«Η πιο γλυκιά μελωδία» – Ακούστε το τραγούδι που κάνει τη σοκολάτα πιο νόστιμη

Η Νάταλι Χάιασινθ, μουσικολόγος από το Πανεπιστήμιο του Μπρίστολ, δημιούργησε ένα ξεχωριστό τραγούδι που, κυριολεκτικά, κάνει τη σοκολάτα να φαίνεται πιο γλυκιά και απολαυστική.

Το τραγούδι ονομάζεται Sweetest Melody (σ.σ. «Η πιο γλυκιά μελωδία») και αποτελεί προϊόν 60 χρόνων ερευνών γύρω από το φαινόμενο της πολυαισθητηριακής αντίληψης (multisensory integration), δηλαδή τον τρόπο με τον οποίο ο ήχος επηρεάζει τη γεύση.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι απαλές μελωδίες και ματζόρε κλίμακες ενισχύουν τη γλυκύτητα και τη βελούδινη υφή της σοκολάτας, ενώ οι οξείες νότες κάνουν τη γεύση της πιο πικρή. Από την άλλη, οι γρήγοροι ρυθμοί «ταιριάζουν» καλύτερα με φαγητό τύπου fast food παρά με επιδόρπια.

Με βάση αυτά τα στοιχεία, η Χάιασινθ συνεργάστηκε με τη βρετανική εταιρεία σοκολάτας Galaxy Chocolate για να δημιουργήσουν ένα μουσικό κομμάτι που κάνει τη σοκολάτα να έχει πιο «πλούσια» και γλυκιά γεύση.

Το Sweetest Melody έχει ρυθμό 78 BPM και διάρκεια 90 δευτερόλεπτα, ακριβώς όσο χρειάζεται για να λιώσει η σοκολάτα στη γλώσσα. Στο κομμάτι υπάρχουν μουσικά όργανα όπως το πιάνο (για αίσθηση γλυκύτητας), αρκετά έγχορδα (για βελούδινη υφή) κι η άρπα (για απαλή, ευχάριστη αίσθηση).

Σύμφωνα με τη Galaxy, το αποτέλεσμα μετατρέπει τη σοκολάτα από ένα απλό γλύκισμα σε μία… συμφωνία των αισθήσεων. «Η πρωτοβουλία αυτή δείχνει πως η απόλαυση της σοκολάτας μπορεί να γίνει μία εμπειρία που αφορά όλες τις αισθήσεις. Η δύναμη της μουσικής να ενισχύει τη γεύση είναι πραγματικά συναρπαστική», ανέφερε η μουσικολόγος.