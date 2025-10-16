Στρατιώτες άνοιξαν πυρ κατά πλήθους σε στάδιο της Κένυας: Τουλάχιστον δύο νεκροί - Βίντεο

Η απότιση φόρου τιμής στον ιστορικό ηγέτη της κενυατικής αντιπολίτευσης Ράιλα Οντίνγκα κατέληξε σε τραγωδία

Στρατιώτες άνοιξαν πυρ κατά πλήθους σε στάδιο της Κένυας: Τουλάχιστον δύο νεκροί - Βίντεο

Στρατιώτες πυροβολούν στον αέρα για να διασκορπίσουν το πλήθος στο Ναϊρόμπι της Κένυας, την Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025. 

REUTERS/Thomas Mukoya
Η απότιση φόρου τιμής στον ιστορικό ηγέτη της κενυατικής αντιπολίτευσης Ράιλα Οντίνγκα, ο οποίος απεβίωσε χθες στην Ινδία, μετατράπηκε σήμερα σε πανικό, όταν δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι αναγκάστηκαν να εκκενώσουν, μέσα σε λίγα λεπτά, ένα στάδιο, αφού οι δυνάμεις ασφαλείας άνοιξαν πυρ.

Στο χορτάρι του εθνικού σταδίου του Ναϊρόμπι κειτόταν ένας άνδρας, εμφανώς τραυματισμένος σοβαρά στο κεφάλι, σύμφωνα με μια φωτογραφία που τράβηξε φωτορεπόρτερ του Γαλλικού Πρακτορείου. Δημοσιογράφοι είπαν ότι είδαν άλλους δύο τραυματίες.

Ο απολογισμός μπορεί να είναι πολύ χειρότερος, αφού οι δυνάμεις ασφαλείας, που μειονεκτούσαν αριθμητικά, άνοιξαν πυρ για να σκορπίσουν το πλήθος όταν κάποιοι επιχείρησαν να μπουν στις κερκίδες VIP του γηπέδου Κασαράνι, του μεγαλύτερου της πρωτεύουσας, όπου επρόκειτο να εκτεθεί η σορός του Οντίνγκα.

Κένυα

Ένα άτομο πεσμένο στο έδαφος ενώ στρατιώτες πυροβολούν για να διασκορπίσουν το πλήθος.

REUTERS/Thomas Mukoya

Η τηλεόραση του Γαλλικού Πρακτορείου στα πλάνα της δείχνει το πλήθος να αιφνιδιάζεται. Κάποιοι πέφτουν στο έδαφος, άλλοι τρέχουν προς κάθε κατεύθυνση, ενώ ακούγονται αλλεπάλληλοι πυροβολισμοί. Στις φωτογραφίες φαίνονται οι δυνάμεις ασφαλείας να χτυπούν με γκλομπ νεαρούς στα θεωρεία.

κένυα

Στο στάδιο είχαν βρεθεί δεκάδες χιλιάδες πολίτες.

REUTERS/Monicah Mwangi

Δεκάδες χιλιάδες Κενυάτες είχαν συγκεντρωθεί νωρίς το απόγευμα στο γήπεδο για να τιμήσουν τον επικεφαλής της αντιπολίτευσης, ο οποίος ήταν υποψήφιος πέντε φορές για την προεδρία της χώρας. Ο Οντίνγκα πέθανε σε ηλικία 80 ετών, πιθανότατα από ανακοπή.

Ο θάνατος αυτού του μαχητή της δημοκρατίας, ο οποίος φυλακίστηκε επί οκτώ χρόνια από το αυταρχικό καθεστώς του Άραπ Μόι, ήταν σαν σεισμός για τους Κενυάτες και ιδιαίτερα για την εθνοτική ομάδα των Λούο που στο πρόσωπό του έβλεπαν μια πατρική φιγούρα. Αφήνει επίσης ένα μεγάλο κενό στην κενυατική αντιπολίτευση.

Από το πρωί, μεγάλα πλήθη συνόδευσαν την άφιξη στη χώρα της σορού του «Μπάμπα» (πατέρας), όπως τον αποκαλούσαν. Αφού προσγειώθηκε το αεροσκάφος που μετέφερε το φέρετρο, γύρω στις 9.30 το πρωί, η κενυατική υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας αναγκάστηκε να διακόψει προσωρινά τη λειτουργία του αεροδρομίου Τζόμο Κενιάτα «για να αποκαταστήσει την τάξη και την ασφάλεια».

κένυα-πυροβολισμοί

Στο στάδιο επικράτησε πανικός από τους πυροβολισμούς.

AFP

Το φέρετρο, καλυμμένο με την κενυατική σημαία, επρόκειτο να μεταφερθεί στη συνέχεια στο κτίριο της Βουλής, όπως το τεράστιο πλήθος ανάγκασε την αυτοκινητοπομπή να κινηθεί προς το στάδιο Κασαρίνι.

Τα τοπικά τηλεοπτικά κανάλια έδειχναν νωρίς το απόγευμα το πλήθος να έχει παραλύσει εντελώς την κυκλοφορία τους οδικούς άξονες που οδηγούν στο γήπεδο. Στα πλάνα φαίνονται πάρα πολλοί νέοι άνδρες να τρέχουν και να πηδούν στο χορτάρι του ποδοσφαιρικού γηπέδου, ανάμεσα σε απαθείς αστυνομικούς. Πολύ γρήγορα όμως το πλήθος κατέκλυσε κάθε γωνιά του γηπέδου, μέχρι που άρχισαν να ακούγονται πυροβολισμοί και να πέφτουν δακρυγόνα. Μέσα σε ελάχιστα λεπτά, το στάδιο άδειασε.

Η αστυνομία έχει κακή φήμη στην Κένυα και συχνά κατηγορείται για δυσανάλογη βία σε βάρος των πολιτών.

Ο πρόεδρος Ουίλιαμ Ρούτο κήρυξε επταήμερο εθνικό πένθος για τον Ράιλα Οντίνγκα. Η αυριανή ημέρα, οπότε έχει προγραμματιστεί η κηδεία του, θα είναι αργία για τη χώρα. Το φέρετρο θα μεταφερθεί στη συνέχεια στη δυτική Κένυα, τη γενέτειρα του Οντίνγκα, όπου ήταν εξαιρετικά δημοφιλής.

Το κανάλι Citizen TV έδειξε ότι ένα τεράστιο πλήθος είχε συγκεντρωθεί και στο Μπόντο, την ιδιαίτερη πατρίδα της οικογένειας Οντίνγκα, όπου θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή η ταφή του.

