μεσάνυχτα, με ένα διάλειμμα δύο ωρών τα Σαββατοκύριακα.

Ο ιλιγγιώδης ρυθμός επικεντρώνεται σε ένα σχετικά μικρό υποσύνολο εργαζομένων σε διαφορετικές εταιρείες, πολλοί από τους οποίους προσπαθούν να βελτιώσουν τα βασικά μοντέλα Τεχνητής Νοημοσύνης ή να αξιοποιήσουν αναδυόμενες δυνατότητες και να τις ενσωματώσουν σε νέα προϊόντα. Αυτές οι μικρές ομάδες συχνά εργάζονται όλες τις ώρες, ακόμη και αφού πολλοί λιγότερο αμειβόμενοι συνάδελφοι έχουν πάει σπίτι, ανέφεραν οι εργαζόμενοι.

Αν και πολλοί είπαν ότι η κούραση τους έχει εξαντλήσει και τους εμποδίζει να περνούν χρόνο με την οικογένεια και τους φίλους τους, δήλωσαν επίσης επανειλημμένα ότι εργάζονται πολλές ώρες από επιλογή. «Έχεις όλες αυτές τις καλές ιδέες και ξέρεις ότι είναι μία μάχη με τον χρόμο», είπε ο Sewak. «Δεν θέλεις να αφήνεις ιδέες ανεξερεύνητες, οπότε όταν έχεις ελεύθερο χρόνο, δουλεύεις πάνω σε αυτές» και κυνηγάς άλλες νέες ιδέες.

Σε όλη τη Σίλικον Βάλεϊ, εταιρείες έχουν αρχίσει να εξυπηρετούν υπαλλήλους που βρίσκονται στο γραφείο σχεδόν ασταμάτητα. Κάποιες σερβίρουν φαγητό τα Σαββατοκύριακα. Και κάποιες διασφαλίζουν ότι το προσωπικό είναι πάντα διαθέσιμο. Οι εταιρείες διορίζουν «επικεφαλής» για σύντομες εναλλαγές για να παρακολουθούν στενά τα αποτελέσματα των μοντέλων ή για εκτεταμένες περιόδους πολλών εβδομάδων κατά τις οποίες επιβλέπουν την ανάπτυξη προϊόντων, σύμφωνα με εργαζόμενους στην Τεχνητή Νοημοσύνη.

H Aparna Chennapragada της Microsoft

Τα στοιχεία συναλλαγών από την νεοφυή εταιρεία διαχείρισης εξόδων Ramp δείχνουν μια αύξηση στις παραγγελίες του Σαββάτου από εστιατόρια της περιοχής του Σαν Φρανσίσκο για delivery και takeaway από το μεσημέρι έως τα μεσάνυχτα. Η αύξηση αυτή ξεπερνά κατά πολύ τα προηγούμενα χρόνια στο Σαν Φρανσίσκο και σε άλλες πόλεις των ΗΠΑ, σύμφωνα με την Ramp.

Η Aparna Chennapragada , επικεφαλής προϊόντων της Microsoft για εμπειρίες ΑΙ δήλωσε ότι ενώ έχει περάσει στο παρελθόν στιγμές εξαιρετικής επείγουσας ανάγκης στην τεχνολογία, αυτή είναι διαφορετική. Σε προηγούμενες περιόδους μεγάλων αλλαγών, όπως η άνθιση των dot-com στο τέλος της δεκαετίας του 1990 ή η επιταχυνόμενη μετάβαση στα κινητά με την άφιξη του iPhone, η υιοθέτηση από τους χρήστες πραγματοποιήθηκε σε διάστημα μιας δεκαετίας ή και περισσότερο. Με την Τεχνητή Νοημοσύνη, το 90% των Fortune 500 χρησιμοποιούν ήδη προϊόντα Τεχνητής Νοημοσύνης μετά από λίγα μόλις χρόνια, είπε.

