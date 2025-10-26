Βραζιλία: Μέλισσες τσιμπούν μέχρι θανάτου πατέρα και κόρη, αφού έριξαν φορτηγό σε κυψέλη

Ο πατέρας δέχθηκε τσιμπήματα μέχρι θανάτου στην προσπάθεια να βγάλει την κόρη του από το αναποδογυρισμένο φορτηγό

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Fire Department
Ένας πατέρας και η κόρη του έχασαν με τραγικό τρόπο της ζωή τους, όταν το φορτηγό που οδηγούσε η γυναίκα έπεσε πάνω σε μία κυψέλη, πυροδοτώντας ένα εκδικητικό μπαράζ τσιμπημάτων από εξαγριωμένες μέλισσες.

Η 54χρονη Σιλβάνα ντα Φατίμα Μπραγκάνσα ντα Λουζ έχασε τον έλεγχο του οχήματός της σε έναν αγροτικό χωματόδρομο, σε απομακρυσμένη περιοχή της Βραζιλίας, πέφτοντας πάνω σε μία κυψέλη, ενώ ο πατέρας της δέχθηκε θανατηφόρα τσιμπήματα στην προσπάθειά του να τη βοηθήσει.

Ο Ραούλ Πορτέλα ντα Λουζ, 79 ετών, έσπευσε στο σημείο όπου βρισκοταν αναποδογυρισμένο φορτηγό, αλλά δέχτηκε άγριο τσιμπήμα. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση και πέθανε την επόμενη μέρα. Η Σιλβάνα υπέκυψε επίσης στα τραύματά της, ενώ η 72χρονη μητέρα της - η οποία δέχτηκε τσιμπήματα πολλές φορές - επέζησε αφού έλαβε θεραπεία και έκτοτε έχει πάρει εξιτήριο.

Οι πυροσβέστες ήταν οι πρώτοι που έφτασαν στην περιοχή, αλλά χρειάστηκαν χρόνο για να φτάσουν επειδή ο σταθμός τους βρισκόταν σχεδόν 64 χιλιόμετρα από το σημείο.

Ένας εκπρόσωπος των πυροσβεστικών ομάδων δήλωσε: «Τα θύματα υπέστησαν εκατοντάδες δαγκώματα. Όταν η ομάδα έφτασε στο σημείο, το θύμα του ατυχήματος ήταν ακόμα ζωντανό, επομένως ο θάνατος δεν επήλθε τη στιγμή που το αυτοκίνητο ανατράπηκε».

Η αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνα καθώς αναμένει επίσημη επιβεβαίωση ότι ο Ραούλ και η κόρη του πέθαναν και οι δύο ως αποτέλεσμα των τσιμπημάτων μέλισσας που υπέστησαν.

