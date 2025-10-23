Λιθουανία: Ρωσικά μαχητικά παραβίασαν τον ενάεριο χώρο για 18 δευτερόλεπτα - Σηκώθηκαν Eurofighter

Φωτ. Αρχείου Ένα Eurofighter Typhoon της γερμανικής πολεμικής αεροπορίας πετάει κατά τη διάρκεια μιας επίδειξης, στο Busteni της Ρουμανίας, την Τρίτη 26 Αυγούστου 2025. (AP Photo/ Vadim Ghirda)

Δύο ρωσικά στρατιωτικά αεροσκάφη εισήλθαν σήμερα στον εναέριο χώρο της Λιθουανίας, χώρας - μέλους του ΝΑΤΟ, για περίπου 18 δευτερόλεπτα, σύμφωνα με ανακοίνωση των λιθουανικών ενόπλων δυνάμεων.

Όπως έγινε γνωστό, τα δύο αεροσκάφη ένα μαχητικό Su-30 και ένα αεροσκάφος ανεφοδιασμού Il-78-εκτελούσαν πιθανότατα άσκηση ανεφοδιασμού εν πτήσει, όταν παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Λιθουανίας γύρω στις 18:00 (ώρα Ελλάδας). Η είσοδός τους καταγράφηκε από τον ρωσικό θύλακα του Καλίνινγκραντ, που συνορεύει με τη Λιθουανία και την Πολωνία.

Άμεση αντίδραση του ΝΑΤΟ - Σηκώθηκαν ισπανικά Eurofighter

Η παραβίαση προκάλεσε άμεση αντίδραση της Συμμαχίας. Ισπανικά μαχητικά Eurofighter Typhoon, τα οποία συμμετέχουν στην αποστολή του ΝΑΤΟ για την αστυνόμευση του εναέριου χώρου της Βαλτικής, απογειώθηκαν για να αναχαιτίσουν τα ρωσικά αεροσκάφη.

Σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές, τα μαχητικά συνεχίζουν περιπολίες στην περιοχή, καθώς η ένταση στη Βαλτική παραμένει αυξημένη μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και τη συχνή παρουσία ρωσικών δυνάμεων κοντά στα σύνορα του ΝΑΤΟ.