«Οι σπασίκλες ζούμε το όνειρό μας»

Ο χρόνος μεταξύ των ανακαλύψεων και τoy λανσαρισμάτων προϊόντων έχει συμπιεστεί από αρκετά χρόνια στο παρελθόν στο «κενό μεταξύ Πέμπτης και Παρασκευής» στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης, δημιουργώντας τεράστια ζήτηση την οποία κάθε εταιρεία σπεύδει να καλύψει, είπε.

Η Chennapragada έχει αρχίσει να αποκαλεί την επιπλέον, μη επιβληθείσα ευθύνη «δεύτερη βάρδια» που αντιμετωπίζει ως διευθύντρια. Για να την αντιμετωπίσει, έχει δημιουργήσει μερικά από τα δικά της εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης που στοχεύουν στην επιτάχυνση της εργασίας της, συμπεριλαμβανομένης μιας επέκτασης για το πρόγραμμα περιήγησης. Κάθε φορά που ανοίγει μια νέα καρτέλα, η επέκταση τη ρωτάει πώς θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει την τεχνητή νοημοσύνη για να κάνει ό,τι κάνει διαφορετικά, είπε.

Παρόλο που η συζήτηση στον κλάδο έχει επικεντρωθεί σε ωράρια εργασίας 9-9-6 ή ακόμα και 24/7, έχει κατευθύνει τους υπαλλήλους της Microsoft προς την Τεχνητή Νοημοσύνη ως λύση για τεράστιους φόρτους εργασίας. «Αυτό το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα δεν είσαι εσύ», είπε. «Θα έπρεπε να είναι η Τεχνητή Νοημοσύνη σου».

Ο Mπάτσον της Anthropic δήλωσε ότι είναι δύσκολο να σχεδιάσει ή να προγραμματίσει κανείς την εργασία λόγω του τρόπου με τον οποίο εξελίσσονται τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης και του πόσο δύσκολο είναι να γνωρίζει κανείς εκ των προτέρων πώς θα συμπεριφερθούν. Η διαδικασία μοιάζει περισσότερο με την εξέλιξη παρά με τη μηχανική, είπε. «Συχνά δεν ξέρεις ακριβώς τι θα αποκομίσεις από την εκπαίδευση μέχρι να το κάνεις», είπε. «Και δεν ξέρεις ακριβώς τι θα κάνει μέχρι να το δοκιμάσεις. Και ακόμα και τότε, δεν ξέρεις ακριβώς τι θα κάνει μέχρι να αναπτυχθεί στην άγρια ​​φύση».

Συνέκρινε την ένταση της εμπειρίας με την εργασία του σε ένα εργαστήριο δοκιμών κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19, όταν συνεργάστηκε με μια μικρή ομάδα διεθνών επιστημόνων για να κατανοήσει την πορεία του ιού. Η δηλωμένη ανησυχία της εταιρείας του για την οικοδόμηση μιας ηθικής, ευθυγραμμισμένης με τον άνθρωπο Τεχνητής Νοημοσύνης τροφοδοτεί την εργασιακή του ηθική, δήλωσε.

Η Sewak της Google δήλωσε ότι απολαμβάνει να βλέπει κορυφαίους ερευνητές Τεχνητής Νοημοσύνης να πληρώνονται για την εξυπνάδα και την εργασία τους, ακόμη και αν πολλοί συνεχίζουν να παρακινούνται μόνο από την εργασία τους. «Είμαι πολύ ενθουσιασμένη που οι σπασίκλες ζούμε τη δική μας στιγμή», είπε. Οι περισσότεροι άνθρωποι, ωστόσο, δεν έχουν ακόμη καταφέρει να αλλάξουν τον τρόπο ζωής τους, σημειώνει. «Δεν βλέπω καμία αλλαγή στον τρόπο ζωής κανενός. Κανείς δεν πηγαίνει διακοπές... Οι άνθρωποι δεν έχουν χρόνο για τους φίλους τους, για τα χόμπι τους» ή για τους «ανθρώπους που αγαπούν. Το μόνο που κάνουν είναι να δουλεύουν», είπε.

Διαβάστε επίσης