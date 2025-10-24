Λιθουανία: Κλειστά τα κυριότερα αεροδρόμια της χώρας λόγω μπαλονιών από τη Λευκορωσία

Τα αεροδρόμια των δύο μεγαλύτερων πόλεων της Λιθουανίας έκλεισαν το βράδυ της Παρασκευής (24/10) λόγω μετεωρολογικών μπαλονιών που έφτασαν από τη Λευκορωσία, ανακοίνωσε το υπουργείο Μεταφορών της χώρας.

Smuggler balloons shut large airport in Europe https://t.co/RceK24xG0f pic.twitter.com/HXw7dUSIgC — The Independent (@Independent) October 24, 2025

Υπενθυμίζεται ότι την Πέμπτη (23/10) δύο ρωσικά στρατιωτικά αεροσκάφη εισήλθαν στον εναέριο χώρο της Λιθουανίας, χώρας - μέλους του ΝΑΤΟ, για περίπου 18 δευτερόλεπτα, σύμφωνα με ανακοίνωση των λιθουανικών ενόπλων δυνάμεων.

Όπως έγινε γνωστό, τα δύο αεροσκάφη ένα μαχητικό Su-30 και ένα αεροσκάφος ανεφοδιασμού Il-78-εκτελούσαν πιθανότατα άσκηση ανεφοδιασμού εν πτήσει, όταν παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Λιθουανίας γύρω στις 18:00 (ώρα Ελλάδας). Η είσοδός τους καταγράφηκε από τον ρωσικό θύλακα του Καλίνινγκραντ, που συνορεύει με τη Λιθουανία και την Πολωνία.

*Με πληροφορίες από Reuters

