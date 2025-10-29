Τυφώνας Μελίσσα: Σάρωσε τη Τζαμάικα, έφθασε στην Κούβα - Τουλάχιστον 7 νεκροί και τεράστιες ζημιές

Ο τυφώνας Μελίσσα αφού σάρωσε τη Τζαμάικα έφτασε στην ξηρά στις νότιες ακτές της ανατολικής Κούβας ως τυφώνας κατηγορίας 3, ανέφερε το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων των ΗΠΑ (NHC) στην τελευταία του ανακοίνωση. Ο τυφώνας βρισκόταν περίπου 95 χλμ. δυτικά-νοτιοδυτικά του Γκουαντάναμο στην Κούβα, με μέγιστη ταχύτητα ανέμων 195 χλμ/ώρα, λίγες ώρες αφότου έφτασε στην ξηρά στη γειτονική Τζαμάικα ως ο ισχυρότερος κυκλώνας που έχει καταγραφεί ποτέ στην νησιωτικό έθνος της Καραϊβικής.

Η Μελίσσα έπληξε με ορμή τη νοτιοδυτική πόλη Νιου Χόουπ της Τζαμάικα, με ανέμους που άγγιξαν τα 295 χλμ/ώρα, σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων των ΗΠΑ, πολύ πάνω από την ελάχιστη ταχύτητα ανέμου των 252 χλμ/ώρα μιας καταιγίδας κατηγορίας 5, το υψηλότερο επίπεδο στην κλίμακα ανέμου Saffir-Simpson.

Το πλήρες μέγεθος της καταστροφής θα φανεί τις πρώτες πρωινές ώρες, ο πρωθυπουργός της Τζαμάικα, Άντριου Χόλνες ωστόσο κήρυξε το νησί «περιοχή καταστροφής» και προειδοποίησε για «καταστροφικές επιπτώσεις». «Οι αναφορές που έχουμε μέχρι στιγμής περιλαμβάνουν ζημιές σε νοσοκομεία, σημαντικές ζημιές σε κατοικίες και εμπορικά ακίνητα, καθώς και ζημιές στις οδικές μας υποδομές», δήλωσε ο πρωθυπουργός της Τζαμάικα, Άντριου Χόλνες, στο CNN μετά το πέρασμα της καταιγίδας.

Στη νοτιοδυτική Τζαμάικα, η ενορία της Σαιντ Έλίζαμπεθ έγινε «υποβρύχια», δήλωσε ένας αξιωματούχος, με περισσότερους από 500.000 κατοίκους χωρίς ρεύμα. Ο Χόλνες δήλωσε ότι δεν υπάρχουν επιβεβαιωμένοι θάνατοι, αλλά δεδομένης της δύναμης του τυφώνα και της έκτασης των ζημιών, «αναμένουμε ότι θα υπάρξουν απώλειες ζωών». Σύμφωνα με το CNN, η Μελίσσα έχει προκαλέσει μέχρι στιγμής επτά θανάτους - τρεις στην Τζαμάικα κατά τη διάρκεια των προετοιμασιών για την καταιγίδα, τρεις στην Αϊτή και έναν στη Δομινικανή Δημοκρατία. Οι άνεμοι υποχώρησαν στα 233 χλμ/ώρα, ανέφερε το NHC, καθώς η καταιγίδα πέρασε από το νησί, πλήττοντας τις ορεινές κοινότητες ευάλωτες σε κατολισθήσεις και πλημμύρες.

Ο τυφώνας φθάνει στην Κούβα

Ο τυφώνας προβλέπεται να στραφεί προς τα βορειοανατολικά σε μια τροχιά προς το Σαντιάγο ντε Κούβα, τη δεύτερη πιο πυκνοκατοικημένη πόλη της Κούβας. «Θα αισθανθούμε την κύρια επιρροή του σήμερα το απόγευμα και το βράδυ», δήλωσε ο Κουβανός πρόεδρος Μιγκέλ Ντίαζ-Κανέλ σε μήνυμα που δημοσιεύθηκε στην κρατική εφημερίδα Granma, καλώντας τους πολίτες να ακολουθήσουν τις εντολές εκκένωσης. «Γνωρίζουμε ότι αυτός ο κυκλώνας θα προκαλέσει σημαντικές ζημιές».

