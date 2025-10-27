Πέθανε ο Τζακ ΝτεΤζονέτ, ένας από τους σπουδαιότερους ντράμερ της σύγχρονης τζαζ, σε ηλικία 83 ετών

Ο προσωπικός βοηθός του Τζακ Ντεντονέτ έκανε γνωστό ότι ο ντράμερ πέθανε από συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια

Newsbomb

Πέθανε ο Τζακ ΝτεΤζονέτ, ένας από τους σπουδαιότερους ντράμερ της σύγχρονης τζαζ, σε ηλικία 83 ετών

Ο Αμερικανός μουσικός τζαζ Jack DeJohnette παίζει ντραμς κατά τη διάρκεια της συναυλίας «One Night With Blue Note» στο Town Hall της Νέας Υόρκης, Νέα Υόρκη, 22 Φεβρουαρίου 1985.

Getty Images
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Τζακ ΝτεΤζονέτ, Αμερικανός ντράμερ της τζαζ που τιμήθηκε ως ένας από τους αληθινά μεγάλους του είδους και συνεργάστηκε με αστέρες όπως οι Μάιλς Ντέιβις, Σόνι Ρόλινς και Τσαρλς Λόιντ πέθανε σε ηλικία 83 ετών σε νοσοκομείο του Κίνγκστον της Νέας Υόρκης.

Εκπρόσωπος Τύπου της ECM, της δισκογραφικής εταιρείας που κυκλοφόρησε πολλές από τις ηχογραφήσεις του, επιβεβαίωσε την είδηση, ενώ ο προσωπικός του βοηθός πρόσθεσε ότι πέθανε από συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια, σύμφωνα με τον Guardian.

Ο ΝτεΤζονέτ είναι ίσως περισσότερο γνωστός ως ο ντράμερ της περιόδου fusion του Μάιλς Ντέιβις, συνεισφέροντας σε άλμπουμ όπως τα «Bitches Brew», «Jack Johnson» και «On the Corner».

Jack DeJohnette/Τζακ Ντετζονέτ

Ο Jack DeJohnette εμφανίζεται στο Newport Jazz Festival στο Newport, Ρόουντ Άιλαντ, το Σάββατο 4 Αυγούστου 2012.

AP/Αρχείου

Ποιος ήταν ο Τζακ ΝτεΤζονέτ

Γεννημένος και μεγαλωμένος στο Σικάγο, ο Τζακ Ντετζονέτ έπαιζε πιάνο από την ηλικία των πέντε ή έξι ετών και συνέχισε παράλληλα με τα ντραμς που έμαθε στις αρχές της εφηβείας του. Ο Τζακ ΝτεΤζονέτ ενηλικιώθηκε σε μια ενδιαφέρουσα εποχή για τη μουσική σκηνή της πόλης - περιτριγυρισμένος από R&B και hard bop και με την αφθονία πρωτοποριακών ιδεών διεύρυνε επίσης το μουσικό του λεξιλόγιο.

Φτάνοντας στη Νέα Υόρκη συνεργάστηκε με τον τρομπετίστα Μάιλς Ντέιβις και διαδέχθηκε τον Τόνι Γουίλιαμς στα ντραμς της μπάντας του.

Ο ΝτεΤζονέτ άρχισε να ηγείται αρκετών συγκροτημάτων στις αρχές της δεκαετίας του 1970, συμπεριλαμβανομένων των Compost, Directions, New Directions και Special Edition, με μια ποικιλόμορφη ομάδα μουσικών. Από τη δεκαετία του 1980, ενώ συνέχισε να ηγείται των δικών του projects και συγκροτημάτων, ήταν επίσης μέλος του πολύ αναγνωρισμένου τρίο Keith Jarrett/Gary Peacock/Jack DeJohnette.

