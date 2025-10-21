Daniel Naroditsky: Το τελευταίο βίντεο που ανήρτησε τρεις ημέρες πριν τον θάνατό του

Σε θρήνο έχει πέσει ο κόσμος του σκακιού έπειτα από τον αιφνίδιο θάνατο σε ηλικία μόλις 29 ετών του Daniel Naroditsky (Ντάνιελ Ναροντίτσκι), μιας από τις πιο γνωστές προσωπικότητες του παιχνιδιού στην Αμερική και πρώην παγκόσμιος πρωταθλητής νέων.

Σε ηλικία μόλις 14 ετών, ο Naroditsky είχε γράψει και εκδώσει ένα βιβλίο για το παιχνίδι - και τα επόμενα χρόνια, εκπαίδευσε τους οπαδούς του μέσω ζωντανών μεταδόσεων στο Twitch και το YouTube.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του συλλόγου Charlotte Chess Center, στον οποίο ήταν επικεφαλής προπονητής, ο Daniel πέθανε ξαφνικά τη Δευτέρα (20/10), με την αιτία του θανάτου του να μην γίνεται άμεσα γνωστή.

Ο νεαρός Naroditsky και το βιβλίο του, «Mastering Positional Chess», που έγραψε σε ηλικία μόλις 14 ετών. Daniel Naroditsky μέσω YouTube

Σε δήλωσή του, ο σύλλογος ανέφερε: «Ο Daniel ήταν ένας ταλαντούχος σκακιστής, σχολιαστής και εκπαιδευτικός, καθώς και ένα αγαπητό μέλος της σκακιστικής κοινότητας, που θαυμάζονταν και σεβόταν από τους οπαδούς και τους παίκτες σε όλο τον κόσμο. Ήταν επίσης ένας στοργικός γιος και αδελφός, και ένας πιστός φίλος για πολλούς... Ας θυμόμαστε τον Ντάνιελ για το πάθος και την αγάπη του για το σκάκι, και για τη χαρά και την έμπνευση που μας έφερνε κάθε μέρα».

Ο Naroditsky κατατασσόταν σταθερά στους 200 καλύτερους παίκτες σκακιού παγκοσμίως και διακρινόταν επίσης σε ένα γρήγορο στυλ που ονομάζεται «blitz chess».

«Ένας πολύ καλός άνθρωπος»

Οι streamers του σκακιού αποτίσαν φόρο τιμής σε κάποιον που προσπάθησε να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο ο κόσμος αντιλαμβανόταν το παιχνίδι.

Ο grandmaster Hikaru Nakamura, δήλωσε ότι ήταν «συγκλονισμένος» από την είδηση και χαρακτήρισε τον θάνατο του Naroditsky ως «τεράστια απώλεια για τον κόσμο του σκακιού».

Ένας άλλος, ο Oleksandr Bortnyk, πρόσθεσε: «Ήταν ένας πολύ ταλαντούχος σκακιστής. Αλλά πάνω απ' όλα, ήταν ένας πολύ καλός άνθρωπος. Πολύ ευγενικός άνθρωπος. Ήταν καλός φίλος».

Ο ολλανδός γκραντμάστερ του σκακιού Benjamin Bok ήταν φίλος του Naroditsky εδώ και πολλά χρόνια και έγραψε στο X: «Ακόμα δεν μπορώ να το πιστέψω και δεν θέλω να το πιστέψω. Ήταν πάντα προνόμιο να παίζω, να προπονούμαι και να σχολιάζω μαζί με τον Danya, αλλά πάνω απ' όλα, να τον αποκαλώ φίλο μου».

Το τελευταίο βίντεο στο YouTube

Στο τελευταίο βίντεο που ανήρτησε στο κανάλι του στο YouTube την Παρασκευή, μόλις τρεις ημέρες πριν τον θάνατό του, με τίτλο «You Thought I Was Gone!?» (Νομίζατε ότι έφυγα;), ο Naroditsky είπε στους θεατές ότι «επέστρεψε, καλύτερος από ποτέ» μετά από ένα δημιουργικό διάλειμμα από το streaming. Μιλάει στους θεατές για τις κινήσεις του καθώς παίζει ζωντανά παιχνίδια σκάκι στον υπολογιστή από ένα άνετο στούντιο στο σπίτι του.

*Με πληροφορίες από Sky News, Guardian

