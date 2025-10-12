Μακελειό σε εστιατόριο στη Νότια Καρολίνα: Τέσσερις νεκροί και 20 τραυματίες από πυροβολισμούς

Σε κατάσταση σοκ βρίσκεται το μικρό ειδυλλιακό νησί St. Helena στη Νότια Καρολίνα των ΗΠΑ έπειτα από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν σε εστιατόριο και άφησαν πίσω τους τέσσερις νεκρούς και τουλάχιστον είκοσι τραυματίες.

Η ένοπλη επίθεση σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Κυριακής (12/10) στο Willie's Bar and Grill στο νησί St Helena της Νότιας Καρολίνας, σύμφωνα με τις αρχές.

Ένα μεγάλο πλήθος βρισκόταν στον τόπο του συμβάντος όταν έφτασαν οι βοηθοί του σερίφη και βρήκαν αρκετούς ανθρώπους με τραύματα από πυροβολισμούς.

Το εσωτερικό του εστιατορίου. Willie's

«Πολλά θύματα και μάρτυρες έτρεξαν σε κοντινά καταστήματα και κτίρια αναζητώντας καταφύγιο από τους πυροβολισμούς», ανέφερε το Γραφείο του Σερίφη της Κομητείας Μπόφορτ σε δήλωση που δημοσίευσε στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.

«Πρόκειται για ένα τραγικό και δύσκολο περιστατικό για όλους. Ζητούμε την υπομονή σας καθώς συνεχίζουμε να ερευνούμε το περιστατικό. Οι σκέψεις μας είναι με όλα τα θύματα και τους αγαπημένους τους».

Τέσσερα άτομα βρέθηκαν νεκρά στον τόπο του συμβάντος και τουλάχιστον 20 άλλα άτομα τραυματίστηκαν. Μεταξύ των τραυματιών, τέσσερα άτομα βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση σε νοσοκομεία της περιοχής.

Η ταυτότητα των θυμάτων δεν έχει δημοσιοποιηθεί.

