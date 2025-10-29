Στο έλεος της «καταιγίδας του αιώνα» η Τζαμάικα: Εικόνες καταστροφής σε υποδομές, νοσοκομεία

Οι κάτοικοι στην Τζαμάικα δοκιμάζονται τις τελευταίες ώρες από το χτύπημα του τυφώνα «Μελίσσα», ενός από τους ισχυρότερους που έχουν καταγραφεί ποτέ στον Ατλαντικό.

Kingston, Jamaica.- Melissa tocó tierra hoy martes en el suroeste de la isla de Jamaica, en el Caribe, como un poderoso huracán categoría 5, con vientos máximos sostenidos de hasta 295 kilómetros por hora.#Huracán #Melissa#Jamaican pic.twitter.com/BtntukInMc — Elizabeth Wittelsbach (Lisa) (@ElizabethW92597) October 28, 2025

A man watches the waves, as Hurricane Melissa approaches, in Kingston, Jamaica, October 28, 2025. REUTERS/Octavio Jones REUTERS

Με ανέμους που ξεπέρασαν τα 300 χιλιόμετρα την ώρα και καταρρακτώδεις βροχές, η χώρα έχει υποστεί σημαντικές καταστροφές σε υποδομές και νοσοκομεία, ενώ εκατοντάδες χιλιάδες κάτοικοι είναι χωρίς ρεύμα.

?️ Así se escucha las poderosas ráfagas de viento del huracán Melissa pic.twitter.com/WKk0HETafB — La Silla Rota (@lasillarota) October 28, 2025

Σκηνές καταστροφής καταγράφονται στην Τζαμάικα από πλάνα που τραβήχτηκαν προς τη δυτική ακτή του νησιού.

Ο τυφώνας «Μελίσσα» έπληξε την πόλη Νιου Χόουπ, 62 χλμ. (39 μίλια) νότια του Μοντέγκο Μπέι, με μέγιστη ταχύτητα ανέμων 185 μίλια/ώρα (295 χλμ/ώρα), σύμφωνα με ανακοίνωση του Εθνικού Κέντρου Τυφώνων των ΗΠΑ, πολύ πάνω από την ελάχιστη ένταση μιας καταιγίδας κατηγορίας 5, το ισχυρότερο επίπεδο στην κλίμακα Saffir-Simpson.

meli



Η καταιγίδα προβλέπεται να παραμείνει ισχυρός τυφώνας καθώς διασχίζει το ορεινό νησί, του οποίου οι ορεινές κοινότητες είναι ευάλωτες σε κατολισθήσεις και πλημμύρες, και κατευθύνεται προς το Σαντιάγο ντε Κούβα, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Κούβας.

«Το νησί δεν έχει δεχτεί ποτέ άμεσο χτύπημα από τυφώνα κατηγορίας 4 ή 5 στην καταγεγραμμένη ιστορία», δήλωσε ο επικεφαλής εμπειρογνώμονας τυφώνων της αμερικανικής μετεωρολογικής υπηρεσίας AccuWeather, Alex DaSilva. «Η καταστροφή μπορεί να είναι διαφορετική από οτιδήποτε έχουν δει μέχρι τώρα οι κάτοικοι της Τζαμάικα».

1. More Flooding in St.Elizabeth SW. #Hurricane #Melissa



These are communities that do not have businesses or any advocates, just regular everyday people so they will need urgent help as recovery and build back start. https://t.co/aB2lVUNd47 pic.twitter.com/0V4Mq3TAfk — Robert (@DaRealBigDon) October 28, 2025

Ο Colin Bogle, τοπικός σύμβουλος της ομάδας βοήθειας Mercy Corps στο Portmore, κοντά στην πρωτεύουσα της Τζαμάικα, είπε ότι άκουσε μια δυνατή έκρηξη το πρωί και μετά όλα σκοτείνιασαν. Καθώς είχε καταφύγει στο σπίτι της γιαγιάς του, ανέφερε ότι άκουσε αδιάκοπο θόρυβο και είδε δέντρα να ταλαντεύονται βίαια από τον άνεμο.

«Οι άνθρωποι είναι φοβισμένοι. Οι μνήμες από τον τυφώνα Gilbert είναι έντονες και υπάρχει απογοήτευση που η Τζαμάικα συνεχίζει να αντιμετωπίζει τις χειρότερες συνέπειες μιας κλιματικής κρίσης που δεν προκαλέσαμε εμείς», είπε.

People walk along a road during the passing of Hurricane Melissa in Rocky Point, Jamaica, Tuesday, Oct. 28, 2025. (AP Photo/Matias Delacroix) AP

«Οι αναφορές που έρχονται από τη δυτική Τζαμάικα είναι φρικτές, που σημαίνει ότι υπάρχει καταστροφή στις υποδομές και στα μέσα διαβίωσης των κατοίκων της ακτής», δήλωσε στο Sky News o υπουργός Ενέργειας και Μεταφορών της χώρας, Daryl Vaz.

