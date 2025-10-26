Διάσημος Youtuber με 600.000 συνδρομητές συνελήφθη για εικόνες κακοποίησης παιδιών

Στο κανάλι του, που καταργήθηκε αμέσως μετά τη σύλληψή του, ανέβαζε βίντεο με μαθήματα τέχνης και χειροτεχνίας

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Διάσημος Youtuber με 600.000 συνδρομητές συνελήφθη για εικόνες κακοποίησης παιδιών
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Youtuber «Mr Crafty Pants», κατά κόσμον Μάικλ Ντέιβιντ Μπουθ συνελήφθη την περασμένη Τετάρτη στο Κεντάκι με την κατγηροία της κατοχής και διανομής εικόνων κακοποίησης παιδιών στο διαδίκτυο.

Ο 39χρονος Μπουθ διαθέτει σχεδόν 600.000 συνδρομητές στο YouTube, όπου ανεβάζει βίντεο με μαθήματα τέχνης και χειροτεχνίας χρησιμοποιώντας έξυπνες μηχανές κοπής.

Κατηγορείται ότι κατέχει τρεις άσεμνες φωτογραφίες παιδιών κάτω των 12 ετών και τρεις άλλες εφήβων, σύμφωνα με την έκθεση σύλληψης.

Η αστυνομία ισχυρίζεται ότι κοινοποίησε επανειλημμένα άσεμνες εικόνες παιδιών μέσω της εφαρμογής ανταλλαγής μηνυμάτων κοινωνικής δικτύωσης Kik μεταξύ 4 και 7 Αυγούστου.

Η διεύθυνση IP του εντοπίστηκε γρήγορα και οι αστυνομικοί οδήγησαν την αστυνομία στο σπίτι του στο Νόρτον Κόμονς του Κεντάκι.

Ο Booth, ο οποίος έχει πάνω από 250.000 ακολούθους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χαρακτηρίστηκε ως «φιλικός προς την οικογένεια» και γνωστός στην περιοχή.

Ο φερόμενος ως δράστης οδηγήθηκε σε δίκη την Πέμπτη, με την εγγύηση να φέρεται να έχει οριστεί στις 150.000 δολάρια.

Εάν αφεθεί ελεύθερος, φέρεται να του απαγορεύεται η χρήση του διαδικτύου και να τεθεί σε κατ' οίκον περιορισμό.

Ο Booth ήταν ανενεργός στο YouTube τους τελευταίους τέσσερις μήνες, με τον λογαριασμό του να φαίνεται τώρα να έχει καταργηθεί.

Δημοσίευσε στο Instagram μόλις πριν από τέσσερις ημέρες προωθώντας στους θαυμαστές του το «Christmas Mega Mystery Box» του.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:05ΕΛΛΑΔΑ

Μεσσηνία: 28χρονος Ρομά εξαπάτησε ηλικιωμένο προσποιούμενος υπάλληλο του ΔΕΔΔΗΕ - Του άρπαξε χρήματα και κοσμήματα

16:53ΚΟΣΜΟΣ

Νετανιάχου: Το Ισραήλ θα αποφασίσει ποιες διεθνείς δυνάμεις στη Γάζα είναι αποδεκτές

16:49ΚΟΣΜΟΣ

Τρομακτική στιγμή στο Στρασβούργο: 8χρονο αγόρι παγιδεύτηκε κάτω από διερχόμενο τραμ - Βίντεο

16:46ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός – Asteras Aktor: Η πρώτη ενδεκάδα του Μπενίτεθ

16:45ΚΟΣΜΟΣ

Διάσημος Youtuber με 600.000 συνδρομητές συνελήφθη για εικόνες κακοποίησης παιδιών

16:45ΕΛΛΑΔΑ

Επάγγελμα Χρυσοθήρας: Στο κυνήγι του κρυμμένου θησαυρού και της χαμένης ελπίδας για μια καλύτερη ζωή

16:40LIFESTYLE

Η μεταμόρφωση του Τζέικομπ Ελορντί στο «Φρανκεστάιν» δεν είναι «AI»: 10 ώρες στο μακιγιάζ και 42 προσθετικά

16:36ΕΛΛΑΔΑ

Καλαμάτα: Χειροπέδες σε ανήλικη για αεροβόλο όπλο - Συνελήφθη και η μητέρα της

16:30ΚΟΣΜΟΣ

Ληστεία στο Λούβρο: Η αστυνομία παρακολουθούσε επί μέρες τους δύο δράστες προκειμένου να εντοπίσουν τα κλοπιμαία - Γιατί επίσπευσαν τη σύλληψη τους

16:29ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Πανιώνιος – Καλαμάτα 1-1: Η «Μαύρη Θύελλα» έμεινε όρθια στη Νέα Σμύρνη και παρέμεινε πρώτη!

