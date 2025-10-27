Διακρίθηκε η Ελλάδα στα «Reader Awards» - Γιατί την επιλέγουν για διακοπές οι Βρετανοί

Η Ελλάδα διακρίθηκε ως «Short-Haul Destination of the Year» (τουριστικός προορισμός μικρών αποστάσεων της χρονιάς) από το περιοδικό Food and Travel Magazine, κατά τη διάρκεια των ετήσιων «Reader Awards» που πραγματοποιήθηκαν στις 20 Οκτωβρίου 2025 στο Λονδίνο. Η βράβευση αυτή αναδεικνύει την Ελλάδα ως κορυφαίο προορισμό για ταξίδια σύντομης διάρκειας, συνδυάζοντας ποιοτική γαστρονομία, πολιτισμό και μοναδικές εμπειρίες, ενώ παράλληλα παραμένει προσιτή και εύκολα προσβάσιμη για τους ταξιδιώτες από το Ηνωμένο Βασίλειο.

Το βραβείο παρέλαβε η προϊσταμένη του Γραφείου Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού του Ηνωμένου Βασιλείου και Ιρλανδίας, Ελένη Σκαρβέλη. Ο ΕΟΤ τόνισε ότι η αναγνώριση αυτή ενισχύει τη στρατηγική προσπάθεια της χώρας να προβάλλεται ως κορυφαίος προορισμός στην αγορά των σύντομων ταξιδιών για το βρετανικό τουριστικό κοινό. Με τον τρόπο αυτό ενισχύεται η ζήτηση και προσελκύονται επισκέπτες που αναζητούν εμπειρίες ποιοτικού τουρισμού, δημιουργώντας μια σταθερή και διαρκή ροή επισκεπτών.

Το περιοδικό Food and Travel έχει εδραιωμένη παρουσία στο βρετανικό και διεθνές κοινό. Οι αναγνώστες του ανέρχονται στους 31.000 στο Ηνωμένο Βασίλειο - κυρίως επαγγελματίες ηλικίας 26-54 ετών με υψηλό εισόδημα, που ενδιαφέρονται για ταξίδια, γεύσεις και πολιτιστικές εμπειρίες. Πρόκειται για ένα ποιοτικό κοινό με την οικονομική δυνατότητα και το ενδιαφέρον να ταξιδέψει, του οποίου η γνώμη επηρεάζει και άλλους ταξιδιώτες, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο σημαντική τη βράβευση της Ελλάδας από το περιοδικό.

Η Ελλάδα συνεχίζει να κερδίζει τις καρδιές των ταξιδιωτών, αναδεικνύοντας μοναδικές εμπειρίες που συνδυάζουν τη φυσική ομορφιά, τον πολιτισμό και τη γαστρονομία της χώρας.