Κέρδισε δύο φορές Grammy, πιο πρόσφατα το 2022 με το Skyline (σε συνεργασία με τους Ρον Κάρτερ και Γκοντζάλο Ρουμπαλκάμπα που κέρδισε το βραβείο Καλύτερου Ορχηστρικού Άλμπουμ τζαζ) και ανακηρύχθηκε επίσης Master Jazz από το Εθνικό Ίδρυμα Τεχνών το 2012.

Ο ΝτεΤζονέτ παντρεύτηκε δύο φορές, πρώτα με τη Ντέιρντρε Ντάβενπορτ, την οποία γνώρισε στο γυμνάσιο στο Σικάγο. Γνώρισε τη δεύτερη σύζυγό του, Λίντια στα παρασκήνια του κλαμπ Ronnie Scott's στο Λονδίνο το 1966 και αργότερα μετακόμισε στις ΗΠΑ μαζί του. Απέκτησαν δύο κόρες, τη Φάρα και τη Μίνια.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:04ΚΟΣΜΟΣ

IDF: Ο Ερυθρός Σταυρός είναι καθ' οδόν στη Γάζα για να παραλάβει τη σορό ενός ομήρου

21:56ΕΛΛΑΔΑ

Μοσχάτο: Άγριος ξυλοδαρμός 13χρονου από 15 άτομα - Τι λέει ο πατέρας του θύματος

21:51ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Ισχυρός σεισμός 6,1 Ρίχτερ - Αισθητός σε νησιά του Αιγαίου

21:48ΚΟΣΜΟΣ

Απίστευτο: Χάθηκαν δύο αμερικανικά αεροσκάφη σε 30 λεπτά από το αεροπλανοφόρο USS Nimitz

21:40WHAT THE FACT

Η στρατιωτική «πιπίλα» των Ιταλών και ο συμβολισμός της

21:30ΚΟΣΜΟΣ

Θάνατος - μυστήριο Βραζιλιάνας influencer, ανερχόμενης πολιτικού: Τη βρήκαν νεκρή στο σπίτι της

21:24ΚΟΣΜΟΣ

Guardian: Συμφωνία για 20 Eurofighter στην Τουρκία παρά τις ανησυχίες για τα ανθρώπινα δικαιώματα

21:14ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Συνελήφθη 59χρονος για τον βιασμό 32χρονης στο Ηράκλειο - Επιχείρησε να αυτοκτονήσει μέσα στα κρατητήρια

21:05ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Νεκρός άνδρας που έπεσε στο κενό μετά από κατάρρευση ταράτσας

20:58ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο Τζακ ΝτεΤζονέτ, ένας από τους σπουδαιότερους ντράμερ της σύγχρονης τζαζ, σε ηλικία 83 ετών

20:52ΚΟΣΜΟΣ

Αποστάσεις της Μελάνια από τη μεγαλοπρεπή αίθουσα χορού του Τραμπ

20:45ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός - Μεταγραφές: Πάει για το «μπαμ» με τον Χρήστο Μανδά

20:42ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ: Νέα προβλήματα για τον Λουτσέσκου - Εκτός Γιακουμάκης και Λόβρεν

20:36ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συγκίνηση στα αποκαλυπτήρια της προτομής του αστυνομικού Γιώργου Λυγγερίδη, παρουσία Τασούλα και Κακλαμάνη

20:30ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες έπληξαν την Κωνσταντινούπολη και την Αδριανούπολη

20:20LIFESTYLE

Ομολογία απιστίας απο την Ντέμι Μουρ: Γιατί απάτησε τον σύζυγό της, τη νύχτα πριν από τον γάμο

20:19ΚΟΣΜΟΣ

Βασιλιάς Κάρολος: Διαδηλωτής τον ρώτησε για τον πρίγκιπα Άντριου και τον Έπσταϊν

20:14ΕΛΛΑΔΑ

Φυλακές Κορυδαλλού: Βρέθηκε πιστόλι με γεμιστήρα και 8 σφαίρες θαμμένο σε προαύλιο

