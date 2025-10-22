Άσκηση πυρηνικού πολέμου πραγματοποίησε η Ρωσία: «Προγραμματισμένη», λέει ο Πούτιν - Δείτε βίντεο

Ανάλογη άσκηση πραγματοποιούν τις τελευταίες ημέρες οι χώρες του ΝΑΤΟ στη Βόρεια Θάλασσα

Newsbomb

Άσκηση πυρηνικού πολέμου πραγματοποίησε η Ρωσία: «Προγραμματισμένη», λέει ο Πούτιν - Δείτε βίντεο
Υπουργείο Άμυνας Ρωσίας
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Άσκηση των στρατηγικών πυρηνικών δυνάμεων της Ρωσίας πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη (22/10) με δοκιμαστικές πτήσεις διηπειρωτικών βαλλιστικών πυραύλων, ενώ οι χώρες του ΝΑΤΟ διεξάγουν ανάλογη στρατιωτική άσκηση τις τελευταίες ημέρες στην περιοχή της Βόρειας Θάλασσας.

Ο Πούτιν συμμετείχε μέσω τηλεδιάσκεψης στην άσκηση των στρατηγικών πυρηνικών δυνάμεων. Ο Ρώσος πρόεδρος χαρακτήρισε την άσκηση «προγραμματισμένη».

Σύμφωνα με τον επικεφαλής των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων, Βαλέρι Γκεράσιμοφ, στην άσκηση στρατηγικών πυρηνικών δυνάμεων συμμετείχαν συγκροτήματα «Yars», το υποβρύχιο «Bryansk» και τα στρατηγικά βομβαρδιστικά αεροσκάφη μεγάλης εμβέλειας Tu-95MS.

Όλες οι αποστολές της άσκησης των στρατηγικών πυρηνικών δυνάμεων ολοκληρώθηκαν, ενώ ελέγχθηκε και το επίπεδο προετοιμασίας των οργάνων στρατιωτικής διοίκησης, δήλωσε το Κρεμλίνο.

Από τα ύδατα της Θάλασσας του Μπάρεντς, από το στρατηγικής σημασίας πυρηνικό υποβρύχιο «Μπριάνσκ», πραγματοποιήθηκε εκτόξευση του πυραύλου «Σινέβα», ανέφερε το πρακτορείο TASS.

«Στις 22 Οκτωβρίου έχουμε προγραμματισμένη άσκηση διαχείρισης πυρηνικών δυνάμεων, όπως μόλις ανέφερε ο υπουργός Άμυνας. Ας αρχίσουμε να δουλεύουμε», είπε ο Βλαντίμιρ Πούτιν, επικοινωνώντας με τους στρατιωτικούς από το Κρεμλίνο.

Άσκηση πυρηνικής ετοιμότητας του ΝΑΤΟ

Η προγραμματισμένη - κατά τον Πούτιν - άσκηση των ρωσικών δυνάμεων σημειώθηκε ενώ οι χώρες του ΝΑΤΟ πραγματοποιούν ανάλογη άσκηση για τη χρήση πυρηνικών όπλων.

Η προγραμματισμένη από καιρό άσκηση, στην οποία δεν χρησιμοποιούνται πραγματικές πυρηνικές βόμβες, αποτελεί ρουτίνα για την Βορειοατλαντική συμμαχία, προκειμένου να διασφαλίσει ότι είναι έτοιμη να χρησιμοποιήσει το απόλυτο όπλο της, εάν χρειαστεί.

Καθώς οι εντάσεις με τη Ρωσία έχουν αυξηθεί λόγω του πολέμου στην Ουκρανία και των επαναλαμβανόμενων αεροπορικών παρεισφρύσεων, η άσκηση αποτελεί πλέον ένα σαφές μήνυμα προς τη Μόσχα για τη δυνητική δύναμη του ΝΑΤΟ.

