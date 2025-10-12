Μακελειό σε εστιατόριο στη Νότια Καρολίνα: Τέσσερις νεκροί και 20 τραυματίες από πυροβολισμούς

Μεταξύ των τραυματιών, τέσσερα άτομα νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση σε νοσοκομεία της περιοχής.

Newsbomb

Μακελειό σε εστιατόριο στη Νότια Καρολίνα: Τέσσερις νεκροί και 20 τραυματίες από πυροβολισμούς
X
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σε κατάσταση σοκ βρίσκεται το μικρό ειδυλλιακό νησί St. Helena στη Νότια Καρολίνα των ΗΠΑ έπειτα από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν σε εστιατόριο και άφησαν πίσω τους τέσσερις νεκρούς και τουλάχιστον είκοσι τραυματίες.

Η ένοπλη επίθεση σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Κυριακής (12/10) στο Willie's Bar and Grill στο νησί St Helena της Νότιας Καρολίνας, σύμφωνα με τις αρχές.

Ένα μεγάλο πλήθος βρισκόταν στον τόπο του συμβάντος όταν έφτασαν οι βοηθοί του σερίφη και βρήκαν αρκετούς ανθρώπους με τραύματα από πυροβολισμούς.

μακελειό-νότια-καρολίνα

Το εσωτερικό του εστιατορίου.

Willie's

«Πολλά θύματα και μάρτυρες έτρεξαν σε κοντινά καταστήματα και κτίρια αναζητώντας καταφύγιο από τους πυροβολισμούς», ανέφερε το Γραφείο του Σερίφη της Κομητείας Μπόφορτ σε δήλωση που δημοσίευσε στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.

«Πρόκειται για ένα τραγικό και δύσκολο περιστατικό για όλους. Ζητούμε την υπομονή σας καθώς συνεχίζουμε να ερευνούμε το περιστατικό. Οι σκέψεις μας είναι με όλα τα θύματα και τους αγαπημένους τους».

Τέσσερα άτομα βρέθηκαν νεκρά στον τόπο του συμβάντος και τουλάχιστον 20 άλλα άτομα τραυματίστηκαν. Μεταξύ των τραυματιών, τέσσερα άτομα βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση σε νοσοκομεία της περιοχής.

Η ταυτότητα των θυμάτων δεν έχει δημοσιοποιηθεί.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:07ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ: Ανησυχία για Ζίβκοβιτς – Επιστρέφει Θεσσαλονίκη για εξετάσεις

18:06ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

«Τσαντάκιας» με μοτοσυκλέτα σκόρπιζε τον τρόμο σε Κορυδαλλό και Νίκαια - Τραυμάτιζε γυναίκες

18:03ΚΟΣΜΟΣ

Απίστευτο περιστατικό στο Βατικανό: Άνδρας ούρησε μέσα στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου - Βίντεο

18:02ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Το προειδοποιητικό σήμα που αγνοείτε - Τι σημαίνει η πράσινη κουκκίδα στο κινητό

17:51ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Σε… αναμμένα κάρβουνα οι «κιτρινόμαυροι» για Γιόβιτς – Επιστρέφει με πρόβλημα από τη Σερβία

17:47ΚΟΣΜΟΣ

Νέα επικοινωνία Ζελένσκι με Τραμπ μέσα σε δύο ημέρες

17:46ΚΟΣΜΟΣ

«Υποψίες» των ΗΠΑ για τρομοκρατική ενέργεια σε δημοφιλή τουριστικό προορισμό, αγαπημένο και των Ελλήνων

17:45ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Εξαρθρώθηκε σπείρα διαρρηκτών στα Βόρεια Προάστια – Συνελήφθη 32χρονος αλλοδαπός μετά από καταδίωξη

17:37ΕΛΛΑΔΑ

Καβάλα: Κυνηγός σκοτώθηκε όταν εκπυρσοκρότησε το όπλο του - Είχε πάει να μαζέψει το θήραμα

17:34ΜΠΑΣΚΕΤ

Η EuroLeague υπενθύμισε σε όλους τον… εφιάλτη του Λούκα Ντόντσιτς (Video)

17:33ΚΟΣΜΟΣ

Μακελειό σε εστιατόριο στη Νότια Καρολίνα: Τέσσερις νεκροί και τουλάχιστον 20 τραυματίες από πυροβολισμούς

17:24ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR: Στο ΣΕΦ με Ναν, Λεσόρ και όλους τους παίκτες του ρόστερ

17:21ΚΟΣΜΟΣ

Στρατιώτες ενώθηκαν με διαδηλωτές στη Μαδαγασκάρη: Κήρυξαν ότι ανέλαβαν τον έλεγχο του στρατού - Φόβοι για πραξικόπημα

17:18ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Άναψε πορτοκαλί: Περνάω ή όχι - Τι ορίζει ο νέος ΚΟΚ, και πόσο είναι το πρόστιμο

