Κολοράντο: Ιδιοκτήτης γραφείου τελετών έκρυβε 189 σορούς σε κτήριο για τέσσερα χρόνια

Φωτογραφίες μιας γυναίκας που ήταν ανάμεσα στις 189 σορούς που βρέθηκαν σε κτήριο στο Κολοράντο

Ο ιδιοκτήτης ενός γραφείου τελετών στο Κολοράντο, ο οποίος έκρυψε 189 σορούς σε αποσύνθεση σε ένα κτίριο για τέσσερα χρόνια και έδωσε στις οικογένειες των θυμάτων ψεύτικες στάχτες, καταδικάστηκε την Παρασκευή σε 40 χρόνια φυλάκισης σε κρατική φυλακή.

Κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, τα μέλη των οικογενειών είπαν στον δικαστή Έρικ Μπέντλεϊ ότι έχουν επαναλαμβανόμενους εφιάλτες με σάπιες σορούς και σκουλήκια από τη στιγμή που έμαθαν τι συνέβη στους αγαπημένους τους.

Αποκάλεσαν τον κατηγορούμενο Τζον Χάλφορντ «τέρας» και ζήτησαν από τον δικαστή να του επιβάλει την ανώτατη ποινή των 50 ετών.

Ο δικαστής είπε στον Χάλφορντ ότι προκάλεσε «απερίγραπτη και ακατανόητη» βλάβη. «Προσωπικά πιστεύω ότι ο καθένας από εμάς, είναι καλός μέσα του, αλλά ζούμε σε έναν κόσμο που δοκιμάζει αυτή την καλοσύνη κάθε μέρα, και κύριε Χάλφορντ, τα εγκλήματά σας δοκιμάζουν αυτή την καλοσύνη», είπε ο δικαστής.

Ο Χάλφορντ ζήτησε συγγνώμη πριν από την καταδίκη του και είπε ότι θα μετανιώνει για τις πράξεις του για το υπόλοιπο της ζωής του. «Είχα τόσες πολλές ευκαιρίες να σταματήσω τα πάντα και να φύγω, αλλά δεν το έκανα», είπε. «Τα λάθη μου θα επηρεάσουν μια ολόκληρη γενιά. Όλα όσα έκανα ήταν λάθος».

Κίνητρο ήταν η απληστία

Ο δικηγόρος του Χάλφορντ ζήτησε από τον δικαστή να του επιβληθεί ποινή 30 ετών, υποστηρίζοντας ότι δεν ήταν έγκλημα βίας και ότι ο πελάτης του δεν είχε προηγούμενο ποινικό μητρώο.

Η πρώην σύζυγός του Χάλφορντ, Κάρι, που ήταν συνιδιοκτήτρια του γραφείου τελετών Return to Nature Funeral Home, αναμένεται να καταδικαστεί στις 24 Απριλίου. Βρίσκεται αντιμέτωπη με ποινή φυλάκισης 25 έως 35 χρόνια. Και οι δύο ομολόγησαν την ενοχή τους τον Δεκέμβριο για σχεδόν 200 κατηγορίες κακοποίησης πτωμάτων.

Κατά τη διάρκεια των ετών που έκρυβαν τις σορούς, το ζευγάρι ξόδευε άφθονα χρήματα, σύμφωνα με τα έγγραφα του δικαστηρίου. Αυτό περιελάμβανε την αγορά δύο πολυτελών αμαξιών αξίας άνω των 120.000 δολαρίων συνολικά, την αγορά κρυπτονομισμάτων αξίας 31.000 δολαρίων, και την αγορά κοσμημάτων από καταστήματα όπως η Gucci και η Tiffany & Co.

«Είναι σαφές ότι πρόκειται για έγκλημα που υποκινήθηκε από την απληστία», δήλωσε η εισαγγελέας Shelby Crow. Το ζευγάρι χρέωνε πάνω από 1.200 δολάρια ανά πελάτη για αποτέφρωση, και τα χρήματα ξοδεύονταν σε πολυτελή είδη, κατέληξε.

Συγκλονισμένες οικογένειες

Ένα από τα μέλη της οικογένειας που μίλησε στην ακροαματική διαδικασία ήταν η Kelly Mackeen, η οποία έχασε την μητέρα της και το γραφείο τελετών θα αναλάμβανε την αποτέφρωση της. «Είμαι μια κόρη της οποίας η μητέρα πετάχτηκε σαν σκουπίδι σε ένα χώρο μαζί με εκατοντάδες άλλους», είπε με δάκρυα στα μάτια η Mackeen. «Είμαι συγκλονισμένη και ζητάω κάθε μέρα από τον Θεό να μου δώσει δύναμη».

Καθώς αυτή και άλλοι μιλούσαν για τον πόνο τους, ο Τζον Χάλφορντ καθόταν σε ένα τραπέζι στα δεξιά τους, φορώντας μια πορτοκαλί φόρμα και κοιτούσε ευθεία. Τα παγκάκια της αίθουσας του δικαστηρίου ήταν γεμάτα με συγγενείς των νεκρών και δημοσιογράφους.

Όπως ακούστηκε στο δικαστήριο, οι Χάλφορντς αποθήκευαν τις σορούς σε ένα κτίριο στη μικρή πόλη Penrose, νότια του Colorado Springs, από το 2019 έως το 2023, όταν ντόπιοι ενημέρωσαν τις Αρχές για μια «περίεργη» μυρωδιά που προερχόταν από το κτίριο.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, τα πτώματα βρέθηκαν διασκορπισμένα σε όλο το κτίριο, μερικά στοιβαγμένα το ένα πάνω στο άλλο, με έντομα να καλύπτουν ολόκληρο τον χώρο. Οι σοροί συμπεριλάμβαναν ενήλικες, βρέφη μέχρι και έμβρυα και ταυτοποιήθηκαν σε διάστημα μηνών με δακτυλικά αποτυπώματα, DNA και άλλες μεθόδους.

Οι ερευνητές πιστεύουν ότι οι Χάλφορντ έδωσαν στις οικογένειες ξηρό σκυρόδεμα που έμοιαζε με στάχτη.

Αφού οι οικογένειες έμαθαν ότι αυτό που έλαβαν και στη συνέχεια φύλαξαν στο σπίτι τους δεν ήταν στην πραγματικότητα οι στάχτες των αγαπημένων τους, πολλοί δήλωσαν ότι είχαν εφιάλτες.