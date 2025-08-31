Κένυα: Περιπέτεια για 8 Έλληνες θύματα τροχαίου - Αντιμέτωποι με τη χειρότερη φύση του ανθρώπου

Έναν απίστευτο γολγοθά, που δεν λέει να τελειώσει, περνούν εδώ και δύο εβδομάδες μια 8μελής παρέα Ελλήνων, που επέλεξαν να πραγματοποιήσουν τις διακοπές τους στην Τανζανία και έγιναν θύματα τροχαίου ατυχήματος.

Ο ένας από αυτούς, ο Βασίλης, αδελφός του ενός σοβαρά τραυματία, περιέγραψε στο Newsbomb την αγωνία και τα απίστευτα που πέρασαν, ενώ απευθύνει έκκληση να γίνει άμεσα η μεταφορά τους στην Ελλάδα, και οι δύο τραυματίες να διακομιστούν σε ελληνικό νοσοκομείο. Ο ίδιος ζήτησε να μην αναγράψουμε το επίθετό του.

Επιστρέφοντας από σαφάρι στην εξωτική χώρα, το βαν στο οποίο επέβαιναν συγκρούστηκε με τρακτέρ. Ήταν στο δρόμο για το αεροδρόμιο και την επιστροφή. Και τότε ξεκίνησε ο εφιάλτης…

Όπως μας περιγράφει, αμέσως μετά τη σύγκρουση, συνέβη το πρωτοφανές, να εγκαταλείψουν το σημείο τρέχοντας και οι δύο οδηγοί, και ο δικός τους αλλά και αυτός του τρακτέρ. Έμειναν μόνοι, με τον αδελφό του να σφαδάζει από τους πόνους στη θέση του συνοδηγού, εγκλωβισμένο ανάμεσα από τα σίδερα του αμαξώματος.

Ο άλλος τραυματίας εκσφενδονίστηκε από το παράθυρο και έσπασε τον γοφό του.

«Ήμασταν σε τόσο σοκ και πανικό, αφού δεν ξέραμε την κατάσταση των τραυματιών μας. Για τον αδερφό μου φοβόμασταν για το χειρότερο, ότι θα μπορούσε να καταλήξει εκεί αν υπήρχε αιμορραγία, ή να μείνει για πάντα παράλυτος», περιγράφει.

Και τότε, μπροστά στα μάτια των 8 τρομοκρατημένων Ελλήνων, έγινε μια «παράσταση» επίδειξης της καλύτερης, αλλά και της χειρότερης φύσης του ανθρώπου…

Στο σημείο του ατυχήματος σταμάτησε αρκετός κόσμος. Άλλοι, για να κάνουν το αυτονόητο, να βοηθήσουν τους τραυματίες και να καλέσουν τα ασθενοφόρα. Άλλοι, ωστόσο, για να κάνουν το αδιανόητο: Πάνω στον ανθρώπινο πόνο να επωφεληθούν και να τους κλέψουν, για ότι πολύτιμα μπορεί να είχαν πάνω τους… Και φυσικά να τους αφήσουν στην τύχη τους.

«Μα καλά, μόνο δύο κινητά θα κλέψουμε από τους λευκούς, πρέπει να κλέψουμε κι άλλα», ήταν η φράση η οποία ειπώθηκε κοντά τους, όπως έμαθαν αργότερα, από τους αχαρακτήριστους αυτούς ανθρώπους που εκτός από τα δύο κινητά, πήραν και κάποιες λίγες τσάντες από την παρέα Ελλήνων.

Δεν ήταν όμως εκεί μόνο αυτοί. Υπήρχαν Κενυάτες που τους βοήθησαν, ενώ μια οικογένεια έκανε το καλύτερο δυνατό, και στη συνέχεια μάλιστα τους επισκέφτηκε και στο νοσοκομείο.