16:29ΕΛΛΑΔΑ

Ηγουμενίτσα: Το Λιμενικό διέσωσε και... συνέλαβε Αλβανό από το σκάφος του που βυθιζόταν καθώς μέσα είχε 135 κιλά κάνναβης

16:22ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Απετράπησαν αυτοσχέδιοι αγώνες μοτοσικλετών στα Μέγαρα – Συνελήφθη ο διοργανωτής

16:19ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: «Πράσινο φως» σε Ερυθρό Σταυρό και αιγυπτιακές ομάδες για την αναζήτηση των σορών των ομήρων

16:19ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: 5χρονη πέταξε και σκότωσε το 21 ημερών αδερφάκι της από τον 4ο όροφο επειδή το ζήλευε

16:05ΚΟΣΜΟΣ

«Έγκυος σε 83 παιδιά η υπουργός Τεχνητής Νοημοσύνης της Αλβανίας» - Η παράξενη ανακοίνωση του Έντι Ράμα

16:04ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός – ΑΕΚ: Ταυτοποιήθηκαν οι δράστες της επίθεσης σε Ρότα, Κοϊτά που είχε καταγγείλει η Ένωση

15:56ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Βεβαιώθηκαν 332 τροχαίες παραβάσεις σε διάστημα μιας εβδομάδας

15:47ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Ταυτόχρονες πυρκαγιές σε δύο διαμερίσματα στα Χανιά - Ένας ηλικιωμένος στο νοσοκομείο

15:34ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: To 18 μηνών βρέφος που έχει εκτεταμένα εγκαύματα υπέστη και ανακοπή - Το επανέφεραν οι γιατροί

15:29ΕΛΛΑΔΑ

Κιλκίς: Συνελήφθη άνδρας που εξαπάτησε τηλεφωνικά δύο γυναίκες και απέσπασε 65.000 ευρώ - Παρίστανε τον γιατρό και ισχυρίστηκε ότι το παιδί τους τραυματίστηκε

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:30ΚΟΣΜΟΣ

Ληστεία στο Λούβρο: Η αστυνομία παρακολουθούσε επί μέρες τους δύο δράστες προκειμένου να εντοπίσουν τα κλοπιμαία - Γιατί επίσπευσαν τη σύλληψη τους

10:41ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Ο ανιψιός ήταν στο κάμπινγκ και το κινητό του εντοπίστηκε στη... Θεσσαλονίκη - Και τέταρτο πρόσωπο στο «κάδρο» της ΕΛΑΣ

10:20WHAT THE FACT

Τα 5 μεγαλύτερα ψέματα της Ιστορίας που έχουν αποδειχτεί λάθος - Αλλά όλοι συνεχίζουμε να πιστεύουμε

15:34ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: To 18 μηνών βρέφος που έχει εκτεταμένα εγκαύματα υπέστη και ανακοπή - Το επανέφεραν οι γιατροί

08:47ΚΟΣΜΟΣ

Άμπου Ντάμπι: Γυναίκα διέσωσε γατάκι που έμενε σε εγκαταλελειμμένο σπίτι για δύο χρόνια

16:05ΚΟΣΜΟΣ

«Έγκυος σε 83 παιδιά η υπουργός Τεχνητής Νοημοσύνης της Αλβανίας» - Η παράξενη ανακοίνωση του Έντι Ράμα

08:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Bαθύς αυλώνας χαμηλών πιέσεων αλλάζει το φθινόπωρο - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα

14:13ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην άσφαλτο: Δύο νεκροί σε τροχαία σε Ναύπακτο και Ευρυτανία

13:46ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: Άγρια δολοφονία 18χρονου Έλληνα - Ληστές τον πυροβόλησαν εν ψυχρώ

14:53ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Άνδρας βρέθηκε κρεμασμένος σε δέντρο μέσα σε πάρκο

08:37ΕΛΛΑΔΑ

26 Οκτωβρίου 1912: Η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης από τους Οθωμανούς - Πώς ο Ελληνικός Στρατός σταμάτησε την κάθοδο των Βουλγάρων

08:38ΚΑΙΡΟΣ

Μαρουσάκης: Παρέλαση με κοντομάνικα - Πότε έρχεται κακοκαιρία εξπρές

23:36ΚΟΣΜΟΣ

Τραγικό τέλος για 23χρονη: Νεκρή έναν χρόνο μέσα στο σπίτι της, ζητούσε βοήθεια από το ChatGPT

07:42ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Ποιοι θα πάρουν αναδρομικά - Τι ισχύει για όσους δεν έκαναν αγωγές

09:04ΕΛΛΑΔΑ

Διευθύντρια του ΙΚΑ έπαιρνε παράνομα επιδόματα από ασφαλισμένους και τώρα ο ΕΦΚΑ τα ζητάει πίσω από του πολίτες

08:57WHAT THE FACT

Shimming: Η νέα απάτη στα ATM που αδειάζει λογαριασμούς - Πώς θα προστατευτείτε

18:21ΕΛΛΑΔΑ

Αλμυρός: Διευθύντρια συγκέντρωσε μαθητές και τους ανάγκασε να αποκλείσουν μαθήτρια από σχολική εκδρομή - «Είναι σοβαρό», λέει ο δήμαρχος στο Newsbomb

13:08ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Άλλοι δύο κατηγορούμενοι κρίθηκαν προφυλακιστέοι στο σκάνδαλο με τις παράνομες επιδοτήσεις

16:22ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Απετράπησαν αυτοσχέδιοι αγώνες μοτοσικλετών στα Μέγαρα – Συνελήφθη ο διοργανωτής

16:45ΕΛΛΑΔΑ

Επάγγελμα Χρυσοθήρας: Στο κυνήγι του κρυμμένου θησαυρού και της χαμένης ελπίδας για μια καλύτερη ζωή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