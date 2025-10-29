Οι πιο καταστροφικοί τυφώνες στην ιστορία: Από τη «Μελίσσα» στη μεγάλη καταστροφή του 1780

Τον Οκτώβριο του 2025, ο τυφώνας Μελίσσα κατηγορίας 5 έφτασε στην ξηρά στη νοτιοδυτική Τζαμάικα, με ανέμους 295 χλμ./ώρα , καθιστώντας τον την ισχυρότερη καταιγίδα της χρονιάς όσον αφορά την ταχύτητα του ανέμου και μία από τις πιο ισχυρές καταιγίδες που έχουν καταγραφεί ποτέ στον Ατλαντικό. Ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός τον περιέγραψε ως την «καταιγίδα του αιώνα» για την Τζαμάικα και το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων προειδοποίησε ότι θα φέρει «καταστροφικές και απειλητικές για τη ζωή ξαφνικές πλημμύρες». Ποιοι είναι όμως οι πιο ισχυροί και καταστροφικοί τυφώνες της ιστορίας;

Ο Μεγάλος Τυφώνας του 1780

Τη νύχτα της 9ης Οκτωβρίου του 1780, μετά από μια ήρεμη μέρα στο νησί Μπαρμπάντος στην Καραϊβική, άρχισε να βρέχει. Το επόμενο πρωί δυνάμωσε το αεράκι και μέχρι τις 6 μ.μ. ένας τυφώνας χτύπησε το νησί με πλήρη ισχύ. Γνωστός ως ο Μεγάλος Τυφώνας, παραμένει ο πιο θανατηφόρος τυφώνας του Ατλαντικού που έχει καταγραφεί ποτέ. Οι εκτιμήσεις για τον αριθμό των νεκρών κυμαίνονται μεταξύ 20.000 και 27.500 .

Ο τυφώνας σάρωσε τη χώρα, με ανέμους πιθανώς άνω των 322 χλμ./ώρα, ριπές τόσο δυνατές που οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να ακούσουν τις φωνές τους. Ελάχιστα είχαν απομείνει μετά το πέρασμά του, παρά «λάσπη, συντρίμμια, νεκρά βοοειδή και σάπια πτώματα».

To Γκάλβεστον μετά το πέρασμα του τυφώνα το 1900

Φεύγοντας από τα Μπαρμπάντος, ο Μεγάλος Τυφώνας πέρασε από τη Μαρτινίκα, την Αγία Λουκία και τον Άγιο Ευστάθιο. Κύματα ύψους 7 μέτρων βύθισαν ολόκληρα χωριά στη θάλασσα και ολόκληροι στόλοι βρετανικών και γαλλικών πολεμικών πλοίων - μαζί με τις χιλιάδες ανθρώπους που επέβαιναν σε αυτά- χάθηκαν στον βυθό του ωκεανού.

Η πιο θανατηφόρα καταιγίδα στην ιστορία των ΗΠΑ ήταν ο τυφώνας Γκάλβεστον του 1900. Πέρασε πάνω από τον Κόλπο του Μεξικού στις αρχές Σεπτεμβρίου του 1900, καθώς ενισχύθηκε σε τυφώνα κατηγορίας 4 πριν χτυπήσει το Γκάλβεστον του Τέξας στις 6 Σεπτεμβρίου. «Συνεχώς συναντούσαμε τόσα πολλά πτώματα που αναγκάστηκα να προχωρήσω με ένα κοντάρι και να τα σπρώχνω μακριά... ήταν το πιο φρικτό πράγμα που έχω δει ποτέ», φέρεται να είπε ένας επιζών ψαράς . Η καταιγίδα εκτιμάται ότι προκάλεσε από 6.000 έως 8.000 θανάτους.

