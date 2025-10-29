Τζαμάικα: Εικόνες «Αποκάλυψης» από το πέρασμα του τυφώνα «Μελίσσα»– Σε κατάσταση καταστροφής το νησί

Τουλάχιστον τρεις νεκροί και εκτεταμένες καταστροφές από το σαρωτικό πέρασμα του τυφώνα «Μελίσσα» . Χωρίς ρεύμα το μεγαλύτερο μέρος της Τζαμάικα.

Τζαμάικα: Εικόνες «Αποκάλυψης» από το πέρασμα του τυφώνα «Μελίσσα»– Σε κατάσταση καταστροφής το νησί
AP
Ο τυφώνας «Μελίσσα», ένας από τους ισχυρότερους που έχουν καταγραφεί ποτέ στον Ατλαντικό, σάρωσε την Τζαμάικα με ανέμους που άγγιξαν τα 300 χιλιόμετρα την ώρα, προκαλώντας ανθρώπινες απώλειες και τεράστιες καταστροφές. Σύμφωνα με τις αρχές, η ένταση της καταιγίδας αντιστοιχούσε στην κορυφαία κατηγορία 5 της κλίμακας Saffir–Simpson.

Τρεις νεκροί, δεκάδες τραυματίες και σχεδόν όλη η χώρα στο σκοτάδι

Οι αρχές έχουν επιβεβαιώσει τουλάχιστον τρεις θανάτους. Οι τρεις θάνατοι σημειώθηκαν πριν το κύριο ξέσπασα της κακοκαιρίας, ενώ αναφέρονται και δεκάδες τραυματίες από την πτώση αντικειμένων.

Οι πλημμύρες είναι εκτεταμένες ενώ έχουν σημειωθεί και καταρρεύσεις κτηρίων.

Ο τυφώνας έπληξε σφοδρά το νοτιοδυτικό τμήμα του νησιού, με δρόμους να μετατρέπονται σε ρέματα, στέγες να ξηλώνονται και δέντρα να καταρρίπτονται, καθιστώντας πολλές περιοχές μη προσβάσιμες στα σωστικά συνεργεία.

Η ηλεκτροδότηση κατέρρευσε σχεδόν στο σύνολό της, με πάνω από 530.000 κατοίκους να μένουν χωρίς ρεύμα αμέσως μετά το πέρασμα της καταιγίδας. Αυτός ο αριθμός αντιστοιχεί σχεδόν στο 77% όλων των πελατών της Δημόσιας Υπηρεσίας Ηλεκτρισμού της Τζαμάικα.

Το γεγονός δυσχεραίνει τόσο τη λειτουργία των νοσοκομείων όσο και την πρόσβαση των αρχών στις πληγείσες περιοχές.

Σε κατάσταση καταστροφής η Τζαμάικα

Λόγω της έκτασης των ζημιών, οι αρχές έχουν κηρύξει το νησί σε κατάσταση καταστροφής, καθώς τα σωστικά συνεργεία παλεύουν να προσεγγίσουν κοινότητες που έχουν αποκοπεί.

Συγκεκριμένα, ο πρωθυπουργός της Τζαμάικα, Άντριου Χόλνες, ανακοίνωσε ότι η κυβέρνηση κήρυξε επισήμως τη χώρα «περιοχή καταστροφής», καθώς οι ζημιές σε υποδομές και κατοικίες είναι εκτεταμένες, με κοινότητες να παραμένουν απομονωμένες.

Οι κάτοικοι έχουν κληθεί να παραμείνουν σε καταφύγια μέχρι να αποκατασταθεί η ασφάλεια, ενώ σχεδόν 15.000 άνθρωποι έχουν βρει προσωρινό καταφύγιο σε καταυλισμούς και σχολικά κτήρια σε όλη τη χώρα.

Κροκόδειλοι… ο νέος κίνδυνος στην Τζαμάικα μετά τον τυφώνα «Μελίσσα»

Προειδοποιήσεις για κροκόδειλους που ενδέχεται να έχουν μετακινηθεί από τα φυσικά τους οικοσυστήματα προς κατοικημένες περιοχές στη Τζαμάικα εξέδωσαν οι αρμόδιες αρχές, μετά τις σφοδρές πλημμύρες που προκάλεσε ο τυφώνας «Μελίσσα». Οι τοπικές υπηρεσίες καλούν τους κατοίκους να αποφεύγουν τα πλημμυρισμένα σημεία, καθώς οι μετακινήσεις των ζώων μέσα από τα φουσκωμένα ποτάμια και τις λίμνες αποτελούν πιθανή απειλή για τη δημόσια ασφάλεια.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της South East Regional Health Authority, ο κίνδυνος αφορά κυρίως περιοχές όπου τα νερά έχουν εισβάλει κοντά σε κατοικίες, μετά την εκτεταμένη υπερχείλιση των υδάτινων όγκων εξαιτίας του τυφώνα.

Οι αρχές επισημαίνουν ότι η οδηγία θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι την πλήρη υποχώρηση των υδάτων και τον έλεγχο των σημείων όπου διαβιούν τα ερπετά.

Πάει υποβαθμισμένος στην Κούβα

Το μάτι του κυκλώνα «Μελίσσα» πέρασε από την Τζαμάικα και πλέον κατευθύνεται προς την Κούβα, ανακοίνωσε το Εθνικό Αμερικανικό Κέντρο Κυκλώνων. Το Κέντρο καλεί τον πληθυσμό να παραμείνει προστατευμένος αφού η κατάσταση παραμένει «εξαιρετικά επικίνδυνη».

Ο κυκλώνας υποβαθμίστηκε λίγο νωρίτερα στην κατηγορία 4 της πεντάβαθμης κλίμακας Saffir-Simpson.

