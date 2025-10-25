Μακελειό σε πάρτι στη Βόρεια Καρολίνα: Δύο νεκροί και επτά σε κρίσιμη κατάσταση από πυροβολισμούς

Σε τραγωδία κατέληξε πάρτι για τον εορτασμό του Halloween στη Βόρεια Καρολίνα εξαιτίας πυροβολισμών που σκότωσαν τουλάχιστον δύο άτομα και τραυμάτισαν σοβαρά άλλα επτά το πρωί του Σαββάτου (25/10), σύμφωνα με τις αρχές.

Σύμφωνα με το Γραφείο του Σερίφη της Κομητείας Ρόμπσον, συνολικά 13 άτομα δέχθηκαν σφαίρες στο περιστατικό που έλαβε χώρα λίγο έξω από την πόλη Μάξτον.

Σύμφωνα με το γραφείο του σερίφη, πάνω από 150 άτομα έτρεξαν για να διαφύγουν από τον τόπο του πυροβολισμού πριν φτάσουν οι αστυνομικές αρχές.

Η πυροβολισμοί ήταν ένα μεμονωμένο περιστατικό και δεν υπάρχει καμία απειλή για την κοινότητα, σύμφωνα με το γραφείο του σερίφη.

*Με πληροφορίες από CBS News

