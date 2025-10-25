Άμπου Ντάμπι: Γυναίκα διέσωσε γατάκι που έμενε σε εγκαταλελειμμένο σπίτι για δύο χρόνια

Μια γυναίκα από την Βρετανία διέσωσε ένα μικρό γατάκι από το Άμπου Ντάμπι, το οποίο διέμενε σε ένα εγκαταλελειμμένο σπίτι για δύο ολόκληρα χρόνια, και της βρήκε ένα παντοτινό και γεμάτο αγάπη σπίτι στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Όλα ξεκίνησαν στις 8 Αυγούστου όταν η Chiku Singh έλαβε μια φωτογραφία της γάτας από έναν άγνωστο και αποφάσισε να οδηγήσει από το σπίτι της στο Ντουμπάι μέχρι το Αμπού Ντάμπι για να τη βρει.

Η γυναίκα κατάφερε να βρει την αδέσποτη γάτα ενώ τάιζε άλλα αδέσποτα και παρατήρησε ότι φαινόταν φοβισμένη. Ντόπιοι της περιοχής της είπαν ότι η γάτα έμενε τα τελευταία δύο χρόνια σε ένα εγκαταλελειμμένο σπίτι και συχνά την έβλεπαν να κρύβεται κάτω από λαμαρίνες στο μπάνιο.

«Είναι μια τόσο ευγενική γάτα που έχει υποφέρει τόσα πολλά. Μου ράγισε την καρδιά όταν την είδα για πρώτη φορά», είπε η Singh. «Είμαι τόσο χαρούμενη που τώρα θα έχει μια νέα αρχή».

Ωστόσο, δεν ήταν εύκολο για την Singh να την διασώσει, καθώς η γάτα αρνούταν να βγει από το καταφύγιο της.

Η Singh έπρεπε να κάνει 90 λεπτά διαδρομή με το αυτοκίνητο από το σπίτι της στο Ντουμπάι μέχρι το Αμπού Ντάμπι μετά τη δουλειά κάθε μέρα για 3 εβδομάδες για να ελέγχει τη γάτα, να προσπαθεί να την ταΐσει και να κερδίσει την εμπιστοσύνη της, προτού καταφέρει να την πείσει να βγει από την κρυψώνα της και να την πάει στον κτηνίατρο.

Την περιέθαλψε ο Dr. Kamal Adel, στην Capital Vet Clinic, στο Αμπού Ντάμπι, ο οποίος της έκανε εμβόλια, την επέβαλε σε θεραπεία για σκουλήκια και ψύλλους και την έκανε ένα μπάνιο.

Τώρα η γάτα, η οποία πλέον έχει το όνομα Tara Nova, που σημαίνει «νέο αστέρι», προετοιμάζεται για να σταλεί σε μια οικογένεια στο Ηνωμένο Βασίλειο που θα της προσφέρει ένα παντοτινό σπίτι.

«Φαινόταν εντελώς χαμένη και φοβισμένη όταν την βρήκα. Ήταν σαφές ότι δεν ανήκε εκεί», θυμάται η Singh. «Οι ντόπιοι μου είπαν ότι άλλες αδέσποτες γάτες της έκαναν bullying και σκεφτήκαμε ότι πιθανώς ήταν κάποτε κατοικίδιο κάποιου και την είχαν παρατήσει. Ήταν φοβισμένη και μόνη, και δεν μπορούσα να την αφήσω».

Αυτή τη στιγμή η Tara Nova μένει αυτήν την στιγμή σε ένα σπίτι φιλοξενίας στο Αμπού Ντάμπι, ενώ η Singh σχεδιάζει τη μετακόμισή της στο Ηνωμένο Βασίλειο.

«Η ιστορία της Nova θα μπορούσε να είχε τελειώσει ήσυχα χωρίς κανείς να γνωρίζει τίποτα, αλλά αντίθετα, τώρα κουλουριάζεται άνετα και με ασφάλεια σε μια μαλακή κουβέρτα», είπε. «Ήταν πάντα ένας θησαυρός, που περίμενε απλώς κάποιον να την ανακαλύψει».

Με πληροφορίες από Good News Network