20:11ΕΛΛΑΔΑ

Χίος: Μοναδικό έθιμο για την 28η Οκτωβρίου με το άναμμα του «Όχι» - Δείτε βίντεο

20:06ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Σταμάτησε το ποδόσφαιρο ο άλλοτε «κιτρινόμαυρος», Γκρεγκόρζ Κριχόβιακ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:51ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Ισχυρός σεισμός 6,1 Ρίχτερ - Αισθητός σε νησιά του Αιγαίου

20:06ΕΛΛΑΔΑ

Γλυφάδα: Δεκαοκτώ αποδράσεις από ψυχιατρείο ο δράστης - Χαροπαλεύει η 69χρονη που δέχθηκε επίθεση ενώ τάιζε αδέσποτες γάτες

19:18ΕΛΛΑΔΑ

Μητέρα «έπιασε» οικογενειακή φίλη με τον 10χρονο γιο της - Τη φιλοξενούσε και βίαζε το παιδί

16:40ΚΟΣΜΟΣ

Νύφη αυτοκτονεί μετά από κριτική της οικογένειας του γαμπρού για το «αποκαλυπτικό» νυφικό

17:16ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο σοκ από δολοφονικό ξυλοδαρμό το 2024 σε νυχτερινό μαγαζί στο Ναύπλιο 

15:37ΕΘΝΙΚΑ

Άγνωστες σελίδες του αλβανικού μετώπου: Τι έλεγαν Ιταλοί και Αλβανοί - Σπάνιο ντοκουμέντο

21:30ΚΟΣΜΟΣ

Θάνατος - μυστήριο Βραζιλιάνας influencer, ανερχόμενης πολιτικού: Τη βρήκαν νεκρή στο σπίτι της

20:20LIFESTYLE

Ομολογία απιστίας απο την Ντέμι Μουρ: Γιατί απάτησε τον σύζυγό της, τη νύχτα πριν από τον γάμο

16:17ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πού θα «χτυπήσουν» ισχυρές καταιγίδες τις επόμενες ώρες - Τι περιμένουμε την 28η Οκτωβρίου

17:40ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: «Είπα τη συνθηματική φράση…» - Τι αποκαλύπτει ο φερόμενος συνεργός για το διπλό φονικό

13:40ΚΟΣΜΟΣ

Σύλληψη Ουκρανού επιστήμονα από τη Ρωσία στην Ανταρκτική προκαλεί διεθνή ένταση

20:26ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Γυναίκα και κοριτσάκι έκλεψαν... πόνυ στη μέση του δρόμου

21:56ΕΛΛΑΔΑ

Μοσχάτο: Άγριος ξυλοδαρμός 13χρονου από 15 άτομα - Τι λέει ο πατέρας του θύματος

06:15ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τρία εκατομμύρια πολίτες θα δουν πληρωμές έως τα Χριστούγεννα: Ποιοι θα εισπράξουν πόσα και πότε

08:38ΚΑΙΡΟΣ

Μαρουσάκης: Παρέλαση με κοντομάνικα - Πότε έρχεται κακοκαιρία εξπρές

21:14ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Συνελήφθη 59χρονος για τον βιασμό 32χρονης στο Ηράκλειο - Επιχείρησε να αυτοκτονήσει μέσα στα κρατητήρια

21:48ΚΟΣΜΟΣ

Απίστευτο: Χάθηκαν δύο αμερικανικά αεροσκάφη σε 30 λεπτά από το αεροπλανοφόρο USS Nimitz

14:18ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανικό Μουσείο: Η σύζυγος του Φίλιππου Ντε Γκρες στο περιβόητο δείπνο δίπλα στα Γλυπτά

09:01TRAVEL

Η Δασκάλα με τα ξανθά μαλλιά: Το πανέμορφο χωριό που γυρίστηκε η ταινία με την Αλίκη Βουγιουκλάκη

18:45ΕΛΛΑΔΑ

Σοκ στη Γλυφάδα: 69χρονη γυναίκα δέχθηκε άγριο χτύπημα ενώ τάιζε αδέσποτες γάτες - Νοσηλεύεται για τέταρτη ημέρα στη ΜΕΘ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