Κουβανοί αξιωματούχοι έχουν αναπτύξει ομάδες στο ανατολικό τμήμα της χώρας για να βοηθήσουν στην έναρξη των προσπαθειών ανάκαμψης μόλις ο τυφώνας Μελίσσα απομακρυνθεί. «Υπάρχουν ήδη ομάδες ηλεκτρισμού, υδάτινων πόρων, επικοινωνιών και κατασκευαστικών εταιρειών που θα συνεργαστούν με τις δυνάμεις σε κάθε περιοχή για να βοηθήσουν στην ανάκαμψη από τις ζημιές», δήλωσε ο Ντίας-Κανέλ, σημειώνοντας ότι η καταιγίδα είναι «ένας από τους ισχυρότερους, πιο σοβαρούς ή ίσως ο ισχυρότερος τυφώνες που έχουν περάσει από την εθνική επικράτεια».

Οι κουβανικές αρχές δήλωσαν ότι περίπου 500.000 άνθρωποι διατάχθηκαν να μετακινηθούν σε υψηλότερο έδαφος. Στις Μπαχάμες, δίπλα στην πορεία του Μελίσα στα βορειοανατολικά, η κυβέρνηση διέταξε την εκκένωση των κατοίκων στα νότια τμήματα αυτού του αρχιπελάγους.

Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν τουλάχιστον τρεις θανάτους στην Τζαμάικα κατά τη διάρκεια των προετοιμασιών για την καταιγίδα, και ένας συντονιστής καταστροφών υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο στην έναρξη της καταιγίδας και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο. Αργά την Τρίτη, πολλές περιοχές παρέμειναν αποκομμένες.

Η «καταιγίδα του αιώνα» στη Τζαμάικα

Συνηθισμένη στους τυφώνες, η Τζαμάικα δεν είχε ποτέ πριν πληγεί άμεσα από καταιγίδα κατηγορίας 4 ή 5, και η κυβέρνηση ζήτησε ξένη βοήθεια ακόμη και καθώς προετοιμαζόταν για την άφιξη της Μελίσσα. Οι μετεωρολόγοι της AccuWeather δήλωσαν ότι ο Μελίσσα είναι ο τρίτος πιο έντονος τυφώνας που παρατηρήθηκε στην Καραϊβική μετά τον Βίλμα το 2005 και τον Γκίλμπερτ το 1988 - την τελευταία μεγάλη καταιγίδα που έφτασε στην Τζαμάικα.

«Είναι μια καταστροφική κατάσταση», δήλωσε η ειδικός σε τροπικούς κυκλώνες του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού, Αν-Κλερ Φοντάν, σε συνέντευξη Τύπου, προειδοποιώντας για κύματα καταιγίδας ύψους έως και 4 μέτρων. «Για την Τζαμάικα, σίγουρα θα είναι η καταιγίδα του αιώνα».

Ο Κόλιν Μπόγκλ, σύμβουλος της ομάδας βοήθειας Mercy Corps στο Πόρτμορ, κοντά στην πρωτεύουσα της Τζαμάικα, Κίνγκστον, δήλωσε ότι άκουσε μια δυνατή έκρηξη το πρωί πριν όλα σκοτεινιάσουν. «Οι άνθρωποι είναι φοβισμένοι. Οι αναμνήσεις του τυφώνα Γκίλμπερτ είναι ισχυρές και υπάρχει απογοήτευση που η Τζαμάικα συνεχίζει να αντιμετωπίζει τις χειρότερες συνέπειες μιας κλιματικής κρίσης που δεν προκαλέσαμε εμείς», είπε.

