Γιατί ο Παλαιστίνιος Πρόεδρος Αμπάς ορίζει προσωρινό διάδοχό του ένα αμφιλεγόμενο πρόσωπο

Ο Παλαιστίνιος πρόεδρος Μαχμούντ Αμπάς, εξέδωσε συνταγματική διακήρυξη, ορίζοντας ότι σε περίπτωση που η θέση του προέδρου της Παλαιστινιακής Εθνικής Αρχής κενωθεί λόγω θανάτου, ανικανότητας ή άλλης αιτίας, ο αναπληρωτής του, Χουσεΐν αλ-Σέιχ, θα αναλάβει προσωρινά τον ρόλο μέχρι τη διεξαγωγή εκλογών.

Το διάταγμα, που δημοσιεύθηκε εν μέσω αυξημένων εικασιών σχετικά με την υγεία του Αμπάς και πιθανές ισραηλινές απειλές, διευκρινίζει ότι η προσωρινή θητεία του αλ-Σέιχ δεν θα διαρκέσει περισσότερο από 60 ημέρες, κατά τη διάρκεια των οποίων πρέπει να διεξαχθούν ελεύθερες και άμεσες εκλογές για νέο Παλαιστίνιο πρόεδρο.

Σύμφωνα με το επίσημο παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων WAFA, η περίοδος αυτή θα μπορούσε να παραταθεί μία φορά με απόφαση του Παλαιστινιακού Κεντρικού Συμβουλίου, εάν υπάρχουν σοβαροί λόγοι που εμποδίζουν τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας.

Η κίνηση αυτή επισημοποιεί τη θέση του αλ-Σέιχ ως άμεσου διαδόχου σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, αντιμετωπίζοντας μακροχρόνιες ανησυχίες για ένα πιθανό κενό εξουσίας.

Ο 65χρονος αλ-Σέιχ διορίστηκε αντιπρόεδρος της PLO τον Απρίλιο του 2025, ένας ρόλος που δημιουργήθηκε για να διευκολύνει τις ομαλότερες μεταβάσεις ηγεσίας εν μέσω διεθνών πιέσεων για μεταρρυθμίσεις, ιδίως υπό το πρίσμα των πιθανών μεταπολεμικών ρόλων διακυβέρνησης για την Παλαιστινιακή Αρχή στη Γάζα.

Γεννημένος το 1960 στη Ραμάλα από οικογένεια που εκτοπίστηκε κατά τη Νάκμπα του 1948, ο αλ-Σέιχ είναι ένας βετεράνος ηγέτης της Φατάχ που πέρασε 11 χρόνια σε ισραηλινές φυλακές από το 1978 έως το 1989 για αντικατοχικές δραστηριότητες.

Έχει διατελέσει σε καίριες θέσεις, ενώ τις τελευταίες εβδομάδες, έχει συμμετάσχει σε διπλωματικές συνομιλίες, συμπεριλαμβανομένης μιας συνάντησης με τον πρώην Βρετανό πρωθυπουργό Τόνι Μπλερ στις 12 Οκτωβρίου, για να συζητήσουν τα σχέδια του Αμερικανού προέδρου Τραμπ για την ανοικοδόμηση της Γάζας.

Η διακήρυξη δεν εγγυάται τη μόνιμη διαδοχή του αλ-Σέιχ, αλλά τον τοποθετεί ως τον επικρατέστερο υποψήφιο μεταξύ της παλιάς φρουράς της Φατάχ.

Αναλυτές υποστηρίζουν ότι η κίνηση αυτή στοχεύει να καθησυχάσει τους Δυτικούς συμμάχους σχετικά με τη σταθερότητα της ηγεσίας, ενδεχομένως βοηθώντας την εμπλοκή της Παλαιστινιακής Αρχής στη Γάζα εν μέσω της αδιέξοδης συμφιλίωσης Φατάχ- Χαμάς. Ωστόσο, ο αλ-Σέιχ παραμένει βαθιά αμφισβητούμενος.

Αξιωματούχοι της Χαμάς τον έχουν χαρακτηρίσει «συνεργάτη» λόγω του συντονισμού ασφαλείας του με το Ισραήλ, ενώ οι δημόσιες δημοσκοπήσεις αντανακλούν χαμηλή υποστήριξη.

Μια έρευνα του Μαΐου 2025 έδειξε ότι η αποδοχή του Αμπάς ήταν 19% και το όνομα του αλ-Σέιχ σπάνια εμφανιζόταν ως προτιμώμενος ηγέτης σε προηγούμενες δημοσκοπήσεις του 2024, όπου προσωπικότητες όπως ο Μαρουάν Μπαργούτι είχαν υψηλότερες βαθμολογίες.

Οι επικριτές εντός της Φατάχ, τον θεωρούν εμβληματικό της «κλειστής και διεφθαρμένης» εικόνας του κόμματος, αν και οι δεσμοί του με κράτη του Κόλπου και Ισραηλινούς αξιωματούχους ενισχύουν την επιρροή του.

Η χρονική στιγμή, μετά από ισραηλινές απόπειρες δολοφονίας άλλων Παλαιστινίων προσωπικοτήτων και εν μέσω εκκλήσεων του Αμπάς για αφοπλισμό της Χαμάς, έχει τροφοδοτήσει εικασίες για φόβους για στοχευμένες επιθέσεις.

Καθώς η PLO, ο διεθνώς αναγνωρισμένος παλαιστινιακός εκπρόσωπος εξαιρουμένης της Χαμάς, πλοηγείται στις μεταπολεμικές δυναμικές, το διάταγμα υπογραμμίζει τις προσπάθειες για την αποτροπή του χάους σε ένα κατακερματισμένο ηγετικό τοπίο.