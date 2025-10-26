ΗΠΑ: Είχε αποτύχει δέκα φορές στις εξετάσεις οδήγησης πριν σκοτώσει τρεις ανθρώπους στη Φλόριντα

Ο Harjinder Singh συνοδεύεται σε ένα αεροπλάνο από τον υποδιοικητή της Φλόριντα Jay Collins και αστυνομικούς, την Πέμπτη, 21 Αυγούστου 2025, στο Stockton της Καλιφόρνια

Ο 28χρονος Χαρτζίντερ Σινγκ, παράνομος μετανάστης από την Ινδία, προκάλεσε τον Αύγουστο πολύνεκρο τροχαίο στη Φλόριντα των ΗΠΑ όταν επιχείρησε παράνομη αναστροφή με νταλίκα σε αυτοκινητόδρομο, προκαλώντας σύγκρουση που στοίχισε τη ζωή σε τρία άτομα. Το βίντεο του δυστυχήματος έγινε viral, καθώς ο Σινγκ και ο αδελφός του - που βρισκόταν στη θέση του συνοδηγού - φαίνονται να μην αντιδρούν καθόλου τη στιγμή της πρόσκρουσης.

Δέκα αποτυχίες πριν να πάρει την άδεια

Η έρευνα αποκάλυψε ότι ο Σινγκ είχε αποτύχει δέκα φορές στις γραπτές εξετάσεις για την απόκτηση επαγγελματικής άδειας οδήγησης (CDL). Παρ’ όλα αυτά, κατάφερε να λάβει άδεια χάρη στις χαλαρές διαδικασίες ορισμένων πολιτειών. Ο γενικός εισαγγελέας της Φλόριντα, Τζέιμς Ουθμάιερ, δήλωσε ότι ο Σινγκ παρακολούθησε μαθήματα σε ιδιωτική σχολή οδηγών στην πολιτεία της Ουάσιγκτον και τόνισε ότι η συγκεκριμένη σχολή «θα ελεγχθεί σύντομα από το γραφείο του».

Παράλληλα, ο υπουργός Μεταφορών Σον Ντάφι ανακοίνωσε πως ο Σινγκ εξασφάλισε την άδεια μέσω των «πολιτειών καταφυγίου» της Ουάσιγκτον και της Καλιφόρνιας, που επιτρέπουν την έκδοση επαγγελματικών αδειών και σε μη καταγεγραμμένους μετανάστες.

Στις 15 Ιουλίου 2023, η πολιτεία της Ουάσιγκτον χορήγησε στον Σινγκ την πρώτη του εμπορική άδεια οδήγησης, ενώ, σύμφωνα με την ομοσπονδιακή νομοθεσία, δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις. Ένα χρόνο αργότερα, τον Ιούλιο του 2024, η Καλιφόρνια του παρείχε νέα άδεια περιορισμένης διάρκειας.

Λίγες εβδομάδες πριν το δυστύχημα, στις 3 Ιουλίου, η αστυνομία του Νέου Μεξικού τον είχε σταματήσει για υπερβολική ταχύτητα, χωρίς ωστόσο να πραγματοποιήσει τον προβλεπόμενο έλεγχο γλωσσικής επάρκειας στα αγγλικά. Έτσι, του επετράπη να συνεχίσει να οδηγεί, παρότι δεν μπορούσε να επικοινωνήσει στη γλώσσα, όπως διαπιστώθηκε αργότερα.

Οι αποκαλύψεις μετά το δυστύχημα

Μετά την τραγωδία, το Υπουργείο Μεταφορών πραγματοποίησε καθυστερημένο τεστ γλωσσικής επάρκειας. Ο Σινγκ απάντησε σωστά σε μόλις δύο από τις δώδεκα προφορικές ερωτήσεις και κατάφερε να αναγνωρίσει μόνο ένα από τα τέσσερα σήματα κυκλοφορίας. Οι αρμόδιοι αξιωματούχοι παραδέχθηκαν ότι δεν θα έπρεπε ποτέ να του είχε δοθεί άδεια οδήγησης.

Η υπόθεση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες. Περισσότεροι από 215.000 πολίτες υπέγραψαν ηλεκτρονικό ψήφισμα ζητώντας αυστηρότερους ελέγχους στην έκδοση επαγγελματικών αδειών οδήγησης και πλήρη επανεξέταση της πολιτικής των «πολιτειών καταφυγίου». Ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ανακοίνωσε την προσωρινή αναστολή της έκδοσης νέων αδειών σε αλλοδαπούς οδηγούς μέχρι να επανεξεταστούν τα μέτρα ασφαλείας.

