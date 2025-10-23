Πούτιν: Οι κυρώσεις των ΗΠΑ είναι μια εχθρική πράξη - Ρωσικά αεροσκάφη πάνω από τη Λιθουανία

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν στο αεροπλάνο της ρωσικής αντιπροσωπείας κατά την άφιξή του στη συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ στην Αλάσκα, στις 15 Αυγούστου 2025.

«Απόψε, ρωσικά στρατιωτικά αεροσκάφη παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Λιθουανίας. Πρόκειται για σαφή παραβίαση του διεθνούς δικαίου και της εδαφικής ακεραιότητας της Λιθουανίας. Αυτό επιβεβαιώνει για άλλη μια φορά τη σημασία της ενίσχυσης της ευρωπαϊκής αεράμυνας», ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Λιθουανίας Γκιτάνας Ναουσέντα στο X.

«Το Υπουργείο Εξωτερικών», πρόσθεσε, «θα καλέσει εκπροσώπους της ρωσικής πρεσβείας για να διαμαρτυρηθούν για αυτήν την απερίσκεπτη και επικίνδυνη συμπεριφορά».

Γύρω στις 6 μ.μ. ώρα ρωσικό SU-30 και ένα IL-78 παραβίασαν για λίγο τον εναέριο χώρο της Λιθουανίας κοντά στα σύνορα μεταξύ της χώρας της Βαλτικής και της περιφέρειας του Καλίνινγκραντ.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίας τους στον εναέριο χώρο της Λιθουανίας, τα δύο αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν από δύο ισπανικά Eurofighter Typhoon της Πολεμικής Αεροπορίας.

Παράλληλα, οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν νέες κυρώσεις κατά των ρωσικών ενεργειακών γιγάντων Rosneft και Lukoil μετά την «άρνηση του Βλαντιμίρ Πούτιν να τερματίσει έναν παράλογο πόλεμο», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η αμερικανική κυβέρνηση.

Οι μεγάλες κρατικές πετρελαϊκές εταιρείες της Κίνας ανέστειλαν επίσης τις αγορές ρωσικού πετρελαίου που μεταφέρεται διά θαλάσσης μετά την απόφαση της Ουάσινγκτον.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στη Μόσχα, ο κ. Πούτιν είπε ότι οι κυρώσεις κατά των δύο μεγαλύτερων ρωσικών πετρελαϊκών κολοσσών θα βλάψουν την οικονομία της χώρας, αλλά ότι η Μόσχα δεν θα κάνει ποτέ παραχωρήσεις υπό πίεση.

«Οι κυρώσεις που ανακοίνωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ κατά των ρωσικών πετρελαϊκών εταιρειών είναι μια εχθρική πράξη, μια προσπάθεια άσκησης πίεσης στη Μόσχα, αλλά καμία χώρα που σέβεται τον εαυτό της δεν κάνει ποτέ τίποτα υπό πίεση», δήλωσε ο Πούτιν. «Μια εχθρική πράξη που δεν ενισχύει τις ρωσοαμερικανικές σχέσεις», πρόσθεσε ο Ρώσος πρόεδρος.

Μετά το «πράσινο φως» των ΗΠΑ για τη μεταφορά συστημάτων αεράμυνας Patriot στο Κίεβο, ο Πούτιν δήλωσε ότι «σε περίπτωση επίθεσης με Tomahawk, η απάντηση θα είναι πολύ ισχυρή, αν όχι συντριπτική».

Πούτιν: «Εάν επιτεθούν με Tomahawk, η απάντηση θα είναι δυναμική»

Η απάντηση της Μόσχας σε οποιεσδήποτε επιθέσεις με πυραύλους Tomahawk σε ρωσικό έδαφος «θα ήταν σοβαρή, αν όχι σοκαριστική», δήλωσε ο ηγέτες του Κρεμλίνου, Βλαντιμίρ Πούτιν, όπως ανέφεραν ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.

Πούτιν: «Η συνάντηση με τον Τραμπ πιθανότατα αναβλήθηκε»

«Βλέπω ότι στη δήλωσή του, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ αποφάσισε να ακυρώσει ή να αναβάλει αυτή τη συνάντηση» μεταξύ Ρωσίας και Ηνωμένων Πολιτειών στη Βουδαπέστη.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν το δήλωσε αυτό, όπως ανέφερε το Tass.

«Ο διάλογος είναι πάντα καλύτερος από οποιαδήποτε αντιπαράθεση, οποιαδήποτε διαμάχη και ιδιαίτερα από τον πόλεμο. Ως εκ τούτου, πάντα υποστηρίζαμε τη συνέχιση του διαλόγου και αυτό ισχύει και τώρα», πρόσθεσε.

Πούτιν: «Οι κυρώσεις των ΗΠΑ δεν θα έχουν καμία επίπτωση στη ρωσική οικονομία»

Οι νέες κυρώσεις των ΗΠΑ δεν θα έχουν σημαντικό αντίκτυπο στη ρωσική οικονομία, δήλωσε ο πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, όπως ανέφερε το πρακτορείο ειδήσεων RIA Novosti.

Οι κυρώσεις που ανακοίνωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ κατά των ρωσικών πετρελαϊκών εταιρειών αποτελούν μια προσπάθεια άσκησης πίεσης στη Μόσχα, αλλά καμία χώρα που σέβεται τον εαυτό της δεν κάνει ποτέ τίποτα υπό πίεση, δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, όπως ανέφερε το πρακτορείο ειδήσεων RIA Novosti.

Οι ηγέτες της ΕΕ βρίσκονται κοντά στο να δώσουν στην Επιτροπή το πράσινο φως για την πρότασή τους για τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ηγέτες της ΕΕ ετοιμάζονται να δώσουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την πολιτική εντολή απόψε —με την υποστήριξη 26 χωρών και χωρίς την Ουγγαρία— να εκπονήσει μια νομική πρόταση σχετικά με τη χρήση παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων για την υποστήριξη της Ουκρανίας. Ωστόσο, η θέση του Βελγίου παραμένει επιφυλακτική, υπό την επιφύλαξη συγκεκριμένων νομικών εγγυήσεων. Ο στόχος σήμερα —και πάλι, σύμφωνα με δημοσιεύματα— είναι να εξασφαλιστεί η πολιτική εντολή που θα επιτρέψει την κατάθεση ενός επίσημου κειμένου τον Δεκέμβριο. Το πράσινο φως αναμένεται αργότερα απόψε, μετά από συζητήσεις με την πρόεδρο της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ.

ΗΠΑ: Η συνάντηση Τραμπ-Πούτιν δεν έχει αποκλειστεί εντελώς, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο

Η συνάντηση μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του Ρώσου ομόλογου του Βλαντιμίρ Πούτιν δεν έχει αποκλειστεί εντελώς, δήλωσε την Πέμπτη η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λίβιτ.

«Πιστεύω ότι ο πρόεδρος και ολόκληρη η κυβέρνηση ελπίζουν ότι κάποια μέρα αυτό θα συμβεί ξανά, αλλά θέλουμε να βεβαιωθούμε ότι θα υπάρξει ένα απτό θετικό αποτέλεσμα από αυτή τη συνάντηση», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου.

Ο Τραμπ δήλωσε την Τετάρτη ότι ακύρωσε μια προγραμματισμένη συνάντηση με τον Πούτιν λόγω της έλλειψης προόδου στις διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