O κυκλώνας Μπόλα που είχε πλήξει το 1970 Ινδία και Μπαγκλαντές, άφησε πίσω του 500.000 νεκρούς

Περισσότερες θανατηφόρες καταιγίδες έχουν σημειωθεί ακόμη εκτός της λεκάνης του Ατλαντικού, όπου αυτές οι καταιγίδες είναι γνωστές ως κυκλώνες και όχι ως τυφώνες. Ο κυκλώνας Μπόλα του 1970 έφτασε στη βορειοανατολική Ινδία και το τότε Ανατολικό Πακιστάν (σημερινό Μπαγκλαντές). Προκάλεσε μία καταστροφική καταιγίδας ύψους 10,5 μέτρων. Συνολικά, πιστεύεται ότι έως και 500.000 άνθρωποι σκοτώθηκαν από τον κυκλώνα.

Οι πιο καταστροφικοί τυφώνες: Κατρίνα και Μιτς

Το πώς μετράει κανείς τις ζημιές που προκαλούνται οι τυφώνες είναι θέμα οπτικής γωνίας. Για τους ανθρώπους που χάνουν περιουσίες, μέσα διαβίωσης και αγαπημένα τους πρόσωπα, η καταιγίδα που μόλις τους σάρωσε ήταν καταστροφική. Αλλά αν την εξετάσετε αποκλειστικά με βάση τον αριθμό των περιουσιών που καταστράφηκαν, δύο τυφώνες ξεχωρίζουν - η Κατρίνα και ο Μιτς.

Ο κύριος λόγος για τον οποίο ο τυφώνας Κατρίνα κατατάσσεται ως ο πιο δαπανηρός τυφώνας στην ιστορία είναι η τεράστια κλίμακα της καταστροφής που άφησε στο πέρασμά του σε όλη τη νοτιοανατολική Αμερική. Εκτιμάται ότι από 217.000 έως 300.000 κατοικίες ισοπεδώθηκαν ή έγιναν ακατοίκητες από την καταιγίδα. Ανέμοι με ταχύτητα έως και 225 χλμ./ώρα έπληξαν τη νοτιοανατολική Λουιζιάνα. Το κύμα καταιγίδας έφτασε τα 7,6 - 8,5 μέτρα πάνω από τα κανονικά επίπεδα παλίρροιας κατά μήκος της ακτής του Μισισιπή και τα 3 -6 μέτρα πάνω από τα κανονικά επίπεδα παλίρροιας κατά μήκος της νοτιοανατολικής ακτής της Λουιζιάνα. Στη Νέα Ορλεάνη, τα κύματα έσπασαν τα αναχώματα που προορίζονταν να προστατεύσουν την πόλη.

Συνολικά, σχεδόν το 80% της πόλης πλημμύρισε με νερό πλημμύρας που έφτασε τα 6 μέτρα βάθος, ενώ 59 ανεμοστρόβιλοι που εξαπλώθηκαν από την καταιγίδα προκάλεσαν περαιτέρω ζημιές σε οκτώ πολιτείες. Αυτή η ζημιά κατέστησε τον τυφώνα Κατρίνα τον πιο δαπανηρό που έχει καταγραφεί ποτέ στις ΗΠΑ, καθώς προκάλεσε ζημιές ύψους 201,3 δισ δολαρίων. Μετά την Κατρίνα, ο δεύτερος πιο δαπανηρός ήταν ο τυφώνας Χάρβεϊ, ο οποίος προκάλεσε ζημιές 160 δισεκατομμυρίων δολαρίων όταν έφτασε στην ξηρά του Τέξας και της Λουιζιάνα.

Αλλά σχεδόν επτά χρόνια νωρίτερα, ένας άλλος τυφώνας προκάλεσε σχεδόν τόση καταστροφή όσο και η Κατρίνα. Στις ΗΠΑ, ο τυφώνας Μιτς άφησε πίσω του σχετικά μικρές ζημιές – 645 σπίτια στη Φλόριντα καταστράφηκαν από την καταιγίδα καθώς σάρωσε τον Κόλπο του Μεξικού από τη χερσόνησο Γιουκατάν τον Οκτώβριο του 1998. Μια εβδομάδα νωρίτερα, ο Μιτς είχε χτυπήσει την Ονδούρα, εξαφανίζοντας ολόκληρες κοινότητες καθώς προκαλούσε μια σειρά από καταστροφές σε όλη την Κεντρική Αμερική. Αυτή η καταιγίδα ήταν ένα τέρας - ένας τυφώνας κατηγορίας πέντε που εξακολουθεί να κατατάσσεται ως ένας από τους πιο έντονους που έχουν καταγραφεί.