O τυφώνας Μελίσσα στο Κίνγκστον της Τζαμάικα AP

Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι οι καταιγίδες εντείνονται ταχύτερα και με μεγαλύτερη συχνότητα ως αποτέλεσμα της θέρμανσης των ωκεάνιων υδάτων. Πολλοί ηγέτες της Καραϊβικής έχουν καλέσει τα πλούσια, βαριά ρυπογόνα έθνη να προσφέρουν αποζημιώσεις με τη μορφή βοήθειας ή ελάφρυνσης του χρέους σε τροπικές νησιωτικές χώρες. Το μέγεθος και η δύναμη της Μελίσσα αυξήθηκαν καθώς στροβιλιζόταν πάνω από τα ασυνήθιστα χλιαρά νερά της Καραϊβικής, αλλά οι μετεωρολόγοι προειδοποίησαν ότι η αργή κίνησή της θα μπορούσε να αποδειχθεί ιδιαίτερα καταστροφική.

Η επισιτιστική βοήθεια θα είναι κρίσιμη, δήλωσε ο Μπόγκλ, όπως επίσης τα εργαλεία, τ ανταλλακτικά οχημάτων και οι σπόροι για τους αγρότες. Όπως και ο καταστροφικός τυφώνας Μπέριλ πέρυσι, η Μελίσσα διέσχισε μερικές από τις πιο παραγωγικές γεωργικές ζώνες της Τζαμάικα. Τη Δευτέρα, ο Χόλνες δήλωσε ότι η κυβέρνηση είχε έναν προϋπολογισμό έκτακτης ανάγκης 33 εκατομμυρίων δολαρίων και ασφαλιστικές και πιστωτικές προβλέψεις για ζημιές λίγο μεγαλύτερες από το Μπέριλ.

«Σαν λιοντάρι που βρυχάται...»

Η Μελίσα έφτασε στη νοτιοδυτική Τζαμάικα, κοντά στα σύνορα μεταξύ Γουέστμορλαντ και Σαιντ Ελίζαμπεθ, μια από τις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο από τον τυφώνα Μπέριλ. Η Σαιντ Ελίζαμπεθ πλημμύρισε, δήλωσε ο υπουργός τοπικής αυτοδιοίκησης Ντέσμοντ Μακένζι σε συνέντευξη Τύπου. Το μοναδικό δημόσιο νοσοκομείο της πόλης έμεινε χωρίς ρεύμα και ανέφερε σοβαρές ζημιές σε ένα από τα κτήριά του.

Αρκετές οικογένειες είχαν αποκλειστεί στα σπίτια τους, αλλά οι ομάδες διάσωσης κατάφεραν να φτάσουν σε μια ομάδα που περιλάμβανε τέσσερα μωρά, δήλωσε ο Μακένζι. Στο Πόρτλαντ Κότατζ, περίπου 150 χλμ μακριά από το σημείο όπου η Μελίσα έφτασε στην ξηρά, ο Κόλιν Χένρι ΜακΝτόναλντ, 64 ετών, συνταξιούχος, δήλωσε στο Reuters καθώς η καταιγίδα προχωρούσε ότι η κοινότητά του έβλεπε ισχυρές βροχές και ανέμους, αλλά η τσιμεντένια στέγη του κρατιόταν σταθερή. «Είναι σαν λιοντάρι που βρυχάται. Είναι τρελό. Πραγματικά τρελό», είπε.

Περίπου 15.000 κάτοικοι της Τζαμάικα βρίσκονταν σε προσωρινά καταφύγια μέχρι αργά την Τρίτη, δήλωσε ο ΜακΚένζι. Η κυβέρνηση είχε εκδώσει υποχρεωτικές εντολές εκκένωσης για 28.000 άτομα, αλλά πολλοί δίσταζαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Η Διεθνής Ομοσπονδία του Ερυθρού Σταυρού δήλωσε ότι έως και 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι στην Τζαμάικα αναμένεται να επηρεαστούν άμεσα από την καταιγίδα.

