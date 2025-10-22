Ουκρανία: Η στιγμή που Ρώσος χειριστής drone σκοτώνει συστρατιώτη του που πήγαινε να παραδοθεί

Ένας Ρώσος στρατιώτης φέρεται να σκοτώθηκε σε μια σκόπιμη επίθεση από ένα από τα drones της Ρωσίας, αφού εντοπίστηκε να προσπαθεί να παραδοθεί.

Σε ένα συγκλονιστικό βίντεο που διαμοιράστηκε στο Telegram, ο στρατιώτης φαίνεται στο στόχαστρο μιας αεροφωτογραφικής κάμερας, να περπατά σε έναν έρημο δρόμο.

Σε ένα σημείο, φαίνεται να σηκώνει τα χέρια του και να γυρίζει για να συνεχίσει στο δρόμο. Αλλά λίγα δευτερόλεπτα μετά, χτυπιέται από ένα αντικείμενο, με αποτέλεσμα να σημειωθεί μια τεράστια έκρηξη.

Αφού η φωτιά σβήνει, φαίνεται καπνός να βγαίνει από το άψυχο σώμα του στόχου.

Οι «αμυντικές δυνάμεις της Ουκρανίας στο νότο», όπως ονομάζεται το κανάλι στο Telegram, δήλωσαν ότι ο στρατιώτης είχε «συνειδητοποιήσει την απελπισία» της συνέχισης του αγώνα και κατέθετε τα όπλα του όταν ένα ρωσικό drone έριξε εκρηκτικά πάνω του, σκοτώνοντάς τον ακαριαία.

Το μήνυμα στο Telegram έγραφε: «Αντί να επιτρέψει στον στρατιώτη του να επιβιώσει, ο χειριστής του εχθρικού drone έριξε εκρηκτικά πάνω του, τερματίζοντας ακαριαία τη ζωή του στρατιώτη που προσπαθούσε να παραδοθεί».

Η ανάρτηση πρόσθετε: «Αυτό το περιστατικό είναι μια ακόμη απόδειξη ότι ο εχθρός δεν εκτιμά τη ζωή ούτε των δικών του στρατιωτών και είναι έτοιμος για σκληρές ενέργειες προκειμένου να κρύψει την απροθυμία του προσωπικού του να πολεμήσει».

Τα ουκρανικά μέσα ενημέρωσης έχουν αναφέρει ότι παρόμοια περιστατικά έχουν συμβεί και στο παρελθόν και ισχυρίζονται ότι η Ρωσία χρησιμοποιεί drones για να εμποδίσει τους στρατιώτες της να λιποτακτήσουν.

Η υπηρεσία στρατιωτικών πληροφοριών της Ουκρανίας εκτιμά ότι περισσότεροι από 25.000 Ρώσοι στρατιώτες έχουν λιποτακτήσει από το τέλος του 2024.

*Με πληροφορίες από Daily Mail