Όταν χτύπησε την Ονδούρα, είχε αποδυναμωθεί σε τυφώνα κατηγορίας 1, αλλά μόλις έφτασε στην ξηρά κόλλησε, αιωρούμενος πάνω από την Ονδούρα ρίχνοντας τεράστιες ποσότητες βροχής. Οι πλημμύρες και οι κατολισθήσεις που ακολούθησαν άφησαν 10.000 έως 19.000 νεκρούς σε όλη την Ονδούρα, τη Νικαράγουα, τη Γουατεμάλα, την Μπελίζ και το Ελ Σαλβαδόρ. Τουλάχιστον 200.000 σπίτια κατεδαφίστηκαν ή υπέστησαν σοβαρές ζημιές από την καταιγίδα. Μόνο στην Ονδούρα, 70.000 σπίτια και 92 γέφυρες καταστράφηκαν, με ολόκληρα χωριά να καταπίνονται από ποτάμια λάσπης που σάρωσαν τις πλαγιές των βουνών. Ο ΟΗΕ εκτίμησε ότι, συνολικά, πάνω από μισό εκατομμύριο άνθρωποι έχασαν τα σπίτια τους .

Ο τυφώνας Μιτς έστρεψε την οικονομική ανάπτυξη της Ονδούρας πίσω κατά 50 χρόνια, σύμφωνα με τον πρόεδρο της χώρας το 1998.

Οι μεγαλύτερες ταχύτητες ανέμου

Θα μπορούσατε να υποθέσετε ότι οι πιο ισχυρές καταιγίδες είναι αυτές που προκαλούν τις περισσότερες ζημιές και αφαιρούν τις περισσότερες ζωές. Αυτό δεν ισχύει πάντα. Ο τυφώνας Πατρίσια ήταν η 24η καταιγίδα της περιόδου τυφώνων του 2015 και σχηματίστηκε κοντά στον κόλπο Τεουαντεπέκ στα ανοικτά των νότιων ακτών του Μεξικού. Εξελίχθηκε από τροπική καταιγίδα σε τυφώνα κατηγορίας 5 σε μόλις 24 ώρες.

Στις 23 Οκτωβρίου, η υψηλότερη ταχύτητα ανέμου του τυφώνα Πατρίσια για 10 δευτερόλεπτα ήταν 356 χλμ./ώρα, μετρημένη από αεροσκάφος εν πτήσει (ταχύτητες 338 χλμ./ώρα, μετρήθηκαν στο επίπεδο του εδάφους). Ήταν η υψηλότερη ταχύτητα που έχει καταγραφεί ποτέ στο Δυτικό Ημισφαίριο και τόσο έντονη όσο μια από τις πιο ισχυρές καταιγίδες που έχουν καταγραφεί ποτέ , ο τυφώνας Νάνσι του 1961.

Η πορεία της Πατρίσια διέσχιζε σχετικά ακατοίκητες περιοχές του Μεξικού, παραλείποντας τις μεγάλες πόλεις, γεγονός που περιόρισε τον αριθμό των νεκρών. Επίσης, αποδυναμώθηκε δραματικά αφού χτύπησε τις μεξικανικές ακτές, αν και έφτασε στην ξηρά με καταγεγραμμένες ταχύτητες ανέμων που έφταναν τα 265 χλμ./ώρα. Η επίδραση του ορεινού εδάφους του Μεξικού αποδυνάμωσε περαιτέρω την Πατρίσια και μέχρι τις 24 Οκτωβρίου είχε σχεδόν εξαφανιστεί.

