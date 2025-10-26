ΗΠΑ: Ένοπλος άνοιξε πυρ στο Πανεπιστήμιο Λίνκολν της Πενσυλβάνια - Ένας νεκρός, έξι τραυματίες

Τουλάχιστον ένα άτομο σκοτώθηκε και έξι άλλα τραυματίστηκαν, όταν ένας ένοπλος άνοιξε πυρ στο Πανεπιστήμιο Λίνκολν της Πενσυλβάνια το βράδυ του Σαββάτου, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης καλωσορίσματος των φοιτητών του πανεπιστημίου, σύμφωνα με αξιωματούχους.

Συνολικά επτά άτομα χτυπήθηκαν από σφαίρες, δήλωσε ο εισαγγελέας της κομητείας Τσέστερ, Κρίστοφερ ντε Μπαρένα-Σαρόμπε, σε συνέντευξη Τύπου νωρίς την Κυριακή, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες για την κατάσταση των τραυματιών, σύμφωνα με το CNN.

Έως τώρα, δεν έχει συλληφθεί κάποιος ύποπτος, αλλά το γραφείο του εισαγγελέα δήλωσε: «Το κοινό πρέπει να συνεχίσει να αποφεύγει την περιοχή γύρω από το πανεπιστήμιο».

Οι τοπικές, πολιτειακές και ομοσπονδιακές Αρχές διεξάγουν έρευνα, σύμφωνα με δήλωση του γραφείου του εισαγγελέα της κομητείας Τσέστερ, το οποίο καλεί όποιον έχει πληροφορίες σχετικά με το περιστατικό να επικοινωνήσει με το FBI.

«Η κατάσταση παραμένει πολύ ενεργή», δήλωσε το Σάββατο το βράδυ εκπρόσωπος της αστυνομίας της πολιτείας της Πενσυλβανία, αρνούμενος να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

