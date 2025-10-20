Ντάνιελ Ναροντίτσκι: Πέθανε ξαφνικά ο 29χρονος διάσημος γκραν μάστερ στο σκάκι

Ο γκραν μάστερ στο σκάκι Ντάνιελ Ναροντίτσκι πέθανε αναπάντεχα σε ηλικία μόλις 29 ετών, όπως ανακοίνωσε ο σύλλογός του, Charlotte Chess Center, τη Δευτέρα. Η αιτία θανάτου τους δεν έχει ακόμη γίνει γνωστή.

«Με μεγάλη θλίψη μοιραζόμαστε τον απροσδόκητο θάνατο του Ντάνιελ Ναροντίτσκι. Ο Ντάνιελ ήταν ένας ταλαντούχος σκακιστής, εκπαιδευτικός και αγαπημένο μέλος της σκακιστικής κοινότητας, σεβαστός από θαυμαστές και παίκτες σε όλο τον κόσμο.

«Ήταν επίσης ένας στοργικός γιος, αδελφός και πιστός φίλος. Ζητάμε ιδιωτικότητα για την οικογένεια του Ντάνιελ σε αυτή την εξαιρετικά δύσκολη στιγμή. Ας θυμηθούμε τον Ντάνιελ για το πάθος και την αγάπη του για το παιχνίδι του σκακιού και για τη χαρά και την έμπνευση που έφερνε σε όλους μας καθημερινά».

The Naroditsky family shares the sad news of Daniel’s unexpected passing. Daniel was a talented chess player, educator, and beloved member of the chess community. We ask for privacy as the family grieves. pic.twitter.com/otNdUxDKtL — Charlotte Chess Center (@CLTchesscenter) October 20, 2025

Ο Ναροντίτσκι, απόφοιτος του Στάνφορντ, πέτυχε τον τίτλο του γκραν μάστερ όταν ήταν μόλις 18 ετών το 2013.

Εκτός από καταξιωμένος σκακιστής, ήταν ένας δημοφιλής δημιουργός διαδικτυακού σκακιστικού περιεχομένου με χιλιάδες ακολούθους.

Συντετριμμένος δήλωσε για την απώλεια ο Νο 1 Αμερικανός σκακιστής Hikaru Nakamura.

Σε ανακοίνωσή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Διεθνής Σκακιστική Ομοσπονδία ανέφερε: «Ο Ντάνιελ Ναροντίτσκι πέθανε. Ήταν ταλαντούχος σκακιστής, σχολιαστής και παιδαγωγός. Η FIDE εκφράζει τα βαθύτατα συλλυπητήριά της στην οικογένεια και τους αγαπημένους του Ντάνιελ».