Για πρώτη φορά, το ΝΑΤΟ επέτρεψε φέτος σε μια μικρή ομάδα δημοσιογράφων να παραστεί επί τόπου κατά τη διάρκεια της δύο εβδομάδων άσκησης. Με τη συμμετοχή πάνω από 70 αεροσκαφών από 14 χώρες και περίπου 2.000 ατόμων, η άσκηση του 2025 επικεντρώνεται στην περιοχή της Βόρειας Θάλασσας.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσιάρας για ευλογιά: Οι αποζημιώσεις για τις θανατώσεις των ζώων έχουν δρομολογηθεί, θα καταβληθούν άμεσα - Γιατί δεν προχωρά ο εμβολιασμός

15:39ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Απεργία πείνας ξεκίνησε ένας Κουβανός που απελάθηκε σε απομακρυσμένο αφρικανικό βασίλειο

15:32ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Το Ισραήλ επέστρεψε 30 σορούς Παλαιστινίων αφού έλαβε τα λείψανα δύο ομήρων

15:19ΚΟΣΜΟΣ

Άσκηση πυρηνικού πολέμου πραγματοποίησε η Ρωσία: «Προγραμματισμένη», λέει ο Πούτιν - Δείτε βίντεο

15:18ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Υπό έλεγχο η φωτιά σε ενοικιαζόμενα δωμάτια - «Άρπαξε» η κουζίνα

15:13ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κωνσταντοπούλου στη Βουλή: Κατήγγειλε απαγόρευση εισόδου σε συγγενείς θυμάτων Τεμπών επειδή φορούσαν κονκάρδες

15:07ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Κρήτη: Ένταλμα σύλληψης για τον δημοφιλή λυράρη μετά το «Όχι» του Αρείου Πάγου

15:04LIFESTYLE

Παντρεύτηκε η Αλάνα Χαντίντ - Τζίτζι και Μπέλα συγκινημένες στον γάμο της αδελφής τους

15:03ΚΟΣΜΟΣ

ΠΟΥ: Φονικός συνδυασμός από ασθένειες, τραυματισμούς και πείνα στη Γάζα, στη σκιά της εκεχειρίας

14:58ΜΠΑΣΚΕΤ

ΠΑΟΚ: Η θέση της ΚΑΕ για τη συμφωνία με Μυστακίδη

14:53ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η Kaizen Gaming για τρίτη συνεχόμενη χρονιά στα Best Workplace in Tech™

14:49ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στο Περιστέρι: Τραυματίστηκαν μητέρα και δίχρονο παιδί σε σοβαρή σύγκρουση

14:46ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Φωτιά τώρα σε ξενοδοχείο – Συναγερμός στην Πυροσβεστική

14:45ΕΛΛΑΔΑ

28η Οκτωβρίου: Αυξημένα μέτρα της Τροχαίας για τον εορτασμό της εθνικής επετείου

14:42ΚΟΣΜΟΣ

Ο άνθρωπος χωρίς πρόσωπο: Συνελήφθη ο Κινέζος λογιστής των καρτέλ του Μεξικού - Το «σκοτεινό» ταξίδι του στον κόσμο των ναρκωτικών

14:42ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Η στιγμή που Ρώσος χειριστής drone σκοτώνει συστρατιώτη του που πήγαινε να παραδοθεί - Δείτε βίντεο

14:35ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Δίωξη ποδοσφαιρικού Εισαγγελέα στην ΠΑΕ ΑΕΚ για το περιστατικό με Λανουά

14:30ΕΛΛΑΔΑ

Ωρωπός: Γέφυρα ζωής για αναίσθητο βρέφος – Μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο συνοδεία περιπολικού

14:29ΠΑΙΔΕΙΑ

Χωρίς φιλόλογο και άλλες έξι ειδικότητες το Γυμνάσιο Ιθάκης

14:23ΚΟΣΜΟΣ

Ξανάνοιξε τις πόρτες του το Λούβρο μετά τη συγκλονιστική ληστεία - Δείτε βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:40ΕΛΛΑΔΑ

