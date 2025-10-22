Άσκηση πυρηνικού πολέμου πραγματοποίησε η Ρωσία: «Προγραμματισμένη», λέει ο Πούτιν - Δείτε βίντεο

Άσκηση των στρατηγικών πυρηνικών δυνάμεων της Ρωσίας πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη (22/10) με δοκιμαστικές πτήσεις διηπειρωτικών βαλλιστικών πυραύλων, ενώ οι χώρες του ΝΑΤΟ διεξάγουν ανάλογη στρατιωτική άσκηση τις τελευταίες ημέρες στην περιοχή της Βόρειας Θάλασσας.

Ο Πούτιν συμμετείχε μέσω τηλεδιάσκεψης στην άσκηση των στρατηγικών πυρηνικών δυνάμεων. Ο Ρώσος πρόεδρος χαρακτήρισε την άσκηση «προγραμματισμένη».

Σύμφωνα με τον επικεφαλής των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων, Βαλέρι Γκεράσιμοφ, στην άσκηση στρατηγικών πυρηνικών δυνάμεων συμμετείχαν συγκροτήματα «Yars», το υποβρύχιο «Bryansk» και τα στρατηγικά βομβαρδιστικά αεροσκάφη μεγάλης εμβέλειας Tu-95MS.

? МО РФ показало кадры тренировки стратегических ядерных сил.



Видео: Минобороны России/ТАСС



✔ Подпишись на ТАСС в Max pic.twitter.com/qB0O2LZtj8 — ffhjkkn (@_ghjjf) October 22, 2025

Όλες οι αποστολές της άσκησης των στρατηγικών πυρηνικών δυνάμεων ολοκληρώθηκαν, ενώ ελέγχθηκε και το επίπεδο προετοιμασίας των οργάνων στρατιωτικής διοίκησης, δήλωσε το Κρεμλίνο.

Από τα ύδατα της Θάλασσας του Μπάρεντς, από το στρατηγικής σημασίας πυρηνικό υποβρύχιο «Μπριάνσκ», πραγματοποιήθηκε εκτόξευση του πυραύλου «Σινέβα», ανέφερε το πρακτορείο TASS.

«Στις 22 Οκτωβρίου έχουμε προγραμματισμένη άσκηση διαχείρισης πυρηνικών δυνάμεων, όπως μόλις ανέφερε ο υπουργός Άμυνας. Ας αρχίσουμε να δουλεύουμε», είπε ο Βλαντίμιρ Πούτιν, επικοινωνώντας με τους στρατιωτικούς από το Κρεμλίνο.

Άσκηση πυρηνικής ετοιμότητας του ΝΑΤΟ

Η προγραμματισμένη - κατά τον Πούτιν - άσκηση των ρωσικών δυνάμεων σημειώθηκε ενώ οι χώρες του ΝΑΤΟ πραγματοποιούν ανάλογη άσκηση για τη χρήση πυρηνικών όπλων.

Steadfast Noon is scheduled to run until October 24, involving 70 aircraft from 14 Allied countries and takes place across four host nations, as well as the airspace over the North Sea region.

?@SHAPE_NATO



Learn More: https://t.co/cr6Hrkkq7n pic.twitter.com/iKNck2h8pf — NATO Air Command (@NATO_AIRCOM) October 20, 2025

Η προγραμματισμένη από καιρό άσκηση, στην οποία δεν χρησιμοποιούνται πραγματικές πυρηνικές βόμβες, αποτελεί ρουτίνα για την Βορειοατλαντική συμμαχία, προκειμένου να διασφαλίσει ότι είναι έτοιμη να χρησιμοποιήσει το απόλυτο όπλο της, εάν χρειαστεί.

Καθώς οι εντάσεις με τη Ρωσία έχουν αυξηθεί λόγω του πολέμου στην Ουκρανία και των επαναλαμβανόμενων αεροπορικών παρεισφρύσεων, η άσκηση αποτελεί πλέον ένα σαφές μήνυμα προς τη Μόσχα για τη δυνητική δύναμη του ΝΑΤΟ.

Για πρώτη φορά, το ΝΑΤΟ επέτρεψε φέτος σε μια μικρή ομάδα δημοσιογράφων να παραστεί επί τόπου κατά τη διάρκεια της δύο εβδομάδων άσκησης. Με τη συμμετοχή πάνω από 70 αεροσκαφών από 14 χώρες και περίπου 2.000 ατόμων, η άσκηση του 2025 επικεντρώνεται στην περιοχή της Βόρειας Θάλασσας.

?? Pays-Bas : dernière étape de l'exercice nucléaire annuel de l'OTAN "Steadfast Noon" pic.twitter.com/wkAFBIlgj5 — Hervé Doumbia (@almouslime) October 22, 2025

Διαβάστε επίσης