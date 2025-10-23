ΗΠΑ: Η συνάντηση Τραμπ-Πούτιν δεν έχει αποκλειστεί εντελώς, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο
Έθεσε ως όρο ότι θα υπάρξει ένα απτό θετικό αποτέλεσμα από αυτή τη συνάντηση
Η συνάντηση μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του Ρώσου ομόλογου του Βλαντιμίρ Πούτιν δεν έχει αποκλειστεί εντελώς, δήλωσε την Πέμπτη η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λίβιτ.
«Πιστεύω ότι ο πρόεδρος και ολόκληρη η κυβέρνηση ελπίζουν ότι κάποια μέρα αυτό θα συμβεί ξανά, αλλά θέλουμε να βεβαιωθούμε ότι θα υπάρξει ένα απτό θετικό αποτέλεσμα από αυτή τη συνάντηση», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου.
Ο Τραμπ δήλωσε την Τετάρτη ότι ακύρωσε μια προγραμματισμένη συνάντηση με τον Πούτιν λόγω της έλλειψης προόδου στις διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.