Παρά την έντασή της, ο αριθμός των νεκρών της Πατρίσια ήταν εκπληκτικά μικρός - μόνο δύο άνθρωποι πέθαναν άμεσα ως αποτέλεσμα της καταιγίδας, με τέσσερις επιπλέον έμμεσους θανάτους, σύμφωνα με την Εθνική Υπηρεσία Ωκεανών και Ατμόσφαιρας των ΗΠΑ .

Ταχεία εντατικοποίηση

Αυτή την εβδομάδα, ο τυφώνας Έριν έγινε ο πρώτος τυφώνας στον Ατλαντικό για το 2025, παρακάμπτοντας την ηπειρωτική χώρα των ΗΠΑ, με αποτέλεσμα οι μετεωρολόγοι να εκδώσουν προειδοποιήσεις στους σέρφερ για τα ρεύματα. Πιστεύεται ότι είναι ένας από τους τυφώνες που εντείνονται ταχύτερα και έχουν καταγραφεί τόσο νωρίς στην εποχή. Οι ισχυρότερες καταιγίδες τείνουν να εμφανίζονται αργότερα το χρόνο, μετά την 1η Σεπτεμβρίου. Ο τυφώνας Έριν έγινε από τυφώνα κατηγορίας 1 σε τυφώνα κατηγορίας 5 σε λίγο περισσότερο από 24 ώρες, πριν εξασθενήσει ξανά σε καταιγίδα κατηγορίας 2 .

Η ταχεία εντατικοποίηση είναι μια αύξηση των μέγιστων συνεχόμενων ανέμων ενός τροπικού κυκλώνα κατά τουλάχιστον 35 μίλια/ώρα σε διάστημα 24 ωρών, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία των ΗΠΑ. Τέτοιοι τυφώνες που εντείνονται γρήγορα μπορεί να είναι ιδιαίτερα επικίνδυνοι, καθώς οι άνθρωποι έχουν λιγότερο χρόνο να προετοιμαστούν.

Το 2024, ο τυφώνας Μίλτον έγινε η ταχύτερη καταιγίδα στον Ατλαντικό που εντάθηκε ποτέ από τροπική ύφεση σε τυφώνα κατηγορίας πέντε. Την ίδια χρονιά, ο τυφώνας Μπέριλ έσπασε το ρεκόρ ως η ταχύτερη καταιγίδα στον Ατλαντικό που σημειώθηκε τον Ιούνιο ή στις αρχές Ιουλίου και εντάθηκε από τροπική ύφεση σε τυφώνα. Το 2023, εν τω μεταξύ, οι τυφώνες Λι και Τζόβα εξέπληξαν τους επιστήμονες με την ξαφνική τους εντατικοποίηση , ειδικά αν λάβουμε υπόψη ότι το έκαναν κατά τη διάρκεια ενός Ελ Νίνιο , το οποίο κανονικά καταστέλλει τη δραστηριότητα των τυφώνων στον Ατλαντικό.

Φυσικά, οι τυφώνες εντείνονται πάντα με διαφορετικούς ρυθμούς . Δύο άλλοι τυφώνες στον Ατλαντικό - ο Φέλιξ το 2007 και ο Γουίλμα το 2005 - είναι επίσης αξιοσημείωτοι για την ιδιαίτερα ταχεία εντατικότητά τους . Ωστόσο, η έρευνα έχει δείξει ότι οι συνολικοί ρυθμοί εντατικοποίησης έχουν αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια λόγω της υπερθέρμανσης του πλανήτη, μια τάση που πρόκειται να συνεχιστεί. Όλα οφείλονται στις θερμότερες θαλάσσιες επιφάνειες από τις οποίες περνούν αυτές οι καταιγίδες λόγω της κλιματικής αλλαγής -ο Έριν για παράδειγμα, πέρασε πάνω από νερά που ήταν κατά μέσο όρο 1,1°C θερμότερα λόγω της κλιματικής αλλαγής.

