Αποστάσεις της Μελάνια από τη μεγαλοπρεπή αίθουσα χορού του Τραμπ

Η Πρώτη Κυριά φέρεται να έχει εκφράσει κατ' ιδίαn ανησυχίες για την κατεδάφιση της Ανατολικής Πτέρυγας

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Ο Λευκός Οίκος με την ανάληψη της προεδρίας από τον Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται υπό ανακαίνιση με τις «ευλογίες» της Πρώτης Κυρίας, Μελάνια Τραμπ, η οποία συνεργάστηκε με τον σύζυγό της για την πλακόστρωση του Κήπου με τα Ρόδα - αλλά φαίνεται πως δεν υποστηρίζει την κατεδάφιση της Ανατολικής Πτέρυγας, προκειμένου να κατασκευαστεί μία τεράστια αίθουσα χορού, σε ένα έργο που έχει διχάσει τους Αμερικανούς.

ΛΕΥΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ

Οι εργασίες συνεχίζονται στο κατεδαφισμένο σε μεγάλο βαθμό τμήμα της Ανατολικής Πτέρυγας του Λευκού Οίκου, την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025, στην Ουάσιγκτον, πριν από την κατασκευή μιας νέας αίθουσας χορού

AP/Jacquelyn Martin

Σύμφωνα με νέο δημοσίευμα της Wall Street Journal, η Μελάνια «εξέφρασε κατ' ιδίαν ανησυχίες για την κατεδάφιση της Ανατολικής Πτέρυγας και είπε σε συνεργάτες ότι δεν ήταν δικό της έργο, σύμφωνα με αξιωματούχους της κυβέρνησης».

Εδώ και καιρό φημολογείται ότι η Μελάνια δεν είναι ένθερμη θαυμάστρια του Λευκού Οίκου,αλλά οι εικόνες κατεδάφισης της Ανατολικής Πτέρυγας της εποχής Ρούσβελτ μπορεί να ήταν υπερβολική, ακόμη και για τη σύζυγο του Ντόναλντ Τραμπ. Οι φωτογραφίες και τα βίντεο της καταστροφής που έγιναν viral έχουν προκαλέσει έντονα συναισθήματα σε πολλούς Αμερικανούς.

Melania Trump

Η Πρώτη Κυρία Μελάνια Τραμπ μιλάει στο Μεγάλο Φουαγιέ του Λευκού Οίκου, την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025, στην Ουάσιγκτον

AP/Alex Brandon

Η νυν Πρώτη Κυρία δεν έχει κάνει καμία δημόσια δήλωση σχετικά με την κατεδάφιση της πτέρυγας, παρόλο που οι εργασίες είχαν ως αποτέλεσμα την ανατροπή του χώρου γραφείων της δικής της ομάδας.

Η σιωπή της ίσως δεν προκαλεί έκπληξη, δεδομένου ότι η Μελάνια ήταν μια ακόμη πιο απόμακρη φιγούρα κατά τη δεύτερη θητεία του συζύγου της από ό,τι στην πρώτη του, περνώντας μόνο 14 από τις πρώτες 100 ημέρες του στην Ουάσινγκτον, σύμφωνα με τους New York Times , προτιμώντας να βρίσκεται στη Νέα Υόρκη ή στο Παλμ Μπιτς.

Επίσης, αυτή τη φορά μείωσε το προσωπικό της, σε μόλις πέντε μέλη πλήρους απασχόλησης από τον Ιούλιο. Οι υπάλληλοί της έχουν μεταφερθεί εν μέσω της αναταραχής σε άλλους χώρους γραφείων στους χώρους του Λευκού Οίκου, ενώ οι κατασκευαστικές εργασίες βρίσκονται σε εξέλιξη, σύμφωνα με αξιωματούχο που επικαλέστηκε το CNN.

Η αίθουσα χορού θα είναι σχεδόν διπλάσια σε μέγεθος από το κεντρικό κτίριο του Λευκού Οίκου. Αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου λένε ότι θα ανακατασκευάσουν επίσης τα γραφεία της Ανατολικής Πτέρυγας , τα οποία περιλάμβαναν χώρο εργασίας για την πρώτη κυρία και το προσωπικό της.