«Όταν απεγκλωβίστηκε ο αδελφός μου με ανακούφιση είδαμε ότι δεν υπήρχε αιμορραγία, αλλά ήμασταν όλοι σε σοκ μήπως μείνει παράλυτος», λέει ο Βασίλης.

Δείτε το συγκλονιστικό βίντεο από το σημείο του ατυχήματος και τις προσπάθειες απεγκλωβισμού:

Από εκεί, η οικογένεια που αναφέραμε τους μετέφερε όπως όπως σε κέντρο υγείας της περιοχής, όπου οι συνθήκες ήταν κάτι περισσότερο από… τριτοκοσμικές. «Δεν ήξεραν καν πως να μεταφέρουν τραυματισμένους. Σφάδαζαν από τους πόνους και τους κρατούσαν όπως ναναι, για να τους βάλουν στο μηχάνημα για τις ακτίνες», λέει ο Βασίλης.

Στο κέντρο υγείας έφτασε γρήγορα ο διοργανωτής του σαφάρι, ο οποίος κανόνισε τη διακομιδή τους με ασθενοφόρο, για νοσοκομείο στην Τανζανία.

Κι εκεί τα πράγματα δεν ήταν εύκολα, καθώς ο οδηγός του ασθενοφόρου τους ζήτησε… 50 δολάρια, για να διανύσει αυτή την απόσταση των 20 χιλιομέτρων.

Εκεί η κατάσταση ήταν καλύτερη, αλλά όχι πολύ καλύτερη…

«Βγάλαμε τη νύχτα όπως όπως, κάναμε όλοι εξετάσεις γιατί είχαμε όλοι μικροτραυματισμούς. Οι δύο σοβαρά τραυματίες όμως δεν έλαβαν την ιατρική περίθαλψη που χρειάζεται, αφού δεν έλαβαν ούτε καν ορό. «Το λέγαμε αυτό σε γιατρούς και δεν το πιστεύανε», σημειώνει ο Βασίλης.

Από εκεί, ανέλαβε δράση η υποπρόξενος στο Ναϊρόμπι της Κένυας, η κυρία Τζανακάκη, η οποία κανόνισε να μεταφερθούν όλοι στην πόλη της και σε μεγάλο νοσοκομείο.

Πράγματι, στο Ναϊρόμπι όπου βρίσκονται εδώ και σχεδόν δύο εβδομάδες οι 6 Έλληνες -οι δύο επέστρεψαν- οι συνθήκες είναι καλές. Ο ένας τραυματίας έκανε εγχείριση για ολική αρθροπλαστική ισχίου, αλλά ο αδερφός του Βασίλη είναι χειρότερα, με πολλαπλά κατάγματα στη λεκάνη. Ο Ιταλός γιατρός που τους φροντίζει συστήνει ολική ακινησία 6 εβδομάδων – ωστόσο, συναινεί σε μεταφορά επαναπατρισμού στη χώρα μας, όπως επιθυμεί και η οικογένειά του.

Αυτό μπορεί να γίνει υπό συγκεκριμένες συνθήκες, με πλήρη ακινησία πάνω σε φορείο και με απευθείας πτήση.

Δείτε το σχετικό έγγραφο από το νοσοκομείο του Ναϊρόμπι που το πιστοποιεί:

Η οικογένεια έλαβε διαβεβαιώσεις από τον ίδιο υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη ότι αυτό θα συμβεί, από τη Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου.

Ο Βασίλης απευθύνει έκκληση: «Περιμένουμε τη δημόσια υπόσχεση να εκπληρωθεί. Θα θέλαμε καθημερινή ενημέρωση για το πως θα κινηθεί η κατάσταση», επισημαίνοντας ότι αυτό που δήλωσε σε ελληνικό τηλεοπτικό σταθμό ο πρόεδρος του ΕΚΑΒ, ότι δεν συστήνεται μεταφορά εάν δεν περάσουν ακόμη δύο εβδομάδες, δεν ισχύει, βάσει της γνωμάτευσης του Ιταλού γιατρού.