Διονύσης Σαββόπουλος: «Ώσπου η ζωή να βασιλέψει εγώ θα σ' αγαπώ» - Η γνωριμία με τη γυναίκα της ζωής του και η εξομολόγησή του

22:20ΚΟΣΜΟΣ

Το «θαύμα» της Φύσης: Οι φάλαινες στην Αυστραλία ξεπέρασαν τα προ-φαλαινοθηρικά επίπεδα

10:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Ποτάμι παγωμένου αέρα» από τον Αρκτικό Κύκλο στα Βαλκάνια - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα σύμφωνα με τους Ιταλούς μετεωρολόγους

13:12ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Έξω από το σπίτι του ανιψιού άφησε τον 22χρονο συνεργό ο φερόμενος ως εκτελεστής μετά τη διπλή δολοφονία

14:49ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στο Περιστέρι: Τραυματίστηκαν μητέρα και δίχρονο παιδί σε σοβαρή σύγκρουση

14:06ΕΛΛΑΔΑ

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Η αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος εντόπισε τον «Φραπέ» με περιουσία €2,5 εκατ. και Jaguar που δεν μπορεί να δικαιολογήσει

21:02ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Ψίθυροι Καρδιάς»: Η ιστορία του τραγουδιού που σημάδεψε τη δεκαετία του ’90 και οι νέοι το επιλέγουν στους γάμους τους

13:23MEETING POINT

Ο Δημήτρης Μαύρος στο Meeting Point: Τα «κρυμμένα» μηνύματα των δημοσκοπήσεων - Η τάση που δύσκολα ανατρέπεται

14:21ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία σε χωριό της Λάρισας: Καταπλακώθηκε από δέντρο που έκοβε – Νεκρός ένας 58χρονος

08:28ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

«Είχε πολλούς συντρόφους και με ενοχλούσε» - Τι είπε ο 18χρονος για τη δολοφονία της μητέρας του στα Τρίκαλα

07:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέες ταυτότητες: Τι πρέπει να κάνετε αν δεν βρείτε ραντεβού - Το σχέδιο της ΕΛΑΣ

15:07ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Κρήτη: Ένταλμα σύλληψης για τον δημοφιλή λυράρη μετά το «Όχι» του Αρείου Πάγου

09:49ΕΛΛΑΔΑ

Άλιμος: Νέο περιστατικό «Γρίβα» - Είπαν σε γυναίκα «πάρτε το λεωφορείο» όταν ζήτησε περιπολικό για συνοδεία

15:04LIFESTYLE

Παντρεύτηκε η Αλάνα Χαντίντ - Τζίτζι και Μπέλα συγκινημένες στον γάμο της αδελφής τους

10:09WHAT THE FACT

Ούτε τρέξιμο, ούτε περπάτημα: Αυτή τη δραστηριότητα συνιστούν οι ειδικοί για άτομα άνω των 55 ετών

08:13ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για Άγνωστο Στρατιώτη: «Κανένας δεν θα μπορέσει να ξαναγράψει ονόματα στο Μνημείο – Επικοινώνησα προσωπικά με τον Δένδια, δεν εξέφρασε καμία διαφωνία για τη διάταξη»

15:13ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κωνσταντοπούλου στη Βουλή: Κατήγγειλε απαγόρευση εισόδου σε συγγενείς θυμάτων Τεμπών επειδή φορούσαν κονκάρδες

14:30ΕΛΛΑΔΑ

Ωρωπός: Γέφυρα ζωής για αναίσθητο βρέφος – Μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο συνοδεία περιπολικού

10:56LIFESTYLE

«Αμήχανη στιγμή»: Η Μις Παναμά έγινε viral για επική γκάφα επί σκηνής σε καλλιστεία - Δείτε βίντεο

15:19ΚΟΣΜΟΣ

Άσκηση πυρηνικού πολέμου πραγματοποίησε η Ρωσία: «Προγραμματισμένη», λέει ο Πούτιν - Δείτε βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