Διάσημος Youtuber με 600.000 συνδρομητές συνελήφθη για εικόνες κακοποίησης παιδιών

Ο Youtuber «Mr Crafty Pants», κατά κόσμον Μάικλ Ντέιβιντ Μπουθ συνελήφθη την περασμένη Τετάρτη στο Κεντάκι με την κατγηροία της κατοχής και διανομής εικόνων κακοποίησης παιδιών στο διαδίκτυο.

Ο 39χρονος Μπουθ διαθέτει σχεδόν 600.000 συνδρομητές στο YouTube, όπου ανεβάζει βίντεο με μαθήματα τέχνης και χειροτεχνίας χρησιμοποιώντας έξυπνες μηχανές κοπής.

Κατηγορείται ότι κατέχει τρεις άσεμνες φωτογραφίες παιδιών κάτω των 12 ετών και τρεις άλλες εφήβων, σύμφωνα με την έκθεση σύλληψης.

⚠️WARNING: This post contains information regarding child sexual abuse material (CSAM).



A popular YouTube personality known as "Mr. Crafty Pants" has been arrested in Kentucky for allegedly possessing and distributing child sexual abuse material (CSAM).



Michael David Booth, 39,…

Η αστυνομία ισχυρίζεται ότι κοινοποίησε επανειλημμένα άσεμνες εικόνες παιδιών μέσω της εφαρμογής ανταλλαγής μηνυμάτων κοινωνικής δικτύωσης Kik μεταξύ 4 και 7 Αυγούστου.

Η διεύθυνση IP του εντοπίστηκε γρήγορα και οι αστυνομικοί οδήγησαν την αστυνομία στο σπίτι του στο Νόρτον Κόμονς του Κεντάκι.

Ο Booth, ο οποίος έχει πάνω από 250.000 ακολούθους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χαρακτηρίστηκε ως «φιλικός προς την οικογένεια» και γνωστός στην περιοχή.

Ο φερόμενος ως δράστης οδηγήθηκε σε δίκη την Πέμπτη, με την εγγύηση να φέρεται να έχει οριστεί στις 150.000 δολάρια.

Εάν αφεθεί ελεύθερος, φέρεται να του απαγορεύεται η χρήση του διαδικτύου και να τεθεί σε κατ' οίκον περιορισμό.

Ο Booth ήταν ανενεργός στο YouTube τους τελευταίους τέσσερις μήνες, με τον λογαριασμό του να φαίνεται τώρα να έχει καταργηθεί.

Δημοσίευσε στο Instagram μόλις πριν από τέσσερις ημέρες προωθώντας στους θαυμαστές του το «Christmas Mega Mystery Box» του.