17:17ΑΠΟΨΕΙΣ

Τι πρέπει να προσέχει ο καταναλωτής πριν επιλέξει τιμολόγιο ρεύματος

17:07ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR: Αυτοί είναι οι διαιτητές στο ΣΕΦ

17:00ΚΟΣΜΟΣ

Κίεβο: Πυροβολισμοί μέσα σε μπαρ έπειτα από παρενόχληση γυναίκας

16:58ΚΟΣΜΟΣ

Μέσα στην «Έπαυλη των Τεράτων»: Η φυλακή των παιδόφιλων, βιαστών και κατά συρροή δολοφόνων - Σε γυάλινο κελί ο «Χάνιμπαλ»

16:57ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League 2: Ανατροπή ο Ολυμπιακός Β’, νίκη και για Πανιώνιο

16:48ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Και δεύτερος αναβάτης στο σκούτερ - Έχουν «κλειδώσει» οι περιοχές της Αθήνας που αναζητείται ο δράστης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» την κακοκαιρία το GFS - Τι «βλέπει» το αμερικανικό προγνωστικό μοντέλο

13:21ΕΘΝΙΚΑ

«Για αυτό εγκατέλειψα την Πολεμική Αεροπορία για τα εργοστάσια της Ολλανδίας» - Κύμα παραιτήσεων τεχνικών «για μια καλύτερη ζωή» - Αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του Newsbomb

16:48ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Και δεύτερος αναβάτης στο σκούτερ - Έχουν «κλειδώσει» οι περιοχές της Αθήνας που αναζητείται ο δράστης

16:58ΚΟΣΜΟΣ

Μέσα στην «Έπαυλη των Τεράτων»: Η φυλακή των παιδόφιλων, βιαστών και κατά συρροή δολοφόνων - Σε γυάλινο κελί ο «Χάνιμπαλ»

10:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται αξιόλογες βροχές σε όλη την Ελλάδα - Η πρόβλεψη του Παναγιώτη Γιαννόπουλου

16:17ΚΟΣΜΟΣ

Νταϊάν Κίτον: Η τεράστια περιουσία που αφήνει η σταρ του Χόλιγουντ - Ποιοι είναι οι κληρονόμοι

08:12ΚΟΣΜΟΣ

Μίκαελ Σουμάχερ: Δυσάρεστα νέα για τον Γερμανό θρύλο - Η αποκάλυψη της Ελισαμπέτα Γκρεγκοράτσι

16:25ΕΛΛΑΔΑ

Οι Μινωικές Φρυκτωρίες ρημάζουν από τους αρχαιοκάπηλους και την αδιαφορία - Αποκαλυπτικές εικόνες, πώς θα αναδειχτεί το πρώτο τηλεπικοινωνιακό σύστημα του κόσμου

17:18ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Άναψε πορτοκαλί: Περνάω ή όχι - Τι ορίζει ο νέος ΚΟΚ, και πόσο είναι το πρόστιμο

17:33ΚΟΣΜΟΣ

Μακελειό σε εστιατόριο στη Νότια Καρολίνα: Τέσσερις νεκροί και τουλάχιστον 20 τραυματίες από πυροβολισμούς

11:09ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Τι σημαίνει αν βλέπετε ένα διπλό σύμβολο Wi-Fi στην οθόνη του τηλεφώνου σας;

10:29ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Ανατροπή με τη δολοφονία στο κάμπινγκ - «Ο δράστης μπορεί να μας εκπλήξει όλους»

07:44ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλος τα ΑΤΜ: Ο νέος τρόπος ανάληψης χρημάτων θα εξαλείψει τις ουρές και τις κάρτες

18:02ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Το προειδοποιητικό σήμα που αγνοείτε - Τι σημαίνει η πράσινη κουκκίδα στο κινητό

13:10ΕΛΛΑΔΑ

Μνημείο Άγνωστου Στρατιώτη: Η ΕΛΑΣ υπεύθυνη για την προστασία - Τι ισχύει για το Υπουργείο Άμυνας

12:06ΥΓΕΙΑ

Κρυολόγημα, γρίπη ή Covid: Γιατί είναι όλοι άρρωστοι αυτή την περίοδο;

15:59ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR: Νοκ άουτ από το ντέρμπι του ΣΕΦ ο Κέντρικ Ναν!

09:09ΜΠΑΣΚΕΤ

Χάος στο ελληνικό μπάσκετ - Αταμάν και άλλοι πέντε προπονητές απαγορεύεται να προπονήσουν

09:13ΚΟΣΜΟΣ

Ed Gein: Η αληθινή ιστορία του «Χασάπη του Plainfield» που έγινε σειρά στο Netflix

13:58ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλειδώνει» διαδοχικές κακοκαιρίες το ECMWF - Πότε γίνεται το ξεκίνημα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