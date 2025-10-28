Τραγωδία στη Βολιβία: Λεωφορείο έπεσε σε χαράδρα – Τουλάχιστον 16 νεκροί και 32 τραυματίες

Το λεωφορείο έπεσε σε χαράδρα περίπου 600 μέτρων

Τραγωδία στη Βολιβία: Λεωφορείο έπεσε σε χαράδρα – Τουλάχιστον 16 νεκροί και 32 τραυματίες
Τουλάχιστον 16 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 32 τραυματίστηκαν τη Δευτέρα, όταν λεωφορείο εξετράπη της πορείας του και έπεσε σε χαράδρα περίπου 600 μέτρων, στο κεντρικό τμήμα της Βολιβίας.

Τον απολογισμό επιβεβαίωσε ο συνταγματάρχης Φερνάντο Αραγκόν, αναπληρωτής διευθυντής του τμήματος κυκλοφορίας στην Κοτσαμπάμπα.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στην περιοχή Μοροτσάτα, περίπου δυόμισι ώρες από την πόλη Κοτσαμπάμπα, σε απόσταση περίπου 380 χιλιομέτρων νοτιοανατολικά του Λα Πας.

