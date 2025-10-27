Λιθουανία: Έκλεισε ξανά το αεροδρόμιο του Βίλνιους λόγω «μπαλονιών» στον εναέριο χώρο

Η Λιθουανία έκλεισε εκ νέου το αεροδρόμιο του Βίλνιους, έπειτα από τον εντοπισμό ιπτάμενων αντικειμένων αγνώστου προέλευσης στον εναέριο χώρο της χώρας.

Σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων, τα αντικείμενα εκτιμάται πως ήταν μπαλόνια φουσκωμένα με ήλιο, χωρίς να εντοπιστούν ενδείξεις άμεσης απειλής.

Πρόκειται για το τέταρτο παρόμοιο περιστατικό μέσα σε μία εβδομάδα. Στις προηγούμενες περιπτώσεις, η λιθουανική κυβέρνηση είχε αποδώσει τα «άγνωστα αντικείμενα» σε μετεωρολογικά μπαλόνια που φέρονται να προέρχονται από τη Λευκορωσία και να χρησιμοποιούνται για λαθρεμπόριο τσιγάρων.

Η επαναλαμβανόμενη εμφάνισή τους, ωστόσο, εντείνει την ανησυχία των αρχών για πιθανές υβριδικές τακτικές πίεσης από γειτονικές χώρες.