Waves splash in Kingston, Jamaica, as Hurricane Melissa approaches, Tuesday, Oct. 28, 2025. (AP Photo/Matias Delacroix) AP

?Jamaika’da Black River ile Mandeville arasındaki Santa Cruz çevre yolunda, Melissa Kasırgası’nın yol açtığı yıkıcı sel felaketi görüntülendi.

pic.twitter.com/gaGooogUqm — 3. Dünya Savaşı (@ww3mediaa) October 28, 2025

Η κυβέρνηση ελπίζει να εκτιμήσει αύριο τις ζημιές «για να ξεκινήσει η διαδικασία αποκατάστασης», πρόσθεσε ο Vaz.

Οι αρχές είχαν καλέσει τους κατοίκους να εγκαταλείψουν τις παράκτιες ζώνες και να αναζητήσουν υψηλότερα εδάφη και ασφαλή καταφύγια, καθώς η «Μελίσσα» πλησίαζε από τα νότια.

Στο νοσοκομείο Black River στην Αγία Ελισάβετ, η οροφή κατέρρευσε από την ορμή των ανέμων. Περίπου 75 ασθενείς μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στους επάνω ορόφους για να σωθούν από τα νερά που πλημμύρισαν το ισόγειο. Παρόμοιες ζημιές αναφέρθηκαν και σε άλλα νοσοκομεία στη νότια ακτή του νησιού.

Water flows, as Hurricane Melissa approaches, in Kingston, Jamaica, October 28, 2025. REUTERS/Octavio Jones REUTERS

«Κανένα κτίριο δεν μπορούσε να αντέξει τέτοιους ανέμους», δήλωσε στο BBC η πρώην γερουσιαστής Ιμάνι Ντάνκαν-Πράις, περιγράφοντας εικόνες όπου το νερό «έφτανε μέχρι τις στέγες των σπιτιών» στο Μάντεβιλ.

Ακόμη και το πολυτελές ξενοδοχείο Moon Palace στο Οχός Ρίος υπέστη σοβαρές ζημιές, καθώς μέρος της οροφής του κατέρρευσε την ώρα που δεκάδες επισκέπτες είχαν καταφύγει εκεί.

We've just been sent these photos from Moon Palace in Ochos Rios, a coastal town in north Jamaica.



Damage wrought by the hurricane has caused some of the ceiling to collapse in an area where guests are sheltering. pic.twitter.com/RcjmhkRphs — World News (@WorldNews189850) October 28, 2025

Περίπου 150 χλμ. (94 μίλια) μακριά από το σημείο όπου έπληξε η Melissa, ο 64χρονος συνταξιούχος Collin Henry McDonald στο Portland Cottage δήλωσε στο Reuters ότι η κοινότητά του βίωσε ισχυρές βροχές και ανέμους, αλλά η τσιμεντένια στέγη του παρέμεινε σταθερή. «Είναι σαν ένα βρυχώμενο λιοντάρι. Είναι τρελό. Πραγματικά τρελό», είπε.

Την ίδια ώρα περισσότερο από το ένα τρίτο του πληθυσμού παραμένει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, ενώ οι τηλεπικοινωνίες έχουν σχεδόν καταρρεύσει.

People walk along a road during the passing of Hurricane Melissa in Rocky Point, Jamaica, Tuesday, Oct. 28, 2025. (AP Photo/Matias Delacroix) AP

Οι έντονες πλημμύρες έχουν αποκλείσει δρόμους και γέφυρες, καθιστώντας αδύνατη την πρόσβαση σε απομακρυσμένες περιοχές.

«Θα χρειαστεί επισιτιστική βοήθεια, αλλά η υποστήριξη για την αποκατάσταση, όπως σπόροι, εργαλεία και επισκευές οχημάτων, θα είναι εξίσου κρίσιμη για να βοηθήσει τους ανθρώπους να αποκαταστήσουν τα μέσα διαβίωσής τους».

Η Εθνική Υπηρεσία Υδάτων και Περιβάλλοντος προειδοποιεί μάλιστα για έναν πρόσθετο, απρόβλεπτο κίνδυνο: την εμφάνιση κροκοδείλων σε κατοικημένες περιοχές, καθώς τα ερπετά εγκαταλείπουν τους φυσικούς τους βιότοπους λόγω των πλημμυρών.

