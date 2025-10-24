Λιθουανία: Κλειστά τα κυριότερα αεροδρόμια της χώρας λόγω μπαλονιών από τη Λευκορωσία
Χθες ρωσικά στρατιωτικά αεροσκάφη εισήλθαν στον εναέριο χώρο της Λιθουανίας
Τα αεροδρόμια των δύο μεγαλύτερων πόλεων της Λιθουανίας έκλεισαν το βράδυ της Παρασκευής (24/10) λόγω μετεωρολογικών μπαλονιών που έφτασαν από τη Λευκορωσία, ανακοίνωσε το υπουργείο Μεταφορών της χώρας.
Υπενθυμίζεται ότι την Πέμπτη (23/10) δύο ρωσικά στρατιωτικά αεροσκάφη εισήλθαν στον εναέριο χώρο της Λιθουανίας, χώρας - μέλους του ΝΑΤΟ, για περίπου 18 δευτερόλεπτα, σύμφωνα με ανακοίνωση των λιθουανικών ενόπλων δυνάμεων.
Όπως έγινε γνωστό, τα δύο αεροσκάφη ένα μαχητικό Su-30 και ένα αεροσκάφος ανεφοδιασμού Il-78-εκτελούσαν πιθανότατα άσκηση ανεφοδιασμού εν πτήσει, όταν παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Λιθουανίας γύρω στις 18:00 (ώρα Ελλάδας). Η είσοδός τους καταγράφηκε από τον ρωσικό θύλακα του Καλίνινγκραντ, που συνορεύει με τη Λιθουανία και την Πολωνία.
*Με πληροφορίες από Reuters