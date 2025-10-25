Γερμανία: Συναγερμός στο Έσσεν - Πυροβολισμοί με δύο σοβαρά τραυματίες - Ανθρωποκυνηγητό σε εξέλιξη

Τους τραυματίες εντόπισε η αστυνομία, και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. 

Γερμανία: Συναγερμός στο Έσσεν - Πυροβολισμοί με δύο σοβαρά τραυματίες - Ανθρωποκυνηγητό σε εξέλιξη
Φωτ. Αρχείου
AP
Συναγερμός σήμανε το Σάββατο στο Έσσεν της Γερμανίας εξαιτίας πυροβολισμών σε χώρο στάθμευσης, με αποτέλεσμα δύο άνδρες να τραυματιστούν σοβαρά, ενώ ο δράστης διέφυγε από το σημείο.

Τους τραυματίες εντόπισε η αστυνομία, και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, αναφέρει η Bild.

Στο σημείο έχουν αναπτυχθεί ισχυρές αστυνομικές δυνάμειες και η περιοχή έχει αποκλειστεί.

Ο δράστης είναι σε φυγή. Ανθρωποκυνηγητό βρίσκεται σε εξέλιξη σε ολόκληρη την περιοχή του Ρουρ, στη βορειοδυτική Γερμανία.

Οι συνθήκες του περιστατικού παραμένουν ασαφείς, αλλά η αστυνομία τονίζει ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για τους πολίτες.