People swim in the water, as Hurricane Melissa approaches, in Kingston, Jamaica, October 28, 2025. REUTERS/Octavio Jones REUTERS

Με κεντρική πίεση μόλις 892 millibars, η «Μελίσσα» κατατάσσεται πλέον ανάμεσα στους τρεις ισχυρότερους τυφώνες στην ιστορία του Ατλαντικού, πίσω μόνο από τον Wilma (2005) και τον Gilbert (1988).

Οι μετεωρολόγοι αποδίδουν τη σφοδρότητά της στο γεγονός ότι «παρέμεινε ακίνητη πάνω από τον θερμό ωκεανό για σχεδόν μία εβδομάδα», αντλώντας αδιάκοπα ενέργεια από νερά που αυτή την εποχή είναι πολλούς βαθμούς θερμότερα από τον μέσο όρο.

Βίντεο από το Kingston και το Montego Bay δείχνουν σκηνές χάους: δέντρα να ξεριζώνονται, οχήματα να παρασύρονται από τα νερά και σπίτια να διαλύονται.

«Οι άνθρωποι προσπαθούν να σώσουν ανθρώπους στη μέση της καταιγίδας μόνο και μόνο για να σώσουν ζωές», περιέγραψε συγκλονισμένη η Ντάνκαν-Πράις.

Το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων των ΗΠΑ (NHC) προειδοποιεί ότι, παρότι η «Μελίσσα» υποβαθμίστηκε σε κατηγορία 4, εξακολουθεί να αποτελεί «εξαιρετικά επικίνδυνη» καταιγίδα. Οι άνεμοι των 230 χλμ/ώρα συνεχίζουν να πλήττουν τα ορεινά τμήματα της Τζαμάικα, ενώ η καταιγίδα κατευθύνεται τώρα προς την Κούβα.

Σύμφωνα με τον Μάικ Μπρέναν, διευθυντή του NHC, ακόμη και μετά την απομάκρυνση του τυφώνα, η κατάσταση στο νησί θα παραμείνει «εξαιρετικά επικίνδυνη».

«Δέντρα, ηλεκτροφόρα καλώδια, πλημμυρισμένα σπίτια και δομές που κινδυνεύουν να καταρρεύσουν θα κάνουν την καθημερινότητα επικίνδυνη για εβδομάδες», δήλωσε.

Οι τοπικές αρχές ανέφεραν πριν την προσέγγιση της καταιγίδας ότι 6.000 άτομα είχαν μετακινηθεί σε προσωρινά καταφύγια. Η κυβέρνηση είχε εκδώσει υποχρεωτικές εντολές εκκένωσης για 28.000 άτομα, αλλά ορισμένοι ήταν απρόθυμοι να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Η συντονίστρια καταστροφών για μια περιοχή που επλήγη άμεσα από την καταιγίδα υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο ενώ εκτελούσε τα καθήκοντά της και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, σύμφωνα με τον υπουργό τοπικής αυτοδιοίκησης της Τζαμάικα.

Στη νοτιοανατολική Τζαμάικα, οι υγειονομικές αρχές προειδοποίησαν τους κατοίκους να προσέχουν τα κροκόδειλα που ενδέχεται να έχουν εκτοπιστεί από τους βάλτους και

Εκκενώνονται οικισμοί στην Κούβα

Καθώς ο τυφώνας «Μελίσσα» συνεχίζει να μαστίζει την Τζαμάικα, στα βόρεια της Καραϊβικής, οι κάτοικοι της νότιας κουβανικής πόλης Σαντιάγο ντε Κούβα εκκενώνουν τα χωριά τους.

? Melissa Kasırgası Jamaika’yı vurduktan sonra Montego Körfezi’nde ağaçlar devrildi. pic.twitter.com/Srf0Ve6qKr — Conflict (@ConflictTR) October 28, 2025

Μερικοί μένουν πίσω, προσπαθώντας να ασφαλίσουν στέγες και φράχτες, ενώ συσσωρεύουν αποθέματα πόσιμου νερού.

Η Κίνα στέλνει πακέτο βοήθειας στην Κούβα

Ο πρέσβης της Κίνας στην Κούβα μοιράστηκε ένα βίντεο στο X που δείχνει τη μεταφορά εκατοντάδων «οικογενειακών κιτ», όπως τα αποκάλεσε, που δωρίστηκαν από το Πεκίνο για να υποστηρίξουν τις προσπάθειες ανακούφισης μετά την πρόσκρουση του τυφώνα

Φωτογραφίες του περιεχομένου των κιτ έδειξαν ότι περιλάμβαναν υποδήματα, οδοντόβουρτσες, πιρούνια, κουτάλια, μπολ, ομπρέλες και θερμικές κουβέρτες.

Ο τυφώνας «Μελίσσα» αναμένεται να φτάσει στην ανατολική Κούβα αργότερα απόψε.

«Η ζημιά αναμένεται να είναι σημαντική», έγραψε ο Χουά Σιν.